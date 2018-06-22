Головні новини 22 червня: новий очільник Донеччини і потепління в українсько-угорських стосунках
Президент Порошенко представив нового голову Донецької ОДА. Угорщина розблокувала проведення саміту Україна – Грузія – НАТО. Український політв'язень у Криму Володимир Балух оголосив про початок сухого голодування. Трамп розповів, коли збирається зустрітись із Путіним. Такими були головні новини п'ятниці, 22 червня, в Україні та світі.
Порошенко представив нового очільника Донеччини
22 червня Президент України Петро Порошенко у Краматорську офіційного представив нового голову Донецької ОДА генерала СБУ Олександра Куця.
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Інформація про призначення на цю посаду 41-річного генерала СБУ з'явилась напередодні.
Олександр Іванович з перших днів війни також добровольцем на фронті, тільки в складі бойових груп Служби безпеки України, а діяльність цих бойових груп якось у нас не прийнято коментувати,
– сказав Порошенко під час представлення.
За його словами, "коли вороги бояться Олександра Івановича, вони це роблять недарма".
"Це людина, яка рішуче йде в бій, має аналітичний склад розуму, яка дуже добре відома на Донбасі, яку тут знають, шанують і поважають", – не скупився на слова похвали Порошенко під час представлення нового голови Донецької ОДА.
Президент висловив переконання, що досвід ефективної співпраці новопризначеного очільника Донеччини з керівництвом ООС, силовиками, народними депутатами "є безцінним".
Під час вибору нового глави військово-цивільної адміністрації я керувався двома чинниками: ми повинні забезпечити безпеку на території Донецької області і ми повинні зробити вичерпний перелік заходів для того, щоб наблизити Україну до миру,
– підкреслив Порошенко, представляючи нового голову військово-цивільної адміністрації.
Що відомо про нового очільника Донеччини Олександра Куця?
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Йому 41 рік. Він народився у Ростові-на-Дону і до середини 90-х жив у Росії.
У 2009-2014 роках Куць був заступником начальника Головного відділу із боротьби з корупцією та організованою злочинністю (так званий департамент "К") ГУ СБУ у Києві та Київській області.
Після цього рік відпрацював на посаді начальника київського главку Служби безпеки України, а з 25 березня 2015 року був призначений начальником УСБУ в Донецькій області.
Один з ватажків окупантів Захарченко звинувачував Куця в організації вбивства "Гіві" та "Мотороли".
Майже рік тому – 21 серпня 2017 року Олександр Куць призначений на посаду начальника Головного управління Служби безпеки України у Донецькій та Луганській областях.
Додамо, що 13 червня Порошенко підписав указ про звільнення Павла Жебрівського з посади голови Донецької обласної військово-цивільної адміністрації. Попередник Куця пробув на посаді 3 роки.
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Саміту Україна – Грузія – НАТО бути: Угорщина розблокувала його проведення
Угорщина офіційно відмовилася від вето щодо проведення окремої зустрічі лідерів НАТО за участі українського президента Петра Порошенка, але і надалі блокує Комісію Україна-НАТО (КУН).
Про це заявив міністр МЗС Угорщини Петер Сійярто на прес-конференції за підсумком консультацій з українською стороною.
Ми нічого не маємо проти, щоб у липні в Брюсселі відбувся Самміт НАТО за участі України, де обговорюватимуть питання безпеки в Чорноморському регіоні,
– заявив міністр.
Окрім цього, він розповів про зустріч з Майком Помпео у Вашингтоні, на якій теж повідомив цю новину.
"Нещодавно я зустрічався з Майком Помпео у Вашингтоні, і там я йому сказав, що ми нічого не маємо проти, щоб у липні в Брюсселі відбувся Самміт НАТО за участі України, де обговорюватимуть питання безпеки в Чорноморському регіоні", – зазначив Петер Сійярто.
Додамо, що 22 червня Міністр закордонних справ України Павло Клімкін та глава угорського МЗС Петер Сійярто почали українсько-угорські консультації стосовно реалізації закону про освіту. До цього міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто висунув Україні ультиматум, після виконання якого офіційний Будапешт скасує своє вето на проведення засідання Комісії НАТО-Україна на рівні міністрів.
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Балух оголосив про початок сухого голодування
Український політв'язень Володимир Балух, якого незаконно утримують у кримському ІТТ, оголосив про початок сухого голодування.
Про це повідомив архієпископ Кримський і Сімферопольський Климент, який також є захисником Балуха на громадських засадах.
Спілкувався з Балухом. Володя повідомив, що керівництво Сімферопольського СІЗО прийняло рішення, виселити його з одиночної камери і перевести в загальну камеру, так як вони вважають, що він припинив голодування. Володя офіційно заявляє, що переходить на сухе голодування,
– зазначив священнослужитель.
Окрім цього, 22 червня стало відомо, що Володимир Балух на засіданні підконтрольного Росії Роздольненського райсуду Криму розповів, що начальник ізолятора тимчасового тримання (ІТТ), що в селищі Роздольне, Валерій Ткаченко постійно дозволяв собі ображати, вчиняти фізичне насильство і провокувати його.
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"Потерпілий (начальник Валерій Ткаченко – "24") заявив (на суді – "24"), що у нього неприязного ставлення до мене немає. Але з першого дня мого перебування в ІТТ, коли Ткаченко зайшов до мене вранці на перерахунок, насамперед сказав: "О, "правосека" нарешті привезли. Зараз "двадцяточку" тобі навалять – на зоні навчать батьківщину любити", – розповів на допиті Балух.
За словами політв'язня, він часто заявляв про бажання давати показання на поліграфі, але йому відмовляли.
Ткаченко звертався до мене суцільними матюками. Кожен раз, коли перебував в ІТТ, він приходив до мене в камеру і намагався образити, принизити за національною ознакою і, за його розумінням, мою належність до "Правого сектору". Говорив, що і вирізати нас, хохлів, треба як вид, і різне інше. Приходив з перегаром, у цивільному одязі, у вихідні дні. Ці спроби мене вдарити, образити, усі провокації – є на відеозйомці,
– заявив Балух.
Додамо, що 15 червня стало відомо, що Володимир Балух перебуває у критичному стані. В цей день у залі суду Володимиру Балуху стало погано, по нього приїхала швидка. За словами архієпископа Климента, у Балуха був серцевий напад під час судового засідання 15 червня. Попри це, проросійський суд у Криму продовжив арешт українського активіста ще на 2 місяці.
У чому звинуватили Володимира Балуха?8 грудня 2016 року в окупованому Криму українського активіста Володимира Балуха затримала ФСБ Росії. Усе тому, що після анексії півострова Балух на своєму будинку в селі Серебрянка вивісив український прапор та табличку "вулиця Героїв Небесної сотні", а також відмовився від російського паспорта.
Окупаційна влада Криму звинуватила Балуха у зберіганні набоїв та вибухівки, які нібито виявили у нього під час одного з обшуків. Чоловік неодноразово наполягав, що боєприпаси йому підкинули, щоб помститись за проукраїнську позицію. 16 січня 2018 року Балуха засудили до 3 років і 7 місяців ув'язнення у колонії-поселенні. 19 березня 2018 року політв’язень оголосив безстрокове голодування.
Трамп припустив, коли може відбутися його зустріч із Путіним
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Президент США Дональд Трамп допустив, що зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним може відбутися в липні. Про це пишуть західні ЗМІ.
Президенти можуть зустрітися до саміту НАТО в Брюсселі. Він пройде 11 і 12 липня. Другий можливий варіант зустрічі – після візиту Трампа до Великобританії. Поїздка запланована на 13 липня.
21 червня у Білому домі підтвердили, що радник президента США з національної безпеки Джон Болтон збирається відвідати Москву наступного тижня. Там він обговорить майбутню зустріч очільника Білого дому з президентом РФ Володимиром Путіним.
Нагадаємо, нещодавно прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков повідомив, що Путін і Дональд Трамп під час останньої телефонної розмови обговорювали проведення двосторонньої зустрічі. Вона може відбутися у Відні. Це вже буде третя зустріч Дональда Трампа та Володимира Путіна. До цього президенти США та Росії зустрічалися минулоріч в липні в німецькому Гамбурзі на полях саміту G20 і в листопаді у В'єтнамі у рамках саміту країн Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва.
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Українського воротаря Луніна викупив мадридський "Реал"
Воротар Андрій Лунін офіційно перебрався до мадридського "Реалу" з луганської "Зорі". Відповідна інформація оприлюднена на офіційному сайті "Реалу".
Андрій Лунін
Зазначається, що контракт підписано на шість років. Сума трансферу 19-літнього гравця не розголошується.
Іспанський клуб міг заплатити луганській "Зорі" близько 9 мільйонів євро одразу, і ще 4,5 мільйони євро різноманітними бонусами.
Варто зазначити, що Андрій Лунін вже встиг дебютувати за національну збірну України.