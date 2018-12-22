Головні новини 22 грудня: пожежа на Різдвяному ярмарку у Львові і провокація проти Епіфанія

На Різдвяному ярмарку у Львові спалахнула пожежа та пролунали вибухи: постраждали 5 осіб. Порошенко підписав закон про перейменування УПЦ МП. Російські пранкери спробували спровокувати главу ПЦУ митрополита Епіфанія. У Росії сталася пожежа на шахті: під землею заблоковані люди. Такими були головні новини суботи, 22 грудня, в Україні та світі.

Пожежа на Різдвяному ярмарку у Львові

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22 грудня у центрі Львова спалахнула пожежа: загорілися ятки на Різдвяному ярмарку поблизу Оперного театру. Також люди чули вибухи, – найімовірніше розірвало декілька газових балонів. Вогонь вдалося ліквідувати.

Внаслідок інциденту постраждало четверо працівників ярмарку, частина зараз перебуває в опіковому відділенні Клінічної лікарні №8 міста Львова. Двоє із них – у тяжкому стані, в реанімації. Згодом до лікарні звернулася ще одна постраждала особа, її теж госпіталізували.

Усі п’ятеро осіб мають опіки різних частин тіла. Двоє осіб госпіталізовано до реанімаційного відділення у зв’язку з важкістю стану, трьох госпіталізовано в опікове відділення,

– розповів начальник управління охорони здоров’я ЛМР Володимир Зуб.

Також він уточнив, що одному із постраждалих, який перебуває у реанімації, 50 років.

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"Решта – молоді люди, приблизно 22–25 років. Усі четверо були (на ярмарку – 24 канал) під час виконання якихось робіт і отримали виробничу травму. Про п’яту особу отримав інформацію в телефонному режимі, що він самостійно звернувся", – зауважив начальник управління охорони здоров’я ЛМР.

Окрім того, комісія Львівської міської ради з надзвичайних ситуацій прийняла рішення про тимчасове припинення роботи усіх ярмарків міста.

Комісія ухвалила рішення призупинити роботу ярмарків на час роботи районних комісій з обстеження. Вони мають до 17:00 23 грудня обстежити ярмарки на наявність газового устаткування та перевірити стан їх протипожежної безпеки,

– повідомили там.

Рішення про відновлення роботи ярмарків ухвалять після обстеження.

Зазначимо, що поліція вже відкрила кримінальне провадження за фактом цього інциденту. Наразі правоохоронці встановлюють причину загоряння, а також проводять досудове розслідування.

Дивіться відео: момент вибуху на Різдвяному ярмарку у Львові

Додамо, що згодом стало відомо, що рятувати людей, які постраждали від пожежі, кинувся 24-річний чоловік у військовій формі. Це – герой боїв за Авдіївку старший солдат Андрій Алямський.

До постраждалих підбіг юнак у військовій формі та почав надавати першу домедичну допомогу, розмовляти з ними, жартувати, щоб не втрачали свідомість,

– зазначили в прес-службі Міноборони.

Порошенко підписав закон про перейменування УПЦ МП

Президент України Петро Порошенко підписав закон, згідно з яким Українська православна церква Московського патріархату має вказати у назві на свою приналежність до Російської православної церкви (РПЦ).