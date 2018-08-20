Головні новини 20 серпня: нічна стрілянина у Харкові і відвойоване село на Донбасі

В ніч на 20 серпня біля будівлі мерії Харкова сталась перестрілка, внаслідок якої загинув 29-річний поліцейський і був серйозно поранений охоронець. ЗСУ повернули під контроль України ще один населений пункт на Донбасі. А у прифронтовій Авдіївці після майже річної перерви нарешті відновили газопостачання. Такими були головні новини понеділка, 20 серпня.

Нічна стрілянина під мерію у Харкові

В ніч на 20 серпня невідомий чоловік намагався проникнути у будівлю міської ради Харкова, а після того, як до міськради під'їхала поліція, від відкрив вогонь з пістолета по правоохоронцях.

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Дивіться відео перестрілки біля мерії Харкова 20 серпня:

З'ясувалось, що нападник стріляв із двох пістолетів.

Охоронці, які в цей час були на зміні, спершу подумали, що біля будівлі мерії хтось кидає петарди і один з них пішов розібратись, тоді чоловік й отримав два кульових поранення.

Після цього невстановлений чоловік (при ньому не було жодних документів) зайшов у будівлю, походив по другому поверху, і на виході його вже зустрічали два екіпажі патрульних,

– розповів речник Харківської міськради Юрій Сидоренко.

Повідомлення про стрілянину біля міськради у Харкові надійшло правоохоронцям приблизно о 00:37 в ніч на понеділок. Поліцейські, які прибули на виклик, побачили біля будівлі пораненого охоронця.



Стрілянина біля мерії у Харкові в ніч на 20 серпня

Чоловік, який його поранив, відкрив вогонь по поліції. Один із поліцейських, 29-річний патрульний Дмитро Кірієнко, отримав вогнепальне поранення і попри зусилля медиків його життя врятувати не вдалось.

Самого нападника вдалось ліквідувати. З ціллю опізнання та з’ясування мотивів опублікували його посмертне фото.

В мережі також з'явилось відео з камер спостереження після того, як невідомий чоловік проник у будівлю міськради Харкова в ніч на 20 серпня.

Відвойоване село на Донбасі

Військовослужбовці 24-ої ОМБр імені короля Данила ЗСУ спільно з ротою глибинної розвідки витіснили російські окупаційні війська на Донбасі ще на кілька кілометрів і взяли під свій контроль село Шуми Донецької області.

Цю інформацію повідомив нардеп та координатор "Інформаційного опору" Дмитро Тимчук.

Він зазначив, що загалом під контроль українськими військовими взято понад 10 квадратних кілометрів так званої "сірої зони".

Були проведені заходи з витіснення російських окупаційних військ від населених пунктів для запобігання ведення ними вогню по мирних жителях. Під повний контроль Об'єднаних сил перейшов населений пункт Шуми і дачний масив цього населеного пункту, траса вздовж водопроводу і дачний масив селища Шахти 6-7,

– зазначив нардеп.

Щоправда, не обійшлось без втрат. Під час виконання завдання противник чинив опір і намагався відбити деякі позиції – внаслідок бойового зіткнення загинув молодший сержант ЗСУ Дмитро Українець.

Нові затримані у справі активістки Гандзюк

За підозрою у нападі на херсонську активістку Катерину Гандзюк, яку вранці 31 липня облили кислотою, загалом уже затримано п’ятеро осіб.

19 серпня під час спецоперації поліцейські затримали ще трьох осіб у справі про напад на херсонську активістку Катерину Гандзюк.

Голова Нацполіції України Сергій Князєв повідомив, що більшість із затриманих брали участь в АТО на Донбасі, а одного із них затримали на Житомирщині.

20 серпня Херсонський суд також обрав запобіжний захід другому підозрюваному у нападі на активістку Катерину Гандзюк.

Ним виявився Віктор Горбунов 1991 року народження, його підозрюють у купівлі кислоти для нападу на жінку. Чоловікові обрали запобіжний захід у вигляді арешту на два місяці.

Дивіться відео щодо обрання запобіжного заходу підозрюваному у нападі на Катерину Гандзюк:

Авдіївка знову з газом

20 серпня у місто Авдіївка на Донеччині після майже річної перерви відновили постачання газу.

Фактично роботи з підключення розпочалися у суботу і за цей час газ отримав 21 абонент у приватному секторі Авдіївки та 30 – у селищі Нетайлове.

За інформацією голови Донецької ВЦА Олександра Куця, вже у вівторок, окрім Авдіївки, роботи з відновлення газопостачання розпочнуть у селищах Ясинуватського району.

Авдіївка та 7 селищ Ясинуватського району були без газу понад рік – з 7 червня 2017-го року, коли внаслідок бойових дій було пошкоджено газогін "Макіївка – Авдіївка".

Тепер місто та прилеглі населені пункти забезпечуватимуть газом з новозбудованого газогону "Очеретине – Авдіївка".