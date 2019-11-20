Головні новини 20 листопада: повернення кораблів, відкриття мосту у Станиці Луганській

В Україну повернулись захоплені Росією військові кораблі "Бердянськ", "Нікополь" та "Яни Капу". У Станиці Луганській відкрили добудований міст. У мережу "злили" записи з нібито розмовами директора ДБР Романа Труби у його кабінеті. ГПУ перевіряє інформацію про погашення судимості "слуги народу" Романа Іванісова. Такими були головні новини 20 листопада.

Найважливіші новини за сьогодні в Україні та світі:

Повернення кораблів

Дивіться фото і відео повернення українських кораблів до Очакова

Росія повернула Україні захоплені поблизу Керченської протоки військові кораблі "Бердянськ", "Нікополь" та "Яни Капу". Судна ще вранці 18 листопада передали Україні у відкритому Чорному морі, а 20 листопада кораблі прибули до порту Очакова на Одещині.

Дивіться сюжет про повернення українських суден до Очакова:

Як поверталися кораблі: хронологія

Кораблі поверталися до Очакова у супроводі спецтехніки – буксирів "Титан", "Гайдамака", пошуково-рятувального корабля "Сапфір" та малого розвідувального корабля "Переяслав".

Першим у порт Очакова зайшов бронекатер "Нікополь". Його буксирував "Переяслав". Зустрічати корабель вийшли кілька десятків місцевих жителів з великим прапором України.

Приблизно о 16:00 у порт зайшов буксир "Яни Капу". Його тягнув буксир "Гайдамака" і це означає, що стан корабля кепський. Саме судно "Яни Капу" було протаранене російським сторожовим кораблем під час захоплення.

Останнім до порту прибув бронекатер "Бердянськ". Він теж був пошкоджений під час захоплення в Азовському морі.

Який стан кораблів

Українські кораблі після року в російському полоні перебувають у жахливому стані. Росіяни угробили судна: познімали плафони, розетки і навіть унітази. Про це розповів командувач ВМС Ігор Воронченко.



Водночас адвокат Микола Полозов додав, що судна залишилися взагалі без електроніки: немає навігаційних систем та електронних компонентів бойових модулів, без яких кораблі не можна використовувати. Все це російська сторона залишає як "речові докази".



Повернення українського судна "Яни Капу" / Фото "Думская"

Міст у Станиці Луганській

У Станиці Луганській 20 листопада відкрили відбудований міст через річку Сіверський Донець на лінії розмежування. Відбудова мосту коштувала майже 40 мільйонів гривень і тривала 3 місяці. Зауважимо, що міст хоч і добудовано, працювати він почне через декілька днів.

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На відкритті мосту побував Президент України Володимир Зеленський, який залишився задоволеним роботою ремонтників.

Одразу випереджаю маніпуляції: танк проїхати не зможе – міст надто вузький для цього. Зате по ньому може легко проїхати "швидка", можна перевезти продукти, не треба надважких зусиль, щоб просто перейти з одного боку на інший,

– наголосив Зеленський.

Зауважимо, на Луганщині діє тільки один пункт перетину через лінію розмежування – пішохідний КПВВ "Станиця Луганська". І дорога пролягає вздовж підірваного ще 2015 року мосту через Сіверський Донець.

Дивіться фото з відкриття мосту у Станиці Луганській (фото пресслужби Офісу Президента):

Записи розмов Труби

У телеграм-каналі "Трубу прорвало" невідомі опублікували записи з розмовами нібито директора Державного бюро розслідувань Романа Труби у його власному кабінеті. Якщо вірити цим записам, то всі резонансні справи в Україні контролюються Офісом Президента.

Записи розмов Труби: ДБР проводило і зупиняло обшуки "Приватбанку" за командою з Банкової

Журналіст Юрій Бутусов переконує, що прослушка була реальною і записи справжні. А см Труба назвав фейком і провокацією опубліковані записи.

Які резонансні справи і з ким обговорював Труба?

Справа Порошенка. Труба обговорював з главою Офісу Президента Андрієм Богданом питання виклику на допит в Бюро п'ятого президента. Це свідчить про те, що справи проти Порошенка особисто контролює Богдан.

Труба обговорював з главою Офісу Президента Андрієм Богданом питання виклику на допит в Бюро п'ятого президента. Це свідчить про те, що справи проти Порошенка особисто контролює Богдан. Справа Супрун . Труба переконує, що проєкт підозри колишній виконувачці обов'язків міністра охорони здоров'я Уляні Супрун возив особисто президенту Володимиру Зеленському.

. Труба переконує, що проєкт підозри колишній виконувачці обов'язків міністра охорони здоров'я Уляні Супрун возив особисто президенту Володимиру Зеленському. Справа "Приватбанку". Генпрокурор Руслан Рябошапка і Богдан дали команду Трубі припинити обшуки в Дніпровській міськраді, "Приватбанку" та НБУ на час візиту місії МВФ в Україну.

Генпрокурор Руслан Рябошапка і Богдан дали команду Трубі припинити обшуки в Дніпровській міськраді, "Приватбанку" та НБУ на час візиту місії МВФ в Україну. Справа самого Труби. 19 вересня Зеленський поставив директорові ДБР низку завдань щодо відкриття справ по конкретних держструктурах. Якщо Труба виконає завдання – залишиться на посаді у 2020 році.

19 вересня Зеленський поставив директорові ДБР низку завдань щодо відкриття справ по конкретних держструктурах. Якщо Труба виконає завдання – залишиться на посаді у 2020 році. Справа заступників Труби і судді Вовка. Директор НАБУ Артем Ситник у телефонній розмові повідомив Трубі, що його заступники фігурують на скандальних записах розмов у кабінеті судді Вовка.

Директор НАБУ Артем Ситник у телефонній розмові повідомив Трубі, що його заступники фігурують на скандальних записах розмов у кабінеті судді Вовка. Справа закупівель в армії. Власник компанії-виробника спальних мішків для Міноборони Михайло Немировський обговорював з Трубою хід розслідування про закупівлі в ЗСУ. Таким чином підприємець хотів уникнути свого потрапляння в скандал.

Дізнайтеся більше про Романа Трубу

Дивіться відео про записи розмов у кабінеті Труби:

Судимість Іванісова

Про судимість "Слуги народу" Романа Іванісова повідомив журналіст та головний редактор сайту Цензор.НЕТ Юрій Бутусов. За його даними, 21 березня 1996 року Іванісова засудили до 3,6 року позбавлення волі за зґвалтування неповнолітньої у неприродний спосіб. З цього терміну Іванісов 2 роки 6 місяців провів у виправно-трудовій колонії загального режиму в Маріуполі.

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Сам Іванісов заперечив ці факти на своїй фейсбук-сторінці та опублікував фотокопію довідки про відсутність судимості. Появу інформації про свою судимість нардеп назвав "замовною чорнухою".



Іванісов разом з сім'єю / Фото з фейсбук-сторінки Іванісова

Що кажуть у ГПУ про судимість Іванісова

Генпрокурор Руслан Рябошапка заявив, що Іванісов відбув покарання за зґвалтування, тож погасив свою судимість, відтак на сьогодні вважається несудимим. При цьому, за словами Рябошапки, перевіряла погашення судимості нардепа не ГПУ, а інші правоохоронні органи.

Згодом пресслужба ГПУ повідомила, що інформація щодо підтвердження погашеної судимості нардепа, озвучена Рябошапкою, не є підтвердженою. Перевірка наразі триває, про її результати буде офіційно повідомлено додатково.

Що кажуть у фракції

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що Іванісов повинен призупинити членство в партії та фракції на час проведення всебічної перевірки та з‘ясування всіх обставин цього інциденту.

Невдовзі після заяви Арахамії Іванісов написав у фейсбуці, що призупиняє членство у фракції. Політик також заявив, що незабаром буде готовий оприлюднити "достовірні докази того, що це спланована інформаційна атака проти мене через мою антикорупційну діяльність". Іванісов пообіцяв назвати прізвище замовника.

Романтична історія на завершення

Одна з найвідоміших та наймогутніших пар у британській історії святкує 72 річницю з дня одруження. Королівське подружжя, Її Величність Єлизавета ІІ та принц Філіп, герцог Единбурзький, 20 листопада у 1947 році присяглися один одному у коханні та вірності. Після цього їм довелося чимало пройти разом. Тож історію їхнього кохання (і нелюдської витримки) читайте за посиланням.



Принц Філіп та королева Єлизавета ІІ