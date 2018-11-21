У середу, 21 листопада, минула п'ята річниця Революції Гідності. Новим президентом Інтерполу став не росіянин, а представник Південної Кореї Кім Чен Янг. У Верховній Раді не скасували закон про "євробляхи". Авіакомпанія SkyUp запустила продажі дешевих квитків на внутрішні рейси. Такими були головні новини середи, 21 листопада, в Україні та світі.

Річниця Революції Гідності

21 листопада Україна відзначила п'яту річницю Революції Гідності. У Києві та інших містах країни українці вшановують пам'ять героїв Небесної сотні, які загинули під час революційних подій.

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Президент Петро Порошенко приїхав вшанувати пам'ять загиблих одним з перших. Щоправда, простих людей, які привели гаранта до влади, до нього не пускали. Також приїхали прем'єр-міністр Володимир Гройсман і спікер Верховної Ради Андрій Парубій.

Багато учасників Революції Гідності, а деякі з них вже стали учасниками російсько-української війни, також прийшли пригадати революційні події та вшанувати пам'ять побратимів.

Варто додати, що вшанували пам’ять героїв у різних куточках країни. У Львівському органному залі відбувся безкоштовний меморіальний органний концерт від Надії Величко, присвячений п'ятій річниці Революції Гідності. В центральному парку культури та відпочинку ім. Т.Г. Шевченка у м. Одесі відбулася урочиста церемонія покладання корзин та квітів до пам'ятника Т.Г. Шевченку. У Києві також була низка заходів присвячена трагічним подіям. Відкрився інформаційно-виставковий центр Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні – Музей Революції Гідності.

Що таке Євромайдан або Революція Гідності?Акції протесту в Україні у 2013-2014 роках проти корупції, свавілля правоохоронних органів та сил спецпризначення за режиму Віктора Януковича, а також на підтримку європейського вектора зовнішньої політики України. Через зіткнення активістів Євромайдану з силовиками в центрі Києва загинули понад 100 учасників протестів. Загиблих Революції Гідності почали називати Небесною Сотнею. Після подій на Майдані тодішній президент Янукович втік з країни.

Новий президент Інтерполу

Новим президентом Міжнародної організації кримінальної поліції (Інтерполу) обрали представника Південної Кореї Кім Чен Янга. Головним конкурентом південнокорейця був росіянин Олександр Прокопчук, який програв всі три тури голосування.

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Вибори пройшли вранці 21 листопада у Дубаї. За Кім Чен Янга проголосували 98 членів Генеральної асамблеї Інтерполу, тоді ж як за росіянина свої голоси віддали лише 64 члени.



Новий голова Інтерполу Кім Чен Янг/ Фото з відкритих джерел

Зазначимо, "фаворитом" на посаду голови організації західні ЗМІ називали Олександра Прокопчука. Водночас, США та Великобританія виступали проти росіянина, а Литва навіть погрожувала вийти з Інтерполу після його перемоги.

#BREAKING: Kim Jong Yang of the Republic of #Korea has been elected President of INTERPOL (2-yr term). #INTERPOLGA pic.twitter.com/6I9HIyUWrf — INTERPOL (@INTERPOL_HQ) November 21, 2018

Народні депутати не підтримали скасування нових правил оподаткування "євроблях"

У Верховній Раді не скасували закон про "євробляхи". Народним депутатам забракло голосів, щоб скасувати відповідне рішення. Під час голосування нардепи відхилили два проекти постанов, які передбачали скасувати рішення про ухвалення цього закону.

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Так, за проект постанови №8487-П "Про скасування рішення Верховної Ради від 8 листопада 2018 року про прийняття в другому читанні та в цілому закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу щодо оподаткування акцизним податком легкових транспортних засобів" проголосували лише 67 народних депутатів при необхідному мінімуму 226.

«Євробляхери» одразу відреагували на рішення Верховної Ради. Громадська організація "АвтоЄвроСила" оголосила про припинення першого етапу боротьби та перехід до підготовки до наступної акції "Вимагаємо вето від президента!".

Після "провального" голосування у ВР акція в попередньому форматі більше не актуальна, тому громада "АвтоЄвроСили" прийняла рішення припинити перший етап боротьби та перейти до підготовки до наступної акції "Вимагаємо вето президента!",

– повідомили активісти.

В організації стверджують, що всі дороги в межах всеукраїнської акції "За доступне розмитнення – геть вік з акцизу!" були звільнені для пересування, а учасники акції діяли в межах закону, тільки тимчасово обмежуючи рух транспорту.

Чому протестували власники авто на єврономерах?8 листопада Верховна Рада схвалила закон про імпорт та акцизи при ввезенні в Україну автомобілів на іноземній реєстрації. Проте закон не влаштував власників таких авто і вони розпочали масштабну акцію протесту по всій Україні. Протестувальники вимагали скасувати норму щодо "віку" автомобіля, який завозять з ЄС. Згідно з ухваленими законами – що старішим є авто, то більшою є митна ставка. На засіданні парламенту 21 листопада нардепи спробували скасувати скандальний "закон про євробляхи", проте для ухвалення рішення забракло голосів.

Що передбачає закон про автомобілі з іноземною реєстрацією: дивіться відео

Нові рейси в межах України

Авіакомпанія SkyUp запустила продажі квитків на внутрішні рейси за ціною від 500 гривень в одну сторону.

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Вартість квитків на офіційному сайті SkyUp

Польоти між Києвом і Одесою стартують з 2 червня 2019 року. Вони будуть виконуватися двічі на тиждень по середах і неділях. Більше того, такі ж рейси будуть запущені між Одесою і Харковом.

Угорський лоукост-авіаперевізник Wizz Air запустить рейси з Кракова до Києва та до Харкова. Так, польоти з Кракова до Києва почнуться з 5 квітня 2019 року, а до Харкова – з 16 вересня 2019 року. На обидва рейси розклад доступний до 25 жовтня 2019 року. Ціни на квитки стартують від 609 гривень.