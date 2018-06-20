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Головні новини 20 червня: Жебрівський – аудитор НАБУ, Тимошенко йде у президенти

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Головні новини 20 червня в Україні
Головні новини 20 червня в Україні / Колаж 24 канал

Аудитором НАБУ несподівано став екс-очільник Донеччини Павло Жебрівський. Президент України Петро Порошенко підписав закони про військову службу та про трансплантацію органів. Юлія Тимошенко заявила, що балотуватиметься у президенти. Такими були головні новини 20 червня в Україні.

Жебрівський – аудитор НАБУ

Президент України Петро Порошенко своїм указом призначив аудитором Національного антикорупційного бюро екс-голову Донецької військово-цивільної адміністрації Павла Жебрівського.

Жебрівський запевнив, що на новій посаді він сумлінно та гідно виконуватиме покладені на нього обов'язки. Крім того, чиновник наголосив, що оцінку діяльності НАБУ зобов’язується проводити неупереджено, справедливо, безвідносно до політичних уподобань та підтекстів.

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Аудитор НАБУ Жебрівський
Павло Жебрівський після нещодавного звільнення знайшов нову роботу

Зазначимо, що призначення Жебрівського на посаду аудитора НАБУ було з порушенням закону. Адже аудитор НАБУ повинен мати досвід роботи в правоохоронних чи судових органах за кордоном або в міжнародних організаціях, а Жебрівський такого досвіду не має. Відтак, Центр протидії корупції оскаржуватиме рішення в суді.

Що робитимуть аудитори НАБУ? Вони повинні оцінити перші роки роботи голови Бюро Артема Ситника та його команди. Негативний висновок аудиту є єдиною законною підставою для позачергового звільнення чинного директора НАБУ. Тож були побоювання, щоб президент не призначив "ручного" аудитора.

Закони про військову службу і трансплантацію: що нового

Президент України Петро Порошенко 20 червня підписав одразу два важливі закони.

Закон про військову службу передбачає наступне: вік прийому громадян у курсанти вищих військових навчальних закладів збільшується з 23 до 30 років; граничний вік перебування офіцерів-жінок у запасі підвищується до 60 років; удосконалюються правила укладання і розірвання контрактів в особливий період; непридатні за станом здоров’я військовослужбовці зможуть продовжувати службу на тих посадах, які не потребують фізичних навантажень.

Закон про трансплантацію органів набуде чинності за 1 рік після опублікування в офіційній пресі. Тепер вилучення органу для трансплантації після смерті буде можливе тільки в разі письмової прижиттєвої згоди. Трансплантація буде безкоштовною.

Порошенко закони законодавство
Порошенко підписав важливі закони

При цьому дія закон не поширюється на: донорство крові та її компонентів і діяльність, пов'язане з їх використанням; трансплантацію статевих залоз, репродуктивних клітин та живих ембріонів, аутотрансплантацію; імплантацію; вилучення анатомічних матеріалів для діагностичних та наукових досліджень; діяльність банків пуповинної крові, інших тканин і клітин людини, згідно з переліком, затвердженим МОЗ; виготовлення біоімплантатів та ксеноімплантатів.

Окрім цього, 20 червня були схвалені ще два важливі законодавчі рішення: Конституційний суд схвалив президентський закон про скасування недоторканності депутатів. Комітет парламенту підтримав перейменування Дніпропетровської області у Січеславську, а Кіровоградської – у Кропивницьку. Тепер питання можуть ставити на голосування.

Тимошенко йде у президенти

Лідерка партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко заявила, що братиме участь у виборах президента України, що відбудуться у 2019 році.

"Я балотуватимусь на посаду президента України. Але балотуватимусь не для того, аби просто пограти в авторитаризм та монополію влади. Для мене президентська посада – це не Playstation, а реальні зміни, яких чекає країна", – запевнила Тимошенко.

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При цьому політик пообіцяла, що у разі своєї перемоги на виборах вона проведе референдум для схвалення нової Конституції. За твердженнями Тимошенко, така ініціатива допоможе "зробити владу сильнішою та збалансованою".

Дивіться відео про топ-7 обурливих фактів про Тимошенко:

Гусь у метро

Для київського метро створили серію постерів про правила поводження у підземці з головним героєм – Гусем. Наразі серія включає 9 постерів. У них пасажирам нагадують як про важливі правила метро, так і про людяність та ввічливість під час спільних поїздок.

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Наразі постери виставили у вестибюлі "Золотих воріт". Через кілька тижнів вони з’являться у вагонах та на станціях підземки.

 

Теги: Новини України Новини Києва Петро Порошенко Павло Жебрівський НАБУ метро Президент України Президентські вибори 2019 Юлія Тимошенко Здоров'я Збройні Сили України Законодавство
Джерело: 24 канал
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