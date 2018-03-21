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Головні новини 21 березня: Україна розірвала співробітництво з Росією та повернення Ryanair

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Головні новини 21 березня
Головні новини 21 березня / Фото з відкритих джерел

Україна розірвала програму економічного співробітництва з Росією. Лоукост-перевізник Ryanair почне літати з України. Кабінет керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького прослуховували. Легенда радянського хокею Шаталов наклав на себе руки у Москві. 21 березня відзначають День людей з синдром Дауна. Такими були головні новини 21 березня в Україні та світі.

Україна нарешті розірвала співробітництво з Росією

Кабінет міністрів України розірвав програму економічного співробітництва з Росією на 2011-2020 роки, яку підписали у 2011 році на той час прем'єр-міністри Росії Володимир Путін і України Микола Азаров.

Зокрема, Кабмін зупинив дію цього документа, а також доручив Міністерству закордонних справ у встановленому порядку поінформувати уряд Росії.

Водночас у РФ вважають, що таким чином, офіційний Київ зацікавлений ​​у ворожих відносинах з Москвою. Так, заступник голови комітету Держдуми у справах СНД, євразійської інтеграції і зв'язків зі співвітчизниками Костянтин Затулін переконаний, що такі дії Україні лише на шкоду.

"Організували все те, що сталося в 2014 році, а до цього висунули програму Східного партнерства виключно для того, щоб відколоти вагомі "шматки" спільного євразійського простору від Росії, від її ініціатив з інтеграції", – заявив депутат.

Ryanair в Україні

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що найбільший європейський лоукост-перевізник Ryanair і український аеропорт "Бориспіль" успішно завершили перемовини, відтак найближчим часом буде підписано угоду про польоти. Окрім того, аеропорт вводить нову систему розцінок.

Це означає, що всі авіакомпанії, які працюють сьогодні з аеропортом "Бориспіль", як і інші аеропорти країни, зменшать плату авіаперевізникам... І щоб перельоти, як має бути і визначено, були більш доступними,
– підкреслив Гройсман.

Згідно з інформацією видання avianews.com, Ryanair почне літатиме з "Борисполя" та аеропорту Львова з кінця жовтня 2018 року.

Відомо про 10 напрямків Ryanair з Києва у 6 країн Європи. Так лоукост-перевізник літатиме з української столиці до Барселони, Братислави, Гданська, Кракова, Лондона, Вільнюса, Вроцлава, Познані, Стокгольму та Варшави.

Зі Львова відомо про 5 напрямків авіакомпанії - до Дюссельдорфа, Кракова, Лондона, Меммінгена, Варшави.

Прослуховування Холодницького

У кабінеті керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького 20 березня знайшли в акваріумі обладнання для прослуховування.

За інформацією ЗМІ, прослушка була встановлена ​​співробітниками Національного антикорупційного бюро під процесуальним керівництвом департаменту розслідувань у сфері держслужби і держвласності Генпрокуратури і з санкції суду.

Голова ГО "Центр протидії корупції" Віталій Шабунін переконаний, що поки рано робити певні висновки щодо прослуховування керівника САП.

"Почекаємо розвитку подій. З точки зору Кримінального кодексу, Кримінально-процесуального кодексу, все нормально. Мали право – мали. Процкерівництво ГПУ було – було. Ну якщо було б, бо ж тільки зараз з джерел сказали, хтось щось сказав. Почекаймо офіційних заяв", – зазначив Шабунін.

Віталій Шабунін прокоментував прослуховування кабінету Назара Холодницького

Самогубство зірки хокею

Легендарний радянський хокеїст Юрій Шаталов помер у віці 72 років. Він був Чемпіоном світу, дворазовим чемпіоном СРСР у складі ЦСКА та "Крилья Совєтов", учасником Суперсерії СРСР – Канада 1972 року, а також Серії 1974.

Згодом з’явилася інформація, що колишній спортсмен покінчив життя самогубством.

"Після того, як через хворобу у нього відмовили ноги, Юрій втратив сенс життя. Прощальної записки Юрій Григорович не залишив. Висловлюємо співчуття рідним і близьким", – йдеться у повідомленні телеграм-каналу Mash.

Синдром Дауна? Не вирок!

Люди з синдромом Дауна довгі століття були позбавлені нормального життя. І от нарешті суспільство зрозуміло, що генна патологія не робить їх гіршими. До Дня людей із синдромом Дауна розповідаємо історії неймовірно успішних сонячних людей: науковців, художників, викладачів, моделей.

Мотивуючі історії людей із синдромом Дауна

Теги: Новини України Новини політики Назар Холодницький Володимир Гройсман авіація Хокей Втрати Віталій Шабунін Ryanair Україна – Росія Новини Росії
Джерело: 24 Канал
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