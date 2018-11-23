Керівництво РФ на чолі з Путіним прибуло в окупований Крим. Відомі основні витрати і доходи Держбюджету-2019. Президент України Петро Порошенко підписав скандальний закон про авто на єврономерах. Мін'юст скасував незаконну перереєстрацію на УПЦ МП споруд Свято-Успенської Почаївської Лаври. Такими були головні новини п'ятниці, 23 листопада, в Україні та світі.

Путін приїхав в окупований Крим

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Очільник Кремля Володимир Путін приїхав в окупований Крим – знову. Під час свого попереднього візиту у серпні російський лідер захотів відвідати вечір-відкриття другого міжнародного музичного фестивалю "Опера в Херсонесі".

Натомість тепер мета у нього серйозніша – разом з іншими представниками влади країни-окупанта на українському півострові обговорювали тему "майбутнього Росії".

Путін прилетів до Криму, де проведе розширене засідання президії Держради з питань про основні напрями діяльності органів виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації,

– заявив речник президента ФР Дмитро Пєсков.

За його словами Пєскова, після цього засідання Путін, ймовірно затримається на окупованому півострові і проведе серію зустрічей з представниками окупаційної влади.

Міністерство закордонних справ України різко відреагувало на незаконний візит Путіна. Відомство висловило рішучий протест Російській Федерації.

"Це визнається всією міжнародною спільнотою, яка вже неодноразово давала належну оцінку міжнародно-протиправним діянням Російської Федерації, у тому числі шляхом схвалення відповідних резолюцій ООН, Ради Європи, ОБСЄ, інших міжнародних організацій, а також запровадження санкцій проти РФ як держави-окупанта," – наголосили в українському МЗС.

Натомість у Кремлі не забарилися із зухвалою відповіддю. Так, Пєсков заявив, що на реакцію Києва Москва не зважатиме.

"Цей протест ми не приймаємо", – сказав він.

Відреагував на чергове брутальне порушення міжнародного права Путіним і Президент України Петро Порошенко.

Звичайно, ми розглядаємо дії російського президента як брутальне порушення міжнародного права. Хочу окремо наголосити, що від цих візитів, і нехай нас почують в Росії, Крим російським не стане,

– зазначив глава держави.

Порошенко наголосив, що саме через такі дії проти Російської Федерації міжнародне співтовариство застосувало санкції, які будуть залишатись, поки такі дії продовжуватимуться.

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Держбюджет 2019: за що проголосували депутати

У ніч 23 листопада Верховна Рада схвалила держбюджет-2019. За це рішення проголосували 240 народних депутатів за необхідного мінімуму у 226 голосів.

Цьогорічний Держбюджет передбачає збільшення мінімальних зарплат та витрати на оборону. До другого читання проект бюджету доопрацювали. Зокрема, збільшили дохідну частину.

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До слова, від скандального закону 8487 про розмитнення євроблях у бюджет має надійти 950 мільйонів гривень. Згідно з текстом документу, ці надходження направлять до спеціального фонду державного бюджету на фінансування виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за бюджетними програмами, та дефіциту коштів Пенсійного фонду.



Основні цифри Держбюджету-2019

У доопрацьованому проекті бюджету передбачено збільшення видатків для вирішення низки нагальних питань, як соціального, так і економічного характеру.

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Скандальний закон про євробляхи підписано

Протести "євробляхерам" не допомогли – Президент України Петро Порошенко підписав закон про авто на єврономерах. Документ передбачає зменшення вартості розмитнення в Україні автомобілів на іноземній реєстрації.

Підписав закони №8487 та №8488, які легалізують ввезені з порушенням митного та податкового законодавства автомобілі з європейськими номерами. Всі кошти від цього, від першої й до останньої гривні, підуть до Пенсійного фонду,

– написав глава держави у Twitter.

Підписав закони №8487 та №8488, які легалізують ввезені з порушенням митного та податкового законодавства автомобілі з європейськими номерами. Всі кошти від цього, від першої й до останньої гривні, підуть до Пенсійного фонду. pic.twitter.com/BifFw2LVes — Петро Порошенко (@poroshenko) 23 листопада 2018 р.

"Власників закликаю у передбачений законом термін скористатися пільговим порядком розмитнення і утриматися від акцій протесту. Без податків не буває армії, без податків не буває доріг, без податків не буває освіти. І державу будують не президенти, не уряди, не депутати, а платники податків", – додав Порошенко у дописі на своїй Facebook-сторінці.

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Що передбачає закон про автомобілі на іноземній реєстрації: дивіться відео

До слова, про самі протести.



Анонсуючи акції, що полягала у блокуванні доріг по всій країні, громадська організація "АвтоЄвроСила" сподівалась, що у ній візьмуть участь до 50 тисяч осіб. Проте підтримали "євробляхерів" значно менше людей.

Так, перший етап протесу вже закінчився. Дороги в межах всеукраїнської акції "За доступне розмитнення – геть вік з акцизу!" були звільнені для пересування. А самі учасники акції переконують, що діяли в межах закону, тільки тимчасово обмежуючи рух транспорту.

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Разом з тим, правоохоронці отримали чимало повідомлень про правопорушення.

За цей час до поліції надійшло і було зареєстровано 186 звернень громадян, пов‘язаних з перекриттям автошляхів та інших правопорушень під час цих масових заходів. Зокрема, 131 повідомлення про перекриття руху,

– зазначили у Нацполіції.

Чому протестували власники авто на єврономерах?8 листопада Верховна Рада схвалила закон про імпорт та акцизи при ввезенні в Україну автомобілів на іноземній реєстрації. Проте закон не влаштував власників таких авто і вони розпочали масштабну акцію протесту по всій Україні. Протестувальники вимагали скасувати норму щодо "віку" автомобіля, який завозять з ЄС. Згідно з ухваленими законами – що старішим є авто, то більшою є митна ставка. На засіданні парламенту 21 листопада нардепи спробували скасувати скандальний "закон про євробляхи", проте для ухвалення рішення забракло голосів.

Почаївська лавра більше не належить УПЦ МП

Міністерство юстиції України скасувало незаконну перереєстрацію споруд Свято-Успенської Почаївської Лаври.

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Комісія Мін'юсту на своєму засіданні задовольнила відповідну скаргу Кременецько-Почаївського державного історико-архітектурного заповідника.

Чим відома Почаївська лавра?Це православний чоловічий монастир УПЦ МП у Почаєві на Тернопільщині. Вона є друго після Києво-Печерської лаври найбільшою православною святинею України.



17 липня 2003 року уряд Віктора Януковича прийняв розпорядження передати Почаївську лавру у безкоштовне користування представникам УПЦ МП на 49 років.



Журналісти з'ясували, що під прикриттям Почаївської лаври у 2015-му році проросійські сепаратисти друкували антиукраїнську літературу.

У ній йшлося про скасувати рішення про державну реєстрацію права користування на комплекс споруд Свято-Успенської Почаївської Лаври за релігійною організацією Почаївська Свято-Успенська Лавра.

Члени комісії дійшли висновку, що державна реєстрація права користування комплексом споруд Свято-Успенської Почаївської Лаври (Успенського собору, Троїцького собору, монастирських келій, архієрейського будинку, дзвіниці, надбрамного корпусу) відбулася з порушеннями вимог чинного законодавства.

Саме тому це рішення про державну реєстрацію було скасоване, а державному реєстратору, який його здійснив, блоковано доступ до державного реєстру речових прав на нерухоме майно,

— сказала перший заступник міністра юстиції Олена Сукманова.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що споруди Почаївської лаври передали в користування УПЦ Московського патріархату до 2052 року. Так, замість державного заповідника в користуванні РПЦ опинились 2 великі собори, монастирські келії, дзвіниця, архієрейський будинок – загалом 6 споруд лаври загальною площею більше 7 тисяч квадратних метрів.

Чорна п’ятниця по-українськи

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23 листопада в Україні проходить Чорна п'ятниця. Українські продавці традиційно не пропонують людям надзвичайно великих знижок, проте люди зізнаються, що дуже раді хоча б трохи низьким цінам.

Додамо, що у Європі нині проходить акція, учасники якої заохочують в цей день взагалі відмовлятися від покупок, цим самим підвищувати культуру споживання товарів. Вони вважають, що наші світові ресурси обмежені. До прикладу, в інших країнах є люди, які не можуть собі дозволити хоча б чогось необхідного.