Головні новини 22 грудня: пожежа на Різдвяному ярмарку у Львові і провокація проти Епіфанія
На Різдвяному ярмарку у Львові спалахнула пожежа та пролунали вибухи: постраждали 5 осіб. Порошенко підписав закон про перейменування УПЦ МП. Російські пранкери спробували спровокувати главу ПЦУ митрополита Епіфанія. У Росії сталася пожежа на шахті: під землею заблоковані люди. Такими були головні новини суботи, 22 грудня, в Україні та світі.
Пожежа на Різдвяному ярмарку у Львові
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22 грудня у центрі Львова спалахнула пожежа: загорілися ятки на Різдвяному ярмарку поблизу Оперного театру. Також люди чули вибухи, – найімовірніше розірвало декілька газових балонів. Вогонь вдалося ліквідувати.
Внаслідок інциденту постраждало четверо працівників ярмарку, частина зараз перебуває в опіковому відділенні Клінічної лікарні №8 міста Львова. Двоє із них – у тяжкому стані, в реанімації. Згодом до лікарні звернулася ще одна постраждала особа, її теж госпіталізували.
Усі п’ятеро осіб мають опіки різних частин тіла. Двоє осіб госпіталізовано до реанімаційного відділення у зв’язку з важкістю стану, трьох госпіталізовано в опікове відділення,
– розповів начальник управління охорони здоров’я ЛМР Володимир Зуб.
Також він уточнив, що одному із постраждалих, який перебуває у реанімації, 50 років.
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"Решта – молоді люди, приблизно 22–25 років. Усі четверо були (на ярмарку – 24 канал) під час виконання якихось робіт і отримали виробничу травму. Про п’яту особу отримав інформацію в телефонному режимі, що він самостійно звернувся", – зауважив начальник управління охорони здоров’я ЛМР.
Окрім того, комісія Львівської міської ради з надзвичайних ситуацій прийняла рішення про тимчасове припинення роботи усіх ярмарків міста.
Комісія ухвалила рішення призупинити роботу ярмарків на час роботи районних комісій з обстеження. Вони мають до 17:00 23 грудня обстежити ярмарки на наявність газового устаткування та перевірити стан їх протипожежної безпеки,
– повідомили там.
Рішення про відновлення роботи ярмарків ухвалять після обстеження.
Зазначимо, що поліція вже відкрила кримінальне провадження за фактом цього інциденту. Наразі правоохоронці встановлюють причину загоряння, а також проводять досудове розслідування.
Дивіться відео: момент вибуху на Різдвяному ярмарку у Львові
Додамо, що згодом стало відомо, що рятувати людей, які постраждали від пожежі, кинувся 24-річний чоловік у військовій формі. Це – герой боїв за Авдіївку старший солдат Андрій Алямський.
До постраждалих підбіг юнак у військовій формі та почав надавати першу домедичну допомогу, розмовляти з ними, жартувати, щоб не втрачали свідомість,
– зазначили в прес-службі Міноборони.
Порошенко підписав закон про перейменування УПЦ МП
Президент України Петро Порошенко підписав закон, згідно з яким Українська православна церква Московського патріархату має вказати у назві на свою приналежність до Російської православної церкви (РПЦ).
Йдеться про закон "Про внесення змін до Закону України "Про свободу совісті та релігійні організації" щодо назви релігійних організацій (об'єднань), які входять до структури (є частиною) релігійної організації (об'єднання), керівний центр (управління) якої знаходиться за межами України в державі, яка законом визнана такою, що здійснила військову агресію проти України та/або тимчасово окупувала частину території України", який Верховна Рада ухвалила 20 грудня.
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"Люди мають конституційне право вільного вибору віросповідання. Зазначені зміни до закону створюють кращі умови для реалізації такого права для тих, хто вирішуватиме, до якої ж православної юрисдикції належати… Чи то до новоствореної автокефальної Православної церкви України, чи то до тієї церкви, яка наполягає на збереженні свого зв’язку і залежності від РПЦ",– зазначив Порошенко.
За словами президента, зміни до закону дотримуються принципу свободи віросповідання і рівності всіх конфесій, жодного обмеження конституційних прав громадян не буде.
Вибір легше робити, коли всі речі названо своїми іменами, коли є достатньо відомостей для того, щоб його добровільно ухвалити. Реалізація закону дасть громадянам усю повноту інформації,
– додав гарант.
Російські пранкери намагалися спровокувати главу ПЦУ
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Російські спецслужби через пранкерів спробували вчинити інформаційну провокацію проти предстоятеля Православної церкви України Епіфанія.
Вони зателефонували Епіфанію від імені депутата Європейського парламенту Девіда Макалістера нібито для того, щоб привітати митрополита з новою посадою. Проте насправді спробували його спровокувати.
21 грудня 2018 року був здійснений дзвінок від імені Девіда Макалістера, голови Комітету закордонних справ Європейського Парламенту. Поступово під час розмови почали ставитися провокативні питання, зокрема про "захоплення Лаври", про підтримку тих чи інших кандидатів на виборах, про ставлення до "прав гомосексуалістів" тощо,
– повідомили у прес-службі.
Зазначається, що митрополит Епіфаній під час розмови висловив ті самі думки, що і у всіх публічних виступах. А коли зрозумів, що його "розігрують", завершив розмову.
У ПЦУ наголосили, що це не перша спроба російських спецслужб нашкодити репутації духовенства української церкви.
"Раніше подібного роду провокації, організовані російськими спецслужбами, відбувалися неодноразово. З досвіду відомо, що, не отримавши якихось вигідних для себе відповідей під час розмови, провокатори здійснюють монтаж запису, компонуючи окремі слова і фрази. Тому в разі, коли у медіа з'являться якість фрагменти розмови, аудиторія повинна враховувати вище зазначене і не довіряти їм", – підсумували в ПЦУ.
Пожежа на російській шахті: 9 гірників заблоковані під землею
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У російському місті Солікамськ, що у Пермському краї, на копальні "Уралкалія" сталася пожежа. Займання виникло на відмітці у 340 метрів під землею. 9 гірників в результаті інциденту залишаються заблокованими під землею.
Пожежа виникла на позначці 340 метрів. Вісім осіб виведені на поверхню. У шахті залишаються дев'ять робочих,
– повідомило джерело інформагентства.
У шахті спостерігається сильне задимлення. Відомо, що у момент виникнення пожежі в шахті велися роботи з бетонування, ними займалася підрядна організація.
Наразі російські рятувальники намагаються встановити долю дев'яти робочих, з якими вже 10 годин відсутній зв'язок.
Пожежа на російській шахті
"Рятувальники поки не можуть дістатися до дев'яти осіб. Їм треба подолати 10 метрів. Але в шахті висока температура і сильне задимлення. Зв'язку з робочими немає", – повідомили у російському МНС.
Відомо, що операцію з порятунку заблокованих гірників не припинятимуть із настанням ночі. В районі її проведення чергують дев'ять "швидких", а міські реанімації – напоготові.
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