Головні новини 21 серпня: 100 днів голодування Сенцова, "мажорна" ДТП в Києві

Український режисер Олег Сенцов голодує 100 днів у російській колонії. Ввечері 20 серпня на Дніпровській набережній у Києві сталась ДТП за участю нетверезого мажора. Харківський стрілок, який вбив поліцейського біля міськради, перед тим застрелив свою дружину. ЗНО з математики стане обов'язковим. Співак Валерій Меладзе попросив громадянство Грузії. Такими були головні новини вівторка, 21 серпня.

100 днів голодування Сенцова

21 серпня минає 100 днів, як незаконно засуджений у Росії український кінорежисер Олег Сенцов оголосив про початок голодування з вимогою звільнити усіх українських політв'язнів, яких утримує Кремль. За цей час він схуд на 30 кілограмів, а серце стало битися повільніше.

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Зараз він знаходиться в Арктиці, клімат йому абсолютно не підходить. Ще й вологість. В одному з листів він писав, що у нього випадає волосся і кришаться зуби,

– розповідала сестра заручника Наталія Каплан.

Незважаючи на те, що весь світ вимагає звільнення Сенцова, президент Росії Володимир Путін ні на які поступки іти не збирається.



Акція на підтримку Олега Сенцова

Зокрема, російська омбудсвумен Тетяна Москалькова заявила, що обмін українського режисера неможливий, адже він має громадянство і Росії, і України. Вона зазначила, що потрібно шукати якусь нову правову форму, а між Росією і Україною має бути укладено двосторонню угоду про статус осіб з двома громадянствами.

"Ми не можемо ігнорувати той факт, що сьогодні велика кількість громадян одночасно мають два паспорта. Тому в угоді повинно бути обумовлено, що ці люди визнаються громадянами і однієї, і іншої держави, і до них повинні допускатися консули та уповноважені з прав людини", – додала Москалькова.

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Водночас, росЗМІ з посиланням на заяву секретаря громадської наглядової комісії Москви Івана Мельникова повідомили, що Олега Сенцова почнуть примусово годувати у разі, якщо відмова від їжі загрожуватиме його життю.

Проте, таку заяву спростували в Управлінні ФСВП у Ямало-Ненецькому автономному окрузі, та зазначили, що коли з'явиться загроза життю режисера, його госпіталізують, але не будуть примусово годувати.

Дивіться відео акції біля посольства РФ у Києві на підтримку Сенцова:

Сам Олег налаштований рішуче і не збирається припиняти голодування, поки не будуть виконані його вимоги і не будуть звільнені усі бранці Кремля. Водночас, Сенцов розуміє, що його можуть не врятувати і він може померти.

"Мені здається, що Олег прекрасно розуміє ситуацію і в курсі всіх наслідків, до яких може призвести його безстрокове голодування. Він оцінює свій стан як передкритичний. Я спочатку не зрозуміла, перепитала, він говорить: "Наступна стадія мого стану може стати критичною, і тоді мене повинні будуть повезти до лікарні, в реанімацію". Олег розуміє, що його можуть не довезти, і в реанімації його можуть не врятувати", – розповіла правозахисниця Зоя Свєтова, яка 14 серпня відвідала політв’язня у колонії.

"Мажорна" ДТП на Дніпровській набережній

У Києві ввечері 20 серпня на перехресті Березняківській вулиці та Дніпровської набережної сталася серйозна аварія. Автомобіль BMW на швидкості врізався в чотири припарковані машини. Дивом обійшлося без жертв.

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Очевидці переконують, що водій іномарки перебував у неадекватному стані.

У головного підозрюваного з собою був травматичний пістолет, яким він погрожував усім навколо. Згодом приїхав автомобіль з номерами 7777 та швидко забрав всі особисті речі з BMW. Патрульні також під час своїх тривалих з’ясувань заарештували кілька очевидців. Одного за те, що він торкнувся патрульної машини, другого – за образи у бік представника Нацполіції, – розповіли у спільноті dtp.kiev.ua

Відео ДТП на Дніпровській набережній у Києві:

На місці ДТП зібралося більше сотні людей, які вимагали, аби водій пройшов тест на алкоголь. Обурені очевидці ледь не влаштували самосуд над винуватцем ДТП. Окрім того, на місці аварії кілька разів виникла бійка між патрульними та громадянами.

Згодом, представник прес-служби Департаменту патрульної поліції Києва Яна Кутова зазначила, що відносно водія винуватця аварії було складено протокол за статтею 124 КУпАП (за вчинення ДТП) та за статтею 130 (керування у стані сп’яніння), оскільки він мав видимі ознаки алкогольного сп’яніння, та протокол за частиною 4 статті 126 (керування авто особою, яка не має відповідних документів на право керування), як з'ясувалось раніше у нього вже відбирали права.



Водій-винуватець ДТП на Дніпровській набережній у Києві

На місці перебували небайдужі громадяни, які після ДТП накинулись на водія і хотіли вчинити самосуд над ним. Екіпаж викликав підмогу. Одного з найактивніших громадян затримали і склали на нього адмінматеріали за злісну непокору працівникам поліції,

– зазначила речниця поліції.

Водночас, винуватця ДТП доставили до Дніпровського управління поліції, де на нього склали адмінматеріали, а матеріали скерували в суд. ВМW евакуювали на штрафмайданчик, а самого горе-водія правоохоронці були змушені відпустити, адже ДТП обійшлося без жертв. Максимум, що загрожує п'яному лихачу на елітному авто без водійських прав – це штраф.

"Мажорне" ДТП у Києві:

Нові шокуючі деталі про "харківського стрілка"

20 серпня ввечері озброєний чоловік намагався увірватися до міськради Харкова. Коли на місце прибули поліцейські, чоловік відкрив по них вогонь і поранив 1 правоохоронця, внаслідок чого той помер. Ще 1 поранений поліцейський перебуває у стабільному важкому стані. Під час спецоперації стрільця ліквідували.

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Сьогодні, 21 серпня, стало відомо, що чоловік перед стріляниною в центрі міста вбив і свою дружину. Тіло жінки зі слідами насильницької смерті знайшли увечері 20 серпня у приватному будинку в районі Холодної Гори, де жило подружжя. Жінка загинула приблизно 19 серпня близько 22:00 від множинних вогнепальних поранень в руки, шию та обличчя.

Голова поліції Харківщини Олег Бех повідомив, що харківським стрільцем є Олександр Поярков.

Олександр Поярков, 1971 року народження. Ми розуміємо, що під впливом алкогольних напоїв, стресу, він застрелив дружину. На місці знайдено гільзи, що збігаються з тими, що були знайдені в міськраді,

– розповів головний поліцейський Харківщини.

Зловмисник за радянських часів був військовослужбовцем, раніше не судимий. Чоловік був безробітним, оскільки в травні через невиплату зарплати звільнився з роботи, після чого почав зловживати алкоголем та впав у депресію. Був двічі одружений. Перша дружина розлучилася з ним через пияцтво. Шлюб з другою дружиною сусіди описують як тихий і замкнутий.

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У будинку, де жив Олександр Поярков, знайшли цілий арсенал зброї і навіть професійний станок для виготовлення зброї схований під ковдрою.

Сусіди харківського стрілка розповіли деталі його життя:

ЗНО з математики для усіх

З 2020 року усі школярі будуть зобов'язані проходити Зовнішнє незалежне оцінювання з математики. Причиною такого рішення стали погані результати тестування цього року.

Як визнали у Міністерстві освіти та науки, українська методика викладання математики застаріла, адже майже половина цьогорічних випускників на ЗНО не змогли вирішити задачу за 8 клас.

У відомстві заявили, що з осені змусять вчителів давати учням кращі знання з математики і посилять вимоги до кваліфікації вчителів.

Валерій Меладзе попросив громадянство Грузії

Відомий російський співак та брат українського композитора і продюсера Костянтина Меладзе Валерій Меладзе звернувся до Міністерства юстиції Грузії з проханням надати йому громадянство.

Як пояснив сам Меладзе, він хоче отримати грузинське громадянство при збереженні російського і назвав Росію та Грузію братніми народами.

Я народився і виріс в Грузії в той час, коли між Росією і Грузією не існувало кордонів. Історично і ментально наші народи були і залишаються й донині близькими по-братськи. Виникнення кордонів поставило нас перед вибором. Я вчинив дії, щоб стерти цю межу для себе,

– пояснив співак.

Таким чином співак вирішив скористатися новим законом Грузії "Про громадянство", який дозволяє уродженцям країни відновити громадянство Грузії, яке вони втратили при отриманні громадянства іншої країни.