Головні новини 23 березня: новий протест Нацкорпусу в Києві, Гриценко бачить Садового прем’єром

"Національний корпус" вкотре влаштував пікет у Києві: зі справжніми свиньми, похоронними вінками та вимогами до президента. Анатолій Гриценко заявив, що бачить прем’єром Андрія Садового, якщо сам стане президентом. Український лоукостер SkyUp почав продаж квитків на нові рейси з аеропортів Запоріжжя і Харкова. Такими були головні новини 23 березня в Україні.

Мітинг "Нацкорпусу"

Члени та прихильники партії "Національний корпус" і "Нацдружин" знову вимагали в Києві покарання для винних у розкраданнях в "Укроборонпромі". За даними поліції, участь у мітингу взяли до 5 тисяч людей, а також чимало правоохоронців з серйозною амуніцією і технікою. Журналісти 24 каналу намагалися порозмовляти з учасниками акції, проте вони мали чіткий наказ не спілкуватися зі ЗМІ.

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Натомість охоче спілкувалися з перехожими невідомі люди у стані алкогольного сп’яніння та зовні схожі на бездомних. У "Нацкорпусі" відхрестилися від цих людей і назвали їхню присутність на акції проплаченою.

У межах акції "Нацкорпусу" її учасники випустили біля Житнього ринку столиці близько 20 справжніх свиней. На спинах тварин були написи з іменами українських політиків, зокрема – президента Петра Порошенка, прем’єр-міністра Володимира Гройсмана.

На Житній ринок в Києві привезли близько 20 свиней — на тваринах написали прізвища міністрів та інших високопосадовців, а миску з їжею для них назвали «бюджетом» pic.twitter.com/D4xHGnUlvt — Hromadske.UA (@HromadskeUA) 23 марта 2019 г.

Під час мітингу його учасники вирушили до Адміністрації Президента з вигуками "Разом і до кінця" та "Один на всіх, і всі за одного". Паралельно з колоною рухалися поліція комунікації і працівники служби порятунку.

Свої вимоги до президента протестувальники передали через заступника секретаря РНБО Сергія Кривоноса. Однак одними лише вимогами "Нацкорпус" не обмежився, із собою взяли також похоронні вінки.

"Сьогодні на Банкову ми принесли поховальні вінки, які символізують політику режиму Порошенка. Констатуємо, що теперішня влада вбиває Україну, дозволяючи "свинарчукам" безкарно грабувати нашу державу, тим самим знищуючи її зсередини", – пояснили активісти.

Під кінець акції перед Адміністрацією Президента виставили манекен з відрубаними руками та фотографією екс-першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського. Він фігурує в розслідуванні журналістів про корупційні оборудки в оборонній сфері. Мітинг завершився мирно, без сутичок та порушень.

Гриценко бачить прем’єром Садового

Кандидат у президенти України Анатолій Гриценко заявив, що підтримує кандидатуру лідера "Самопомочі", мера Львова Андрія Садового на посаду прем’єр-міністра України.

Мене часто питали, кого я хотів би бачити на посту прем’єр-міністра України. Я хотів би бачити Садового Андрія Івановича, і я підтримую цю кандидатуру. Я впевнений, що ця людина зробить гідну справу – тепер уже в загальнодержавному масштабі,

– сказав Гриценко 23 березня на мітингу у Львові.

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Політик пояснив, що Садовий знає економіку, соціальну сфери, та що болить у людей.



Анатолій Гриценко та Андрій Садовий

"Я допоможу йому (Садовому). В нас не буде конфлікту між президентською вертикаллю та урядовою. Ми отримаємо більшість у парламенті. Ми зробимо цю важку справу", – запевнив Гриценко.

На початку березня Садовий зняв свою кандидатуру з виборів президента України на користь Гриценка. А 7 березня політики оголосили про об'єднання зусиль на виборах. Вони навіть підписали для цього угоду, де єдина умова для Гриценка – бути чесним на посаді президента, якщо він переможе на виборах.

Нові рейси SkyUp

Українська лоукост-авіакомпанія SkyUp почала продавати квитки на нові рейси з аеропортів Запоріжжя і Харкова. Вже з кінця травня українці зможуть полетіти з Запоріжжя до Барселони, а з Харкова – до Барселони, Ларнаки, Ріміні та Кутаїсі.

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Авіарейси з Запоріжжя

Перші рейси Запоріжжя – Барселона заплановані на 25 травня. Ціни на квитки стартують від 2864 гривень, але у день запуску рейсу доведеться заплатити 3273 гривні в один напрямок. Польоти відбуватимуться двічі на тиждень – щосереди та щосуботи.

Авіарейси з Харкова

Перший рейс Харків – Барселона також стартує з 25 травня і курсуватиме щосереди та щосуботи. Ціни стартують від 3013 гривень в один напрямок.

Рейси Харків – Ларнака – з 30 травня щочетверга, ціна – від 2346 гривень;

Харків – Ріміні – з 2 червня щонеділі, ціна – від 2617 гривень;

Харків – Кутаїсі – з 2 червня щовівторка та щоп'ятниці, ціни – від 2210 гривень.