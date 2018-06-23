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Головні новини 23 червня: Сніг у Карпатах, моторошною смертю загинув помічник нардепа

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Головні новини 23 червня в Україні та світі: Діти опинились у полоні через сніг у Карпатах, загинув помічник Вілкула
Головні новини 23 червня в Україні та світі: Діти опинились у полоні через сніг у Карпатах, загинув помічник Вілкула / Колаж 24 канал

У Карпатах випав сніг, внаслідок чого у високогірному дитячому таборі в полоні опинилися діти. У ДТП на Полтавщині загинув Сергій Маркаєв, що був помічником нардепа від "Опоблоку" Олександра Вілкула. У Лиманському районі Одещини правоохоронці провели спецоперацію у зв'язку із протизаконними діями психічно хворої людини. Такими були головні новини суботи, 23 червня.

Літня зима по-українськи

23 червня у Карпатах випав сніг, а температура повітря, зокрема, на вершині гори Піп Іван трималася на позначці у 0 градусів.

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"Станом на 8:00 23 червня 2018 року на горі Піп Іван Чорногірський хмарно, штиль, температура навколишнього середовища – 0 градусів. Падає сніг", – розповіли на Чорногірському гірському пошуково-рятувальному посту.

До слова, внаслідок негоди та різкого зниження температури у Рахівському районі Закарпаття 27 дітей і 8 дорослих, перебуваючи у наметовому таборі, фактично опинилися в полоні.

У цій місцевості виявився дитячий наметовий табір, у якому відпочивають 27 дітей. На місце виїхали рятувальники з теплими ковдрами та гарячим чаєм, у найближчі години дітей буде доправлено до низинних населених пунктів району. Станом на 8-му годину ранку температура повітря на високогір’ї становить близько 1 градуса тепла,
– зазначив очільник Закарпатської ОДА Геннадій Москаль.

Додамо, що поблизу гори Близниця, де власне і розміщувався табір, на гірськолижному курорті Драгобрат шар снігу досягав кілька сантиметрів завтовшки.

Карпати, сніг, діти, наметовий табір, полон
На Драгобраті шар снігу досяг кількох сантиметрів завтовшки

У підсумку рятувальникам усе ж вдалося дістатися до дітей. За інформацією прес-служби ДСНС, для надання допомоги туристам залучили 2 пошуково-рятувальні групи у складі 8 чоловік особового складу та 3 одиниці техніки від Рахівської пошуково-рятувальної групи.

У відомстві додали, що стан здоров'я усіх дітей – задовільний, медичної допомоги вони не потребують.

"Об 11:00 рятувальники дісталися до туристів та зараз супроводжують їх до найближчого населеного пункту", – повідомили у ДСНС.

На фото, знятих під час рятувальної операції видно, що більшість дітей одягнені у тоненькі кофтинки та дощовики, а палатки табору розміщені посеред снігових кучугур.

Карпати, сніг, діти, наметовий табір, полон
За словами рятувальників, стан здоров'я усіх дітей – задовільний і медичної допомоги вони не потребували

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У ДТП загинув помічник Вілкула 

Внаслідок ДТП на Полтавщині загинув помічник народного депутата від політичної партії "Опозиційний блок" Сергій Маркаєв. Аварія сталася на дорозі "Київ-Харків". Загиблий був консультантом нардепа Олександра Вілкула.

"У Великобагачанському районі сталася ДТП, де зіткнулися автомобіль "Хюндай" із вантажним автомобілем "Даф". Унаслідок зіткнення водій, який перебував в автомобілі "Хюндай", загинув на місці ДТП. При загиблому було посвідчення консультанта народного депутата", – розповіли у поліції Полтавщини.

На своїй сторінці у Facebook народний депутат Олександр Вілкул підтвердив інформацію, що в ДТП загинув Сергій Маркаєв.

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Спецоперація зі стріляниною та кинутою гранатою на Одещині 

23 червня у селі Курісове, що у Лиманському районі Одеської області, озброєний обрізом мисливської гладкоствольної рушниці чоловік 1982 року народження, що стоїть на обліку як психічно хвора людина та як наркоман, зачинився у будинку та кинув у поліцейських, які прибули на виклик, шумову гранату. Крім того, зловмисник з рушниці поранив одного із правоохоронців.

Як розповіли правоохоронці, отримавши повідомлення від лікарів про те, що, прибувши на виклик до 35-річного чоловіка, який перебуває на обліку як наркозалежний, в будинку вони помітили рушницю, задля перевірки на місце інциденту відправилися працівники поліції.

Побачивши правоохоронців, чоловік зачинився в будинку та кинув у поліцейських шумову гранату. У приміщенні разом із ним перебувала його мати. Після цього він здійснив постріл з рушниці в бік правоохоронців, в результаті чого офіцер поліції отримав дробове поранення лівого передпліччя та тулубу,
– додають вони.

Одещина, поліція, спецоперація, Кримінал, Корд
На Одещині поліція провела успішну спецоперацію "Грім"

У підсумку на місце інциденту прибули слідчо-оперативна група Лиманського відділу поліції, керівництво Головного управління Нацполіції в Одеській області та спецпідрозділ КОРД. Також на місці були присутніми посилені наряди правоохоронців, ДСНС і медики, було введено в дію оперативно-тактичний план "Грім".

"З громадянином було розпочато перемовини з метою переконати його скласти зброю та здатись правоохоронцям та лікарям. Ситуацію було ускладнено тим, що до домоволодіння зайшла мати хворого, та не бажає самостійно покинути дім, були обґрунтовані підстави, що вона так само могла стати заручником у подальшому, загроза була цілком реальною", – розповів радник очільника одеської Нацполіції Руслан Форостяк. 

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Водночас у поліції констатували, що також було проведено евакуацію цивільного населення з периметру проведення поліцейських заходів.

"В результаті спецоперації зловмисника затримано. Серед цивільного населення ніхто не постраждав. На місці події працювали спеціалісти вибухотехнічного управління. Триває розслідування. Оперативний план "Грім" завершено", – підсумували поліцейські.

Відео спецоперації на Одещині

 

Теги: Новини політики Аварії та ДТП Новини України Кримінальні новини Новини Одеси Новини Полтави Олександр Вілкул Новини Закарпаття Негода в Україні
Джерело: 24 Канал
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