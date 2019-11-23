Головні новини 23 листопада: вшанування жертв Голодомору, місія МВФ покинула Київ
Україна та світ вшановують пам'ять жертв Голодомору. Посольства та лідери різних країн світу висловлюють підтримку нашій державі. Місія Міжнародного валютного фонду поїхала з України. Результати прокоментував прем'єр-міністр Гончарук. Шторм в Азовському морі. Рятувальники евакуювали людей з острова Бірючий. Коли почнеться справжня зима: думка синоптика. Такими були головні новини 23 листопада.
Найважливіші новини за сьогодні в Україні та світі:
Вшанування пам'яті жертв Голодомору
До теми: Українці не пробачать: Зеленський та інші політики вшанували пам'ять жертв Голодомору – фото
В Україні 23 листопада вшановували пам’ять жертв Голодомору. Загальнонаціональна акція вшанування пам’яті жертв Голодомору "Запали свічку пам'яті" відбулася о 16:00.
Президент України Володимир Зеленський разом з дружиною Оленою вшанували пам’ять жертв Голодомору 1932-1933 років. Президентське подружжя поклало пам’ятні колоски скорботи до знаку жертвам Голодомору у Києві.
Зеленський заявив, що українці ніколи не зможуть пробачити Голодомор, влаштований в 1932-1933 роках радянським тоталітарним режимом. За його словами, можна нескінченно довго говорити про причини і катастрофічні наслідки цієї трагедії. Але, за його словами, дечого він не може зрозуміти.
Президент наголосив, що в результаті Голодомору загинули від 4 до 8 мільйонів українців, що можна порівняти із втратами у Другій Світовій війні. В кінці виступу він оголосив всеукраїнську хвилину мовчання у пам'ять про загиблих.
Важливо: Світ вшановує пам'ять жертв Голодомору: фото, відео
Окрім того, активісти провели акції під Посольствами Росії у Києві, Харкові, Львові та Одеси. Основна мета акції – нагадати "дітовбивцям хто винен у смертях мільйонів українців під час Голодомору".
Активісти наклеїли на паркан, що оточує посольство РФ у Києві, плакати різного розміру із надписами "Голодомор 1932-1933. Пам'ятаємо. Помстимось".
Активісти наклеїли плакати на паркан Посольства РФ
Усі заходи пройшли мирно, до активістів ніхто з Посольства не виходив.
Дізнайтеся більше про історію Голодомору: чому знищували українців
День пам'яті жертв Голодомору вшановують щороку у четверту суботу листопада. Традиційно цього дня люди відвідують поминальне богослужіння і покладають символічні горщики з зерном та свічками до пам'ятників жертвам голодоморів в Україні.
Що відомо про Голодомор в Україні?Акт геноциду українського народу, організований керівництвом ВКП(б) та урядом СРСР у 1932-1933 роках шляхом створення штучного масового голоду. Це призвело до смерті від голоду 3 мільйонів 941 тисячі людей.
Голодомор був викликаний свідомими та цілеспрямованими заходами вищого керівництва СРСР та УСРР на чолі з Йосипом Сталіним. Голодомор планувався для придушення українського національно-визвольного руху і фізичного знищення частини українських селян.
Дивіться відео з головними фактами про Голодомор в Україні:
Місія МВФ підтвердила, що покинула Київ: які результати
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По завершенню роботи місії МВФ її голова Рон ван Роден зробив заяву, в якій сказав, що команда фахівців провела конструктивні та плідні обговорення з представниками влади України.
Місія МВФ віддала належне істотному прогресу, що його було досягнуто в останні кілька місяців на шляху поступу реформ та дотримання виваженої економічної політики.
Місія досягла помітного подальшого просування у дискусіях щодо заходів та реформ, що могли б лягти в основу нової програми, підтриманої МВФ.
Серед таких кроків:
- заходи у грошово-кредитному секторі,
- податковобюджетному секторі,
- фінансовому секторі,
- реформи, спрямовані на поліпшення бізнес-середовища, посилення верховенства права і нарощування економічного зростання.
Реакція української влади
Олексій Гончарук назвав переговори дуже конструктивними. Прем'єр-міністр додав, що "робота над новою програмою у тісній співпраці" продовжується.
Окрім того, міністерка фінансів Оксана Маркарова та голова місії Рон ван Роден зазначили, що результативно обговорили основу для нової програми МВФ. Зокрема, є прогрес у перемовинах "про підтримку грошово-кредитного, фіскального та фінансового секторів, а також реформ для поліпшення бізнес-середовища, зміцнення верховенства закону та економічного зростання".
Олексій Гончарук /
Однак ЗМІ із посиланнями на власні джерела пишуть, що місія МВФ поїхала з України без результатів. Два питання для МВФ – олігарх Ігор Коломойський і незалежність НБУ.
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Переговори з МВФ: головне
- Місія МВФ прибула до Києва 14 жовтня, щоб обговорити з представниками української влади нову трирічну програму розширеного кредитування на 5-10 мільярдів доларів.
- Ця програма буде спрямована на збереження макроекономічної стабільності держави та запровадження глибоких структурних реформ.
- Українські уряд та Нацбанк сподіваються, що нову програму з МВФ буде ухвалено в грудні.
- Це дозволить отримати перший транш (частину кредиту) за програмою ще до кінця 2019 року.
- НБУ очікує, що транш становитиме близько 2 мільярдів доларів.
Шторм в Азовському морі
До теми: Шторм в Азовському морі: рятувальники евакуюють людей з острова Бірючий – вражаюче відео
Острів Бірючий в Запорізькій області практично відрізало від суші і обірвало лінії електропередач. Рятувальники евакуювали людей. Негода продовжує бушувати на Азовському узбережжі – через шторм рятувальники евакуювали ще п'ять людей з острова Бірючий.
За даними рятувальників, медична допомога врятованим не знадобилась.
Крім того, через негоду на острові обірвало лінії електропередач. О 10:30 живлення було відновлено. Також рятувальники витягли з піску трактор Т-150, який застряг при поверненні з острова на материк.
Дивіться відео рятувальної операції в Азовському морі:
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Що відомо про шторм в Азовському морі?23 листопада на узбережжі Азовського моря зберігається штормова погода, вітер східний 15-18 м/с. З 20 по 22 листопада впродовж яких на Азовському узбережжі вирувала негода, сильні пориви східного вітру до 28 м/с, висота хвиль 15-20 дм призвели до підвищення рівня води на Федотовій косі у Кирилівці Якимівського району.
Так, острів Бірючий залишився відрізаним від суходолу, піщана дорога вкрита водою. Загалом рятувальники евакуювали вже 11 осіб з острова.
Коли почнеться справжня зима: прогноз синоптика
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Зима в 2020 році може бути будь-якою: теплою або холодною. Точний прогноз давати рано. Але однозначно на температурний режим впливатиме парниковий ефект.
Про це 24 каналу розповів синоптик Українського гідрометеорологічного центру Владислав Білик.
Якою буде зима в Україні?
Українцям варто чекати контрастну зимову погоду: від потужних снігопадів і лютих морозів до потепління і дощів.
Почнеться холодна зима з 7-12 грудня, а температура повітря знизиться до -15 градусів. Проте грудень буде вологим і теплішим, аніж у попередні роки.
Січень і лютий 2020 року будуть ще холодніші. Україну остаточно засипле снігом, а температура повітря знизиться до 20-ти градусів морозу. Вони будуть найсильнішими за останні 30 років.
В Україну суне холодна зима
Парниковий ефект
Водночас фахівець зауважує: аномальна спека влітку і восени пов’язана із зміною клімату і парниковим ефектом.За словами експерта, поки прогнозу на зиму 2020 року немає. Орієнтовний прогноз складається за схемою перша і п’ята доба місяця. А на наступний місяць – наприкінці попереднього. Тобто, якою буде погода в грудні, – знатимемо наприкінці листопада. Тоді стане відомо, як грудень відрізнятиметься від середньостатистичної норми.
Фактор парникового ефекту впливатиме на нинішню зиму. Зараз багато говорять про зміни клімату на міжнародному рівні. Тому нічого не можна виключати. Теплою чи холодною буде зима – все через зміни клімату. Венецію затопило – і в цьому винен парниковий ефект,
– підкреслює Владислав Білик.
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Як пояснює синоптик, парниковий ефект – результат діяльності людини. Викиди різноманітних шкідливих газів, які підвищують температуру землі. І природа на це реагує теж незрозуміло. Люди, за словами Білика, переживають, що в Україні через сто років буде пустеля. Тенденція до цього є.
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