Головні новини 23 жовтня: Дубінський, Арахамія та поліграф і викрадення дитини у Києві

Нардепи від "Слуги народу" Арахамія та Дубінський погодились пройти перевірку на детекторі брехні у справі про підкуп однопартійців. Англійський суд зобов'язав Коломойського і Боголюбова віддати "Приватбанку" майже 11 мільйонів фунтів. Правоохоронці знайшли немовля, якого невідома жінка викрала у матері на Київщині. Уряд затвердив нові прогнози щодо економіки. Такими були головні новини 23 жовтня.

Найважливіші новини за середу, 23 жовтня, в Україні:

Поліграф, так поліграф

Важливо: Дубінський та Арахамія проходять детектор брехні: головні тези

Народні депутати від "Слуги народу" Давид Арахамія та Олександр Дубінський обмінялися взаємними звинуваченнями у брехні про підкуп однопартійців. У результаті вони обоє погодилися пройти перевірку на детекторі брехні у прямому ефірі.



Давид Арахамія і Олександр Дубінський / колаж 24 каналу

Депутати погодили проведення перевірки на поліграфі на Грушевського у Києві, поряд з урядовим кварталом, 23 жовтня, о 20 годині.

Під час проходження перевірки на поліграфі, Дубінський сказав, що не отримував грошей за лобіювання інтересів будь-яких посадовців у тому числі з парламенту або Офісу Президента. Він також вказав, що у нього не було домовленості з особами, яким було вигідне блокування законопроєкту 2047.

Дубінський також сказав, що не голосував проти законопроєкту 2047 за хабар у сумі 30 чи 50 тисяч доларів.

Натомість, перевірку на поліграфі голови фракції "Слуга народу" перенесли на четвер на 16 годину.

Що відомо про ймовірну корупцію серед "слуг народу"?

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Спеціалізована антикорупційна прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом можливого отримання хабарів у розмірі 30 тисяч доларів кожним з 11 нардепів від "Слуги народу", які є членами фінансового комітету Ради, за голосування проти скасування корупційної схеми, закладеної у процедуру оцінки вартості нерухомості.

За даними колишнього держуповноваженого АМКУ Агії Загребельського, при оформленні угод з нерухомістю українці щодня відраховують близько 1 мільйона гривень непотрібних платежів фірмам-прокладкам, за якими стоять одіозні екснардепи Антон Яценко (у попередній Раді входив до фракції "Відродження", афілійованої з олігархом Ігорем Коломойським) і Віталій Хомутиннік (найближчий партнер олігархів Павла Фукса і Коломойського).

11 "слуг народу", які відмовилися голосувати за знищення схеми: Ірина Аллахвердієва, Ольга Василевська-Смаглюк, Дар'я Володіна, Юлія Діденко, Олександр Дубінський, Вікторія Кінзбурська, Олексій Ковальов, Ганна Колісник, Олексій Леонов, Анастасія Ляшенко, Євген Петруняк.

Хто вже пройшов тест?

Тест на детекторі брехні вже пройшов нардеп від фракції "Слуга народу" Олександр Качура . Поліграф показав, що нардеп не обманював про те, що не брав гроші за голосування.

Викрадення немовляти у Києві

Це цікаво: Була в АТО, мала контузію: що відомо про викрадачку немовляти на Київщині

Невідома жінка приїхала в селище під Києвом, аби познайомитися з незаможною сім'єю дитини. Вона нібито хотіла помогти людям. Матір хлопчика зайшла в поштове відділення і попросила невідому потримати її маля. Тоді зловмисниця і викрала 3-місячну дитину та втекла з нею на сірому легковику.

Поліція ввела у столиці план "перехоплення". Згодом патрульні зупинили машину викрадачки, проте її в авто не було. Водій автомобіля, який виявився таксистом, дав свідчення правоохоронцям. Через кілька годин викрадачку з 3-місячним хлопчиком знайшли у селищі Софіївська Борщагівка на Київщині. Дитина жива і неушкоджена.

Важливо: Знайшли немовля, яке невідома жінка викрала на Київщині: фото

Згодом у поліції розповіли, що викрадачку 3-місячного немовляти звати Анастасія, їй 26 років. Жінка за освітою – вихователь. Раніше була в АТО на Донбасі, де отримала контузію. Після повернення з війни вона завагітніла, проте втратила дитину. Тоді у жінки й зародився план про викрадення чужого немовляти.

Що загрожує викрадачці?

Правоохоронці затримали викрадачку немовляти. Наразі вона співпрацює зі слідством та дає покази. 25 жовтня їй мають обрати запобіжний захід, прокурори вимагають тримання під вартою.

За фактом викрадення дитини у поліції відкрили кримінальне провадження за статтею "Незаконне позбавлення волі або викрадення людини". Жінці-загрожує до 5 років позбавлення волі.

Справа "Приватбанку"

Знайте більше: Суд Лондона назвав Коломойського фактично злочинцем, – Фурса

Апеляційний суд Англії та Уельсу зобов’язав колишніх власників "Приватбанку" Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова виплатити 10,9 мільйона фунтів стерлінгів судових витрат. Це дорівнює 14,01 мільйона доларів.



Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов / колаж 24 каналу

Так, банк має отримати від Коломойського 4 мільйони фунтів стерлінгів. Ще 2 мільйони фунтів стерлінгів від Боголюбова та 1,5 мільйона фунтів стерлінгів від корпоративних відповідачів.

Окрім цього, олігархи та пов'язані з ними компанії повинні виплатити "Приватбанку" витрати за слухання справи у попередній інстанції. Тоді вона стала на бік Коломойського. У банку вважають, що мова йде про близько 3,4 мільйона фунтів стерлінгів.

15 жовтня Апеляційний суд Лондона і Уельсу задовольнив скаргу "Приватбанку" на рішення суду першої інстанції – Високого суду Лондона, який відмовився розглядати позов держбанку до колишніх власників Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова.

Детальніше про рішення суду:

Всесвітній арешт активів Коломойського продовжиться.

Розгляд цієї справи підпадає під юрисдикцію Високого суду Лондона, адже йдеться про шахрайство у великих розмірах.

Тепер суд Лондона почне розгляд за позовом "Приватбанку" по суті.

Банк може і надалі вимагати від колишніх власників відшкодування повної суми збитків – 1,9 мільярда доларів (разом з відсотками – 3 мільярди доларів).

Що відомо про справу "Приватбанку"?У грудні 2017 року націоналізований "Приватбанк" подав позов до Високого суду Лондона проти своїх колишніх власників і шести компаній: Teamtrend, Trade Point Agro Collyer, Rossyan Investing Corp, Milbert Ventures Inc. і Ukrtransitservice.



Цим позовом банк домагається відшкодування 1,9 мільярда доларів + відсотки, які колишні власники найімовірніше вивели з нього напередодні націоналізації.



Згодом суд заарештував активи ексвласників банку і зазначених компаній по всьому світу на суму більше 2,5 мільярда доларів. Після цього Коломойський і Боголюбов подали апеляцію на це рішення суду. У ній йшлося, що справа "Приватбанку" не є у юрисдикції цього суду, а відтак, він не може накладати арешт на активи олігархів. Банк це рішення оскаржив і подав зустрічну апеляцію.

Новий прогноз уряду Гончарука щодо ВВП, інфляції та курсі гривні

Зверніть увагу: Чи боятися українцям нової економічної кризи?

Кабінет міністрів України затвердив макропоказники на 2020-2022 роки. Долар у 2020 році буде коштувати близько 27 гривень. Прем'єр-міністр Олексій Гончарук на брифінгу розповів про два головні сценарії, згідно з якими Україна може розвиватися у 2020 році.

Базовий сценарій №1:

Зростання ВВП у 2020 році – 3,7% (попередній прогноз – 3,3%), у 2021 році – на 3,8% (зберігся), у 2022 році – на 4,1% (зберігся).

Інфляція (грудень до грудня) в 2020 році – 5,5% (попередній прогноз - 6%), в 2021 – 5,3% (попередній прогноз - 5,7%), у 2022 – 5,1% (попередній прогноз – 5,3%).

Середня номінальна зарплата працівників на кінець 2020 року Прогнозується на рівні 12 497 гривень, на кінець 2021 року - 14 187 гривень, на кінець 2022 року – 16 014 гривень.

Середньорічний курс гривні у 2020 році – 27,0 грн / дол (було 28,2 грн / дол).

Що таке ВВП?Валовий внутрішній продукт – це важливий показник, за яким можна оцінити розвиток економіки країни. Він вказує ринкову вартість всіх вироблених на території країни протягом року товарів і послуг з метою споживання, експорту та накопичення за винятком вартості проміжних товарів і послуг, тобто сировини, палива, енергії, кормів та інших. Цей показник дає уявлення про загальний матеріальний добробут нації.

Сценарій №2:

У 2020 році прогнозується зростання ВВП на рівні 4,8%, у 2021 році – на 5,5%, у 2022 році – на 6,5%.

Інфляція – 5,8% в 2020 році, 5% – в 2021 році, 5% – в 2022 році.

Середньорічний курс гривні в 2020 році – 24,8 грн / дол.

Важливо: Світовий банк спрогнозував розвиток економіки України

Що таке інфляція?підвищення загального рівня цін на товари і послуги на тривалий термін. При інфляції на одну й ту ж суму грошей після певного часу можна буде купити менше товарів і послуг, ніж раніше. У такому разі кажуть, що за минулий час купівельна спроможність грошей знизилася, гроші знецінилися – втратили частину своєї реальної вартості.

Які були прогнози щодо зростання економіки в Україні?

Міжнародний валютний фонд погіршив прогноз зростання світового ВВП у 2019 році до 3%. Водночас, українська економіка зростатиме: у 2019 році зросте на 3%, а у 2020 – ще на 3%.



Бюджет 2020 / інфографіка 24 каналу