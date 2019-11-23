Головні новини 23 листопада: вшанування жертв Голодомору, місія МВФ покинула Київ

Україна та світ вшановують пам'ять жертв Голодомору. Посольства та лідери різних країн світу висловлюють підтримку нашій державі. Місія Міжнародного валютного фонду поїхала з України. Результати прокоментував прем'єр-міністр Гончарук. Шторм в Азовському морі. Рятувальники евакуювали людей з острова Бірючий. Коли почнеться справжня зима: думка синоптика. Такими були головні новини 23 листопада.

Найважливіші новини за сьогодні в Україні та світі:

Вшанування пам'яті жертв Голодомору

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В Україні 23 листопада вшановували пам’ять жертв Голодомору. Загальнонаціональна акція вшанування пам’яті жертв Голодомору "Запали свічку пам'яті" відбулася о 16:00.

Президент України Володимир Зеленський разом з дружиною Оленою вшанували пам’ять жертв Голодомору 1932-1933 років. Президентське подружжя поклало пам’ятні колоски скорботи до знаку жертвам Голодомору у Києві.

Зеленський заявив, що українці ніколи не зможуть пробачити Голодомор, влаштований в 1932-1933 роках радянським тоталітарним режимом. За його словами, можна нескінченно довго говорити про причини і катастрофічні наслідки цієї трагедії. Але, за його словами, дечого він не може зрозуміти.

Президент наголосив, що в результаті Голодомору загинули від 4 до 8 мільйонів українців, що можна порівняти із втратами у Другій Світовій війні. В кінці виступу він оголосив всеукраїнську хвилину мовчання у пам'ять про загиблих.

Важливо: Світ вшановує пам'ять жертв Голодомору: фото, відео

Окрім того, активісти провели акції під Посольствами Росії у Києві, Харкові, Львові та Одеси. Основна мета акції – нагадати "дітовбивцям хто винен у смертях мільйонів українців під час Голодомору".

Активісти наклеїли на паркан, що оточує посольство РФ у Києві, плакати різного розміру із надписами "Голодомор 1932-1933. Пам'ятаємо. Помстимось".



Активісти наклеїли плакати на паркан Посольства РФ

Усі заходи пройшли мирно, до активістів ніхто з Посольства не виходив.

Дізнайтеся більше про історію Голодомору: чому знищували українців

День пам'яті жертв Голодомору вшановують щороку у четверту суботу листопада. Традиційно цього дня люди відвідують поминальне богослужіння і покладають символічні горщики з зерном та свічками до пам'ятників жертвам голодоморів в Україні.

Що відомо про Голодомор в Україні?Акт геноциду українського народу, організований керівництвом ВКП(б) та урядом СРСР у 1932-1933 роках шляхом створення штучного масового голоду. Це призвело до смерті від голоду 3 мільйонів 941 тисячі людей.



Голодомор був викликаний свідомими та цілеспрямованими заходами вищого керівництва СРСР та УСРР на чолі з Йосипом Сталіним. Голодомор планувався для придушення українського національно-визвольного руху і фізичного знищення частини українських селян.

Дивіться відео з головними фактами про Голодомор в Україні:

Місія МВФ підтвердила, що покинула Київ: які результати

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По завершенню роботи місії МВФ її голова Рон ван Роден зробив заяву, в якій сказав, що команда фахівців провела конструктивні та плідні обговорення з представниками влади України.

Місія МВФ віддала належне істотному прогресу, що його було досягнуто в останні кілька місяців на шляху поступу реформ та дотримання виваженої економічної політики.

Місія досягла помітного подальшого просування у дискусіях щодо заходів та реформ, що могли б лягти в основу нової програми, підтриманої МВФ.

Серед таких кроків:

заходи у грошово-кредитному секторі,

податковобюджетному секторі,

фінансовому секторі,

реформи, спрямовані на поліпшення бізнес-середовища, посилення верховенства права і нарощування економічного зростання.

Реакція української влади

Олексій Гончарук назвав переговори дуже конструктивними. Прем'єр-міністр додав, що "робота над новою програмою у тісній співпраці" продовжується.

Окрім того, міністерка фінансів Оксана Маркарова та голова місії Рон ван Роден зазначили, що результативно обговорили основу для нової програми МВФ. Зокрема, є прогрес у перемовинах "про підтримку грошово-кредитного, фіскального та фінансового секторів, а також реформ для поліпшення бізнес-середовища, зміцнення верховенства закону та економічного зростання".



Олексій Гончарук /

Однак ЗМІ із посиланнями на власні джерела пишуть, що місія МВФ поїхала з України без результатів. Два питання для МВФ – олігарх Ігор Коломойський і незалежність НБУ.

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Переговори з МВФ: головне

Місія МВФ прибула до Києва 14 жовтня, щоб обговорити з представниками української влади нову трирічну програму розширеного кредитування на 5-10 мільярдів доларів.

14 жовтня, щоб обговорити з представниками української влади нову трирічну програму розширеного кредитування на 5-10 мільярдів доларів. Ця програма буде спрямована на збереження макроекономічної стабільності держави та запровадження глибоких структурних реформ.

Українські уряд та Нацбанк сподіваються, що нову програму з МВФ буде ухвалено в грудні.

Це дозволить отримати перший транш (частину кредиту) за програмою ще до кінця 2019 року.

НБУ очікує, що транш становитиме близько 2 мільярдів доларів.

Шторм в Азовському морі

До теми: Шторм в Азовському морі: рятувальники евакуюють людей з острова Бірючий – вражаюче відео

Острів Бірючий в Запорізькій області практично відрізало від суші і обірвало лінії електропередач. Рятувальники евакуювали людей. Негода продовжує бушувати на Азовському узбережжі – через шторм рятувальники евакуювали ще п'ять людей з острова Бірючий.

За даними рятувальників, медична допомога врятованим не знадобилась.

Крім того, через негоду на острові обірвало лінії електропередач. О 10:30 живлення було відновлено. Також рятувальники витягли з піску трактор Т-150, який застряг при поверненні з острова на материк.

Дивіться відео рятувальної операції в Азовському морі:

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Що відомо про шторм в Азовському морі?23 листопада на узбережжі Азовського моря зберігається штормова погода, вітер східний 15-18 м/с. З 20 по 22 листопада впродовж яких на Азовському узбережжі вирувала негода, сильні пориви східного вітру до 28 м/с, висота хвиль 15-20 дм призвели до підвищення рівня води на Федотовій косі у Кирилівці Якимівського району.



Так, острів Бірючий залишився відрізаним від суходолу, піщана дорога вкрита водою. Загалом рятувальники евакуювали вже 11 осіб з острова.

Коли почнеться справжня зима: прогноз синоптика

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Зима в 2020 році може бути будь-якою: теплою або холодною. Точний прогноз давати рано. Але однозначно на температурний режим впливатиме парниковий ефект.