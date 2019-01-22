Головні новини 22 січня: нові кандидати у президенти, до Києва привезли багато поранених бійців

У вівторок, 22 січня, на посаду президента України з’явилися нові претенденти: деяких тільки-но висунули партії, а деяких вже зареєструвала ЦВК. До Києва привезли багато важкопоранених військових з Донбасу, які потребують допомоги. У Луцьку до шкіл не пустили понад тисячу невакцинованих дітей. В Україні відсвяткували сторіччя Дня Соборності. Такими були головні новини 22 січня в Україні.

Кандидати у президенти

22 січня Центральна виборча комісія зареєструвала офіційним кандидатом у президенти України нардепа, члена партії "Опозиційний блок" Юрія Бойка. Тож на сьогодні в Україні є 13 офіційно зареєстрованих кандидатів на головну посаду в державі.

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Цього ж дня документи для офіційної реєстрації кандидатами у президенти до ЦВК подали нардеп з "Опозиційного блоку" Олександр Вілкул, висунутий Соціалістичною партією України Ілля Кива, нардеп від фракції "Блоку Петра Порошенка" Аркадій Корнацький (самовисуванець).



В Україні є 13 офіційно зареєстрованих кандидатів у президенти

Також у вівторок Всеукраїнське об'єднання "Свобода" висунуло кандидатом у президенти одного зі своїх лідерів Руслана Кошулинського. Він піде на вибори, як єдиний кандидат, якого спільно висувають 5 націоналістичних сил: Конгрес українських націоналістів, "Правий сектор", рух "С14", ВО "Свобода" та Організація українських націоналістів.

Водночас політична партія "Народний контроль" висунула кандидатом у президенти свого лідера, народного депутата Дмитра Добродомова.

Окрім того, на з’їзді партії "Батьківщина" її лідерка Юлія Тимошенко оголосила про висунення своєї кандидатури на пост президента.

Поранені бійці

До Києва привезли багато поранених українських військових з Донбасу. Низка із них мають важкі поранення, які перш за все потребують переливанні крові 2 та 3 груп (резус мінус).

Здати кров для бійців можна у центрі крові на території військового госпіталю в Києві, з понеділка по четвер з 9:00 до 12:00.

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Окрім здачі крові, всіх небайдужі можуть принести бійцям чай, каву, йогурти, соки, ковбасу, сир та солодощі. З одягу дуже потрібні спортивні костюми, футболки, куртки та шапки. Щодо ліків, то потрібен "Дексалгін" та "Кетонів" в ампулах, а також пелюшки під рани.

Народ, знайдіть кілька хвилин допомогти нашим захисникам, вони в крижаних окопах, а ми спимо в теплих ліжках. Все необхідне ми дістаємо і купуємо для поранених, ми так само – частина держави і треба один одному допомагати,

– повідомила у Facebook волонтерка Наталія Юсупова.

Волонтерка також вказала у своєму дописі свої координати, контакти та номер банківської картки для пожертв.

У Луцьку до шкіл не впустили понад тисячу дітей

У Луцьку від навчання у школах відсторонили 1098 дітей через відсутність щеплень від кору.

Заступниця начальника управління освіти Луцької міськради Тетяна Силка зазначила, що директори шкіл діють відповідно до розпорядження голови Волинської ОДА, у якому мовиться про недопущення до навчального процесу дітей, які не мають щеплень від кору.

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У кожному навчальному закладі рішення про недопуск невакцинованих дітей до навчання приймають за рішенням педагогічної ради.

Головний лікар Луцької міської дитячої поліклініки Оксана Лєщинська зазначила, що повідомлення про необхідність проведення щеплень від кору проігнорували батьки понад 3 тисяч дітей.

Лише вакцинація та ревакцинація є надійним способом запобігання спалаху кору. Тому відсторонення дітей від навчання є необхідним кроком, адже кір дуже швидко передається повітряно-крапельним шляхом, і заразитися дуже легко,

– наголосила Лєщинська.

Зазначимо, що дві дози вакцини захищають від кору на ціле життя. Ревакцинація не потрібна, якщо вам зробили таке щеплення в дитинстві (1 і 6 років).

Нагадаємо, що кір – це інфекційне захворювання, що передається від хворої людини до здорової повітряно-крапельним шляхом, тобто при чханні, кашлі або розмові хворого. Вірус кору може жити в повітрі та на поверхнях до двох годин після того, як хвора людина покинула приміщення.

День Соборності України

В Україні відзначили День Соборності та сторіччя від дня проголошення Акту Злуки (об’єднання в одну державу) Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки.

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У цей день у Києві українці символічно об'єднали береги Дніпра на мосту Патона, взявшись за руки. Сотні людей, огорнуті державними прапорами, пройшли на зустріч один одному з правого та лівого берега річки. Це символізує об'єднання УНР та ЗУНР, що відбулося у 1919 році.

Учасники акції також одягнули форму, яку носили українські солдати у ті часи, а також заспівали Гімн України.

Дивіться відео "живого ланцюга" у Києві в День Соборності України: