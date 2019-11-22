Головні новини 22 листопада: "Приватбанк" не повернуть Коломойському, порятунок моряків в Одесі

Водолази врятували всіх моряків танкера "Делфі", що зазнав аварії в Одесі. Уряд налаштований не повертати "Приватбанк" Ігорю Коломойському. Нардепа Романа Іванісова через скандал зі судимістю не поновлять у фракції. МВС дозволило фотографуватися на паспорт у головних уборах та окулярах. Такими були головні новини 22 листопада в Україні та світі.

Найважливіші новини України та світу 22 листопада:

Чи повернуть "Приватбанк" Коломойському

Міжнародний валютний фонд висунув Україні нові вимоги, без виконання яких відмовляється надавати кредит. Мова йде про прийняття закону, який би заборонив повернення банків колишнім власникам. Так МВФ намагається отримати гарантії, що олігарху Ігорю Коломойському не повернуть "Приватбанк".

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Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук запевнив, що Ігор Коломойський не отримає знову "Приватбанк", а уряд готовий до будь-якого розвитку подій. За його словами, справа банку є показовою для України і всього світу.

Прем'єр кілька разів наголосив, що олігархи не чинять політичний вплив на президента України Володимира Зеленського.



МВФ висунув Україні нові вимоги / delo.ua

Наразі законопроєкту, який вимагає МВФ, в Україні немає.

Напередодні Сергій Лещенко у своєму телеграм-каналі писав, що ухвалення такого закону до канікул в МВФ, що почнуться перед католицьким Різдвом, і, відповідно, виділення Україні грошей до Нового року – під питанням. У Верховної Ради залишилося два сесійні тижні в цьому році. Останній сесійний день – 20 грудня.

Важливо! МВФ у Києві обговорює з представниками української влади нову трирічну програму розширеного кредитування на 5 – 10 мільярдів доларів. Ця програма буде спрямована на збереження макроекономічної стабільності держави та запровадження глибоких структурних реформ.

Основне про справу "Приватбанку"

Уряд України 18 грудня 2016 року вирішив націоналізувати найбільший на українському ринку банку, пославшись на пропозицію НБУ і колишніх акціонерів "Приватбанку" (найбільші – бізнесмени Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов).

Для того, щоб врятувати його, держава здійснила докапіталізацію на понад 155 мільярдів гривень.

Ексвласники банку вважають націоналізацію незаконною. Тривають судові суперечки (і в Україні, і в закордонних юрисдикціях).

Окружний адмінсуд Києва 18 квітня 2019 року за позовом Коломойського скасував рішення про націоналізацію "Приватбанку". У відповідь на це Кабмін, Нацбанк і "Приватбанк" одразу в травні оскаржили це рішення.

15 жовтня "Приватбанк" здобув перемогу в Апеляційному суді Англії та Уельсу у справі проти Коломойського та Боголюбова.

Судді вирішили, що "Приватбанк" має достатньо передумов для судового розгляду справи та отримання відшкодування в сумі близько 3 мільярдів доларів. А судовий указ про всесвітній арешт активів залишається чинним до рішення по суті.

Про аварію танкера поблизу Одеси

У ніч на 22 листопада в Одесі через сильний вітер з якоря зірвався танкер "Делфі" під прапором Молдови. Рятувальники та приватний буксир намагалися евакуювати екіпаж судна, однак люди відмовилися покидати корабель.



Рятувальна операція танкера поблизу Одеси / Фото: "Думская" Рятувальна операція танкера поблизу Одеси / Фото: "Думская"

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Рятувальній операції перешкоджали потужний вітер та хвилі висотою 2,3 метра.

Спершу рятувальники намагалися використовувати надувний човен і водний скутер, але на заваді стали хвилі, і водолази відправилися витягувати моряків уплав.

Операція завершилася успішно. Усіх моряків врятували. Водолази витягли на берег і капітана судна.

Іванісова не повернуть до "Слуги народу"

Нардепа "Слуги народу" Романа Іванісова через скандал зі судимістю виключать з парламентської фракції та партії, і назад повернутися він вже не зможе. Таку заяву в ефірі "Радіо НВ" зробив голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко. Та додав, що остаточне рішення приймуть на засіданні фракції 2 грудня.

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Іванісов не зможе поновитися в партії "Слуга народу" / 24 канал

Раніше голова парламенської фракції "Слуги народу" Давид Арахамія заявив, що Іванісов повинен добровільно скласти мандат. Якщо після перевірки достовірності інциденту, виявиться, що інформація неправдива, Іванісова можуть поновити.

Що відомо про скандал з Іванісовим? У мережі з'явилася інформація, що у 90-х чинного парламентаря від "Слуги народу" Романа Іванісова засудили за зґвалтування дівчини у неприродний спосіб. Тоді Роману Іванісову було 17 років.

Напередодні генпрокурор Руслан Рябошапка заявив, що судимість Іванісова начебто погашена, тому він має право бути народним депутатом. Та згодом пресслужба ГПУ спростувала цю заяву і сказала, що інформація щодо підтвердження погашеної судимості Іванісова не є підтвердженою.

Нові стандарти на фото у паспорт

Міністерство внутрішніх справ та Міграційна служба ввели нові стандарти фотографування на документи . Зміни прийняли для того, щоб врахувати інтереси та релігійні традиції представників усіх віросповідань.

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У МВС наголошують, що фото у головному уборі допускається, якщо особа носить головний убір у повсякденному житті за релігійними переконаннями.

У головному уборі можна робити фото на паспорт громадянина України, паспорт для виїзду за кордон та посвідки на тимчасове або постійне проживання.

МВС дозволило фотографуватися у

головних уборах;

штучних предметах;

матеріалах на підставі медичних показань (наприклад окуляри).



МВС дозволило фотографуватися в головних уборах та окулярах / mvs.gov.ua

Водночас, головні убори не повинні змінювати форми окремих частин обличчя (чоло, вилиці, щоки, підборіддя, очі), закривати обличчя та підборіддя, проходити по контуру лінії росту волосся, закривати вуха та шию.