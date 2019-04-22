Головні новини 22 квітня: тисячі українців прийшли до Порошенка та ЦВК майже дорахувала голоси

Понад 7 тисяч українців зібралися під Адміністрацією Президента України, аби попрощатись та подякувати Петрові Порошенку за 5 років його роботи. ЦВК підрахувала майже усі голоси українців – залишилось кілька сотих. Володимира Зеленського продовжують вітати з перемогою – від деяких побажань у його штабі навіть відхрещуються. Такими були головні новини понеділка, 22 квітня, в Україні та світі.

"Дякуємо, Петре!"

Тисячі українців влаштували зворушливу акцію під стінами Адміністрації Президента. Понад 7 тисяч прийшли туди, аби подякувати Петрові Порошенку за 5 років його роботи та попрощатися з ним.

Читайте також: З речами – на вихід: після перемоги Зеленського почали звільнятися губернатори

Присутні разом заспівали Гімн України, скандували: "ДЯкуємо!", "Разом і до кінця", "Разом до перемоги!", "Слава Україні – Героям Слава!", "Порошенко!". Окрім того, українці разом заспівали пісню "Ой, у лузі червона калина похилилася".

Згодом до українців вийшов сам Порошенко разом з дружиною Мариною. Учасники акції зустріли їх з плакатом "Дякую", аплодисментами та вигуками: "Найкращі!"

Дякую всім, хто прийшов зараз на Банкову. Бо українці по-різному проводжали президента. Такого, як зараз, Україна ще не бачила. Це стало можливим завдяки вам,

– сказав Порошенко.

Президент також запевнив, що не дозволить знищити українську армію, мову, церкву, зупинити децентралізацію, нову українську школу, зупинити інклюзивну освіту, яку започаткувала перша леді. На це українці зреагували вигуками "Марина!" та "Молодець!"

Читайте також: Покарання для Порошенка: що пишуть західні ЗМІ про перемогу Зеленського

Порошенко анонсував повернення

Порошенко знову нагадав, що з влади не йде. Запевнив, що піде на парламентські вибори, а також балотуватиметься на наступних виборах президента. На це українці почали вимагати: "Через рік!" Порошенко з усмішкою відповів: "Через рік, то через рік".



Дивіться відео з акції подяки під Адміністрацією Президента:

Офіційні результати виборів

Читайте також: Зеленський – наймолодший президент України: у скільки років очолювали державу решта гарантів

Центральна виборча комісія майже завершила підрахунок голосів – 99,86%. Залишилось зовсім трохи, однак лідера однозначно можна визначити.

Ним став Володимир Зеленський із резульатом у 73,22%. Чинний Президент України Петро Порошенко отримав 24,46%.

Національний екзит-пол показав майже такі ж результати. Там також лідирував Володимир Зеленський – у нього 73,0% голосів українців. Друге місце отримав Петро Порошенко – 25,5% голосів.





Якою була явка на під час другого туру президентських виборів

Зеленського продовжують вітати – навіть Янукович

Читайте також: Хто привітав Володимира Зеленського з перемогою у президентських виборах

Лідера президентської гонки Володимира Зеленського продовжують вітати із перемогою. Зокрема, із вітальним словом до кандидата-переможця звернувся Святійший патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет.

Патріарх наголосив, що згадані цінності українці не один раз боронили на Майдані та захищали на війні з російським агресором.

Вас обрали в нелегкий час, коли продовжується російська агресія проти України. Коли ворог не полишає підступних планів знов затягнути нас до новітньої імперії, зробити своїми васалами. Тому зараз нам надзвичайно потрібна єдність і національна консолідація,

– сдодав Філарет.

До низки впливових осіб, які вже встигли висловити Зеленському свої побажання, вирішив долучитися навіть президент-утікач Віктор Янукович.

У своєму листі Янукович традиційно сипле звинуваченнями у бік чинного президента Петра Порошенка. Він переконаний, що українці зробили правильний вибір, проголосувавши за Зеленського.

Я щиро вітаю Вас з обранням на посаду Президента України. Українці довірили Вам цей пост у найважчий для нашої країни момент історії. Миролюбний український народ розколотий і радикалізований як ніколи раніше. Братовбивча війна на моєму рідному Донбасі щодня забирає життя українців і знищує колись процвітаючий край,

– написав Янукович із свого сховку у Росії.

Однак у штабі Зеленського такий жест преидента-утікача не оцінили. Спікер Володимира Зеленського Дмитро Разумков заявляє,що їхня команда обійдеться без таких привітань і підтримки.

"Упродовж усієї кампанії команда Зеленського отримувала так звану підтримку від російських пропагандистів і колишніх українських чиновників. Ми обійдемося як без цієї підтримки, так і без їхніх привітань, — сказав він.

Читайте також: Як реагує Захід на результати екзит-полу президентських виборів в Україні

Серед тих, хто вже привітав Володимира Зеленського, – Олександр Лукашенко, Дональд Трамп, Ангела Меркель, Себастіан Курц, Дональд Туск, Анджей Дуда, Єнс Столтенберг, Еммануель Макрон, Джастін Трюдо, Хуан Гуайдо, Ігор Додон, Даля Грібаускайте, Тереза Мей.

А ось російський лідер Володимир Путін не поспішає із вітаннями. У нього кажуть, що чекатимуть перших кроків та судитимуть "по реальних справах".

Великдень буде теплим та сонячним

І поки українці завзято обговорюють вибори та їхні результати, Великдень вже майже на носі. Погода на Великодні свята приємно здивує українців – буде тепло, сонячно та без опадів. Однак тепло у нас не затримається – вже у перших числах травня прийде різке похолодання та дощі.

Читайте також: Великдень в Україні 2019: дата і традиції

З 19-21 квітня, на Вербну неділю, прийде похолодання і вітряна погода. Тому передвеликодній тиждень буде холодним і сухим. Невеликі дощі можливі лише після 24 числа, але при цьому збережеться висока температура повітря.

На Великдень, 28 квітня, погода в Україні буде сонячною. Проте, потепління буде коротким і вже 1-2 травня прийде похолодання.

Зазначимо, офіційно травневі вихідні навесні 2019 року триватимуть аж п'ять днів – з 27 квітня до 1 травня включно. Тому, українці мають багато часу, аби весело відсвяткувати Великдень, влаштувати пікнік з шашликами чи поїхати у подорож.

Вихідні у квітні-травні 2019 року в Україні:

27 квітня – субота

28 квітня – неділя (Великдень)

29 квітня – понеділок (переноситься вихідний за Великдень)

30 квітня – вівторок (відпрацьовується у суботу, 11 травня)

1 травня – День праці (середа)