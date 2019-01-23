Головні новини 23 січня: негода та кір в Україні, вирок Януковичу

Екс-президентові України Віктору Януковичу оголосять вирок у справі про державну зраду. В Україні вирувала негода, яка призвела до низки аварії та затримок авіарейсів. Ситуація із захворюваністю на кір в Україні загрожує епідемією. Такими були новини 23 січня в Україні.

Вирок Януковичу

Екс-президентові України Віктору Януковичу, якого підозрюють у державній зраді, оголосять вирок вранці 24 січня. Відповідне судове слухання відбудеться в Оболонському райсуді Києва.

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Януковича звинувачують у пособництві в умисних діях, скоєних задля зміни меж території та державного кордону України; державній зраді та пособництві у веденні агресивної війни.

Адвокати екс-президента зреагували на повідомлення про те, що Януковичу вже от-от оголосять вирок. Так, адвокат екс-президента Олександр Горошинський переконує, що Оболонський райсуд Києва порушив закон, оскільки не вчасно повідомив захисникам Януковича про судове засідання. Відтак, за словами адвокатів, Янукович не з'явиться до суду ні особисто, ні через відеозв'язок.

Негода в Україні

Україну накрили сильні снігопади. Найскладніша ситуація виникла у центрі та на півдні країни. Велика кількість снігу спричинила затори та транспортні колапси у Києві, Вінниці, Черкащині та Житомирщині. На деяких трасах зі снігових заметів машини витягали рятувальники.Так, лише за півдоби 23 січня до поліції надійшло 851 повідомлення про ДТП.

Сильно постраждав від негоди Київ. У столиці через сніг ускладнився рух на проспекті Перемоги, в районі Бессарабської площі, Набережному шосе. Багатьох водіїв це змусило залишити автівку вдома і пересісти на громадський транспорт. Також обмежили рух вантажівок, зокрема, на в'їзді до Києва та на окремих ділянках доріг загального користування Київщини.



Негода у Києві

В аеропорту "Бориспіль" більшість рейсів довелося скасувати, багато літаків кружляли над аеропортом в очікуванні, поки почистять злітні смуги. Наразі аеропорти Києва працюють у звичному режимі.

Через негоду "Нова пошта" та "Укрпошта" попередили клієнтів про можливе збільшення терміну доставки посилок.

Також замело Карпати, де зберігається небезпека сходження лавин.

Небезпека від кору зростає

В Україні продовжує зростати кількість хворих на кір. Так, у Міністерстві охорони здоров'я задумуються над оголошенням епідепії. До кінця тижня комісія повинна прийняти відповідне рішення.

Так, у Львові 5 немовлят захворіли на кір одразу після народження. У новонароджених миттєво виникло ускладнення, а саме пневмонія. Відомо, що діти заразилися кором від хворих матерів, які занедужали ще під час пологів.

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Коли є епідемія, тоді маємо більше повноважень, щоб розширити перелік людей, яким нададуть безкоштовну вакцину – щоб вони мали доступ до якісних вакцин, які вже закуплені державою,

– пояснила в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун.

Що треба знати про кір: дивіться відео

Кількість хворих на кір невпинно росте і на Одещині. "Навчання немає, у нас карантин", – з такими словами 23 січня до шкіл й садочків не пустили дітей у селищі Шевченкове. Ще три дні тому дітей із діагнозом "кір" було лише 14, тепер їх вже майже півсотні.

Черговий спалах інфекції зафіксували й в одній зі шкіл-інтернатів у Миколаєві. Тут захворіло 9 вихованців та 3 працівників закладу.

Найгіршою ситуація залишається на Львівщині. Уляна Супрун повідомила, що МОЗ там розпочинає спецоперацію, щоб вакцинувати майже 29 тисяч дітей.

Інцидент на з’їзді партії Тимошенко

22 січня Юлія Тимошенко на з'їзді своєї партії "Батьківщина" оголосила про висунення своєї кандидатури на пост президента України. На заході були присутні аніматори, які показували людям, коли потрібно висловлювати емоції та аплодувати. Про це свідчать відео у соцмережах, які опублікували учасники з'їзду.

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На одному з відео чутно, як дівчина віддає вказівку іншим аніматорам: "Заставлять людей хлопать. Быстро!".

Також організатори заходу роздавали людям прапори України.

Дивіться відео зі з'їзду партії "Батьківщина", які опублікували учасники заходу: