Головні новини 22 травня: Нове отруєння газом дітей у школі, Онищенко-президент і Кремль

У харківській школі №3 невідомі розпилили, ймовірно, перцевий спрей. Росія ставить на нардепа-втікача Олександра Онищенка на майбутніх президентських виборах. У Кремлі взяли до уваги до уваги питання незаконно засудженого українського режисера Олега Сенцова. Такими були головні новини вівторка, 22 травня, в Україні і світі.

Отруєння дітей у Харкові

У харківській школі №3 невідомі розпилили перцевий спрей. У підсумку всіх дітей навчального закладу евакуювали.

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За інформацією Харківської облдержадміністрації, школярі звернулися до медиків зі скаргами на слабкість та ускладнене дихання.

"Стан госпіталізованих – середньої тяжкості. Серед симптомів – слабкість і утруднене дихання, а також бліда шкіра. Причини нездужання зараз з’ясовують", – розповіла виконувачка обов’язків начальниці управління охорони здоров’я ХОДА Галина Сіроштан.

Зауважимо, загалом до медиків звернулися 37 дітей, 35 з яких госпіталізовано, а 6 перебувають у палаті інтенсивної терапії.

Наразі версії теракту, чи диверсії правоохоронці не розглядають.

"Ми думаємо, що це звичайне хуліганство. Якщо будуть якісь дані про те, що збіги не є випадковими — звичайно, буде вирішуватися питання про зміну, якщо будуть на це такі підстави", — розповів заступник керівника Харківської місцевої прокуратури №4 Сергій Колесник.

До слова, співробітники ДСНС оглянули навчальний заклад і не виявили небезпечних речовин.

Сюжет 24 Каналу про отруєння дітей у Харкові

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Кремль робить ставку на Онищенка?

Американське видання Times Square Chronicles заявило, що Кремль вирішив виставити Онищенка проти Порошенка на виборах президента України.

У матеріалі, зокрема, мовиться, що український політик є не чужою людиною в Росії, також він має паспорт громадянина РФ, який забезпечили йому зв'язки в ФСБ Росії зі служби у військах СРСР у Німеччині, де він був завербованим і познайомився з Володимиром Путіним.

Росія намагається підпалювати стабільність в Україні, використовуючи підроблені плівки та просуваючи нового кандидата в президенти. На майбутніх президентських виборах в Україні Кремль знову вирішив розіграти кримінальну карту – як і у випадку з Януковичем – виставивши проти президента Порошенка колишнього члена Партії регіонів і кримінального авторитета зі зв'язками в ФСБ – Олександра Онищенка,

– підкреслили журналісти.

Водночас у статті стверджується, що Онищенко є не просто українським олігархом, а людиною з кримінального світу з гангстерським минулим. Саме через це, на думку авторів, йому довелося повністю змінити ім'я з Олександр Раджабович Кадиров на Олександр Романович Онищенко. Крім того, за даними кримінальної поліції України, у 90-тих роках Онищенко був кримінальним авторитетом, сидів у СІЗО та отримував умовні терміни.

Видання додає, що часті візити Онищенка до Росії за відсутності там офіційного бізнесу та розгін заяв політика на державному телебаченні РФ тільки підкреслюють почерк Кремля щодо дискредитації української влади.

На думку директора аналітичного центру "Політика" Миколи Давидюка, у Онищенка є мотиви для балотування в президенти.

"Онищенко намагається просувати свій власний інтерес. Він – медійний фокусник. Онищенко хоче йти в президенти. Створить високу трибуну, якщо його не зареєструє ЦВК. Технічно він може бути кандидатом зі зливу інформації. Адже компромат виходитиме вже не від нардепа-корупціонера, а від кандидата в президенти. Хоча Онищенко дуже токсичний. Всі, хто мав з ним справу в Україні, постраждали. Навіть ті, на кого він працював – Юлія Тимошенко", – наголошує експерт.

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Кремль активізувався у питанні Сенцова

Прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков заявив, що чергове звернення діячів науки і культури до господаря Кремля Путіна з проханням звільнити українського режисера Олега Сенцова, ув'язненого в Росії, у Кремлі візьмуть до уваги.

Також він нагадав, що "про ситуацію з Сенцовим президенту неодноразово задавали питання, він на них відповідав".

"Мовиться про засудженого, і тут президент говорив про свою позицію, додати тут нічого", – підкреслив Пєсков.

Також речник лідера РФ зауважив, що у Кремлі досі не обговорювався обмін українського політв’язня, режисера Олега Сенцова на заарештованого в Києві головного редактора "РИА Новости-Украина" Кирила Вишинського.

"Поки жодної ініціативи щодо цього, наскільки мені відомо, не було. Ми не отримували ніякої інформації. Щоправда, такі ініціативи не обговорюються публічно, адже це питання, які люблять тишу", – додав Пєсков.

Тим часом в Україні сотні людей вийшли на акції на підтримку українського режисера Олега Сенцова, якого утримують у російській колонії, оскільки 22 травня – 9-й день його безстрокового голодування.

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Сюжет 24 Каналу про акції на підтримку Сенцова