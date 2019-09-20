Головні новини 20 вересня: відтермінування штрафів для євроблях та запобіжний захід Бельку

Володимир Зеленський підписав закон про відтермінування штрафів для євроблях. Олексію Бельку, ветерану АТО, який погрожував підірвати міст Метро у Києві, обрали запобіжний захід. Рада прийняла в першому читанні законопроєкт про перевірку державних соцвиплат. У Луцькому гарнізонному військовому госпіталі вночі сталася серйозна пожежа. Такими були головні новини п'ятниці, 20 вересня.

Найважливіші новини України та світу за п'ятницю, 20 вересня.

Відтермінування для євроблях

Президент України підписав закон, який передбачає відтермінування штрафів для власників авто на іноземній реєстрації до 20 листопада 2019 року. Верховна Рада підтримала законопроєкт №1030 у цілому 12 вересня.

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Отже, термін, протягом якого власники автомобілів на єврономерах можуть розмитнити свій автомобіль без застосування штрафів, збільшили на 90 днів – із 270 до 360 днів. Водночас розмитнити свої автомобілі їхні власники зможуть лише за 100-відсотковими ставками акцизного збору.

З 22 серпня, згідно з раніше ухваленим законом, набула чинності норма про жорсткі штрафні санкції для власників "євроблях", які не встигли розмитнити свій транспортний засіб. Відтепер штрафи стали значно більші.

- 17 тисяч гривень штрафу – за перевищення від 10 до 20 діб;

- 85 тисяч гривень – за перевищення від 20 до 30 діб;

- 170 тисяч гривень або конфіскація ТЗ – за перевищення більш ніж на 30 діб.



Нова схема оподаткування "євроблях" / Інфографіка 24 каналу

Бельку обрали запобіжний захід

Олексію Бельку, ветерану АТО, який погрожував підірвати міст Метро у Києві в середу, обрали запобіжний захід. Його триматимуть під вартою найближчі два місяці, однак він має можливість вийти під заставу у розмірі 288 тисяч 150 гривень.

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Допитали Олексія Белька 19 вересня. Тоді він пояснив, що основною метою його вчинку було те, щоб у його житті "закінчилася чорна смуга, яка триває зараз". При цьому жодних політичних вимог у нього не було.

Белько – вихідець з анексованого Росією Криму. У червні 2019 року отримав військове звання старшого сержанта. Раніше він обіймав посаду начальника радіостанції радіоцентру польового вузла зв'язку військової частини А 3628, що розташована у Броварах Київської області. Проте 3 місяці тому його звільнили з військової служби.

У червні цього року він добровільно здав Деснянському райуправлінню поліції 2 кілограми вибухівки та багато боєприпасів.

Белько в залі суду: дивіться відео

Пенсії та пільги: чи почнуться перевірки

Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроєкт про перевірку державних соцвиплат – йдеться про пенсії, допомоги, пільги, субсидії, стипендії. Якщо законопроєкт підтримають в цілому – держава зможе отримати можливість моніторити тих, хто отримує від держави гроші і у випадку порушень призначати додаткову перевірку та повертати незаконно виплачені гроші назад.

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Під перевірку потраплять пенсіонери, субсидіанти, студенти, матері-одиначки. Інформація про них потрапить до єдиної системи. Матеріальне становище вивчатимуть, якщо людина отримує:

пенсію, пільгу, субсидію, стипендію;

грошову виплату з державного бюджету;

грошову виплату з місцевого бюджету;

Пенсійного фонду або Фонду соціального страхування.

У спеціальному реєстрі буде зберігатися анкета на кожного. До того ж закон захищає зібрані дані. І якщо хтось її передасть, наприклад, кредитній організації для опрацювання потенційних клієнтів або шахраям – за це доведеться нести відповідальність згідно із законом.

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Подібні реєстри існують у різних органах влади і зараз. Наприклад, уже створили реєстр субсидіантів. Різниця в тому, що в новій платформі будуть дані одразу на всіх, хто хоче допомогу від держави. Це спростить процедуру перевірки.



Як в Україні нараховують субсидії з травня / інфографіка 24 каналу

Пожежа у Луцьку

У Луцькому гарнізонному військовому госпіталі в ніч на 20 вересня сталася серйозна пожежа. Вогонь повністю знищив дах і частину верхнього поверху. Рятувальникам довелось евакуювати 91 особу. На щастя, обійшлось без жертв.

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Масштабна пожежа могла трапитися через коротке замикання. Принаймні, така версія поки є провідною.



Масштабна пожежа в Луцькому військовому госпіталі

За фактом інциденту, вже відкрите кримінальне провадження за статтею "Умисне знищення або пошкодження майна". Причина загоряння та збитки встановлюються.

Пожежа у військовому госпіталі в Луцьку: відео рятувальників