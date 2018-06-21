Головні новини 21 червня: плідний день у Раді, Порошенко знову говорив з Путіним і стан Сенцова

Четвер, 21 червня, видався плідним у роботі Верховної Ради. Народні обранці ухвалили одразу два важливі закони. Президент України Петро Порошенко знову мав телефонну розмову з Володимиром Путіним. Адвокат незаконно ув'язненого у Росії українського режисера Олега Сенцова розповів про його стан. Такими були головні новини четверга, 21 червня.

Рада ухвалила закони про нацбезпеку, валюту і запуск Антикорупційного суду

21 червня депутати після затяжного розгляду кількох сотень правок проголосували за президентський закон "Про національну безпеку".

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За відповідне рішення проголосувало 248 народних депутатів.

Закон "Про національну безпеку" передбачає таке:

Стратегічними партнерами є країни НАТО, а стратегічним вектором – НАТО та ЄС.

Обсяг фінансування сектору безпеки і оборони має складати не менше 5% від ВВП.

Міністр оборони та два його заступники знімають погони та стають цивільними керівниками.

Розділяються повноваження начальника Генштабу та командування ЗСУ, нині ці дві посади обіймає Віктор Муженко.

Сектор безпеки і оборони країни підлягає демократичному цивільному контролю.

Вітаю з ухваленням Закону "Про національну безпеку". 248 народних депутатів підтримали цей Закон. Закон наближає наші Збройні сили і систему національної безпеки вцілому до стандартів #НАТО .Це важливий сигнал для наших союзників @NATO напередодні брюсельського саміту у липні. — Андрій Парубій (@AndriyParubiy) 21 червня 2018 р.

Дивіться відео про ухвалення закону про нацбезпеку:

Порошенко, хвалячи депутатів за те, що вони підтримали його законопроект, наголосив, що "це вагомий крок на шляху України до НАТО".

Окрім цього, депутати прийняли ще одне важливе рішення – закон про створення Антикорупційного суду, який дає зелене світло запуску реформи.

Під кінець робочого дня народні обранці спромоглись хоч і не з першої спроби проголосувати у другому читанні та в цілому за ще один президентський закон "Про валюту".



Верховна Рада проголосувала в цілому за Закон про валюту

Порошенко знову говорив з Путіним

Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним.

Президент України провів телефонну розмову з Президентом Росії https://t.co/yX2x5x0mOk — APU (@APUkraine) 21 червня 2018 р.

Глава Української держави закликав президента РФ звільнити українських заручників, які утримуються в російських в’язницях та на окупованих нею територіях.

Як йдеться у повідомленні на сайті Порошенка, він наголосив на важливості допуску уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Людмили Денісової до незаконно засудженого у Росії Олега Сенцова та інших ув’язнених українців.

Згодом стало відомо, що Президент України надав дозвіл на в'їзд в Україну російської омбудвумен Тетяни Москалькової.

Водночас у Кремлі після телефонної розмови Путіна з Порошенком збирали нараду з членами ради безпеки РФ.

Адвокат повідомив про стан Сенцова

Уповноважений Верховної Ради України Людмила Денісова розповіла, що їй вдалось поспілкуватись з адвокатом Олега Сенцова, який напередодні відвідував українського режисера у колонії.

За словами захисника, у Сенцова на другий місяць голодування почались проблеми з нирками та серцем.

Адвокат розповів, що Олег п'є 3,5 літри води на день, та ще ставлять щоденні крапельниці. Це ще додаткові 2 літри.

На 26-й день голодування в Олега сталася криза і його відвезли до лікарні за межами колонії. Хотіли примусово нагодувати, але Олег відмовився. Лікарі не наполягали через можливий розголос і попросили забрати його назад до колонії разом із апаратом для примусового годування,

– цитує захисника Денісова.

Проте, зі слів адвоката, криза може в будь-який момент повторитись.

21 червня минає 38-й день голодування українського режисера Олега Сенцова у російській колонії.