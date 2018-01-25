Головні новини 24 січня: з полону звільнили ще одного бійця, Vodafone висунув ультиматум бойовикам
24 січня з полону бойовиків вдалось вирвати ще одного українського бійця – додому повернувся старший солдат 92-ї бригади Роман Савков, Vodafone-Україна висунув ультиматум бойовикам. Українка потрапила у топ-30 лідерів Європи. Такими були головні новини в Україні та світі 24 січня.
Звільнення з полону
З полону бойовиків вдалось звільнити старшого солдата 92-ї бригади Романа Савкова. У бійця – цукровий діабет. За час перебування у полоні значно погіршився стан здоров'я, бо він не отримував відповідних медикаментів.
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"Роман ще в шоковому стані і не вірить, що все правда. Його захопили пораненого, утримували в Макіївській колонії, в нього цукровий діабет і йому не давали ліків, було значне погіршення здоров'я", – написала віце-спікер, Уповноважений Президента з питань мирного врегулювання ситуації на Донбасі Ірина Геращенко.
За її словами, Романа Савкова вдалось звільнити завдяки тому, що напередодні Порошенко помилував терористку.
Його взяли в полон під Красногорівкою. Влітку 2017 року там точилися запеклі бої. Чоловіка тоді поранили в ногу, а під час бою троє його побратимів загинули. Бійця мали обміняти кілька разів, чоловіка з речами виводили з колонії, але обміни так і не відбувалися.
Ультиматум Vodafone
На території окупованого Донбасу, у так званій "ДНР" тривають проблеми із мобільним зв’язком. При цьому у компанії "Vodafone-Україна" не будуть перевіряти та ремонтувати зв'язок на окупованих територіях, якщо бойовики не нададуть гарантії безпеки.
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Як розповіла речниця "Vodafone-Україна" Вікторія Рубан, компанія працює відповідно до українського законодавства. Якщо вони отримають офіційний дозвіл на в’їзд на окуповану територію, компанія всерівно нікого туди не надсилатиме без гарантій безпеки.
"На свій страх і ризик, ми, звичайно, робити цього не будемо. Тому що ніхто не візьме на себе відповідальність ризикувати життями людей... Якщо ніхто не може гарантувати їхню безпеку, то, звичайно, ніхто туди наших фахівців не відправить", – наголосила Рубан.
Тим часом кмітливі громадяни вже придумали нову послугу – щоденні поїздки в місця, де ще працює оператор Vodafone.
Люди виїжджають, щоб отримати важливі повідомлення з банків і соцслужб, або ж просто дізнатися, хто їм намагався додзвонитися. Людям навіть не обов’язково робити це особисто, а передати свою SIM-карту.
Українка у списках 30 Under 30
Засновниця Вільного університету Майдану Юлія Тичківська потрапила до легендарного рейтингу Forbes "30 до 30" (30 Under 30). Прізвище українки вказано у категорії "Закон та Політика" (Law and Policy) у Європі.
"Відкритий університет Майдану розпочав свою роботу як цикл лекцій для людей, які протестували під час Революції гідності в Україні, і з тих пір став інтернет-платформою для освіти громадянського суспільства", – йдеться в повідомленні Forbes.
Церемонія нагородження учасників рейтингу відбулася 22 січня у Лондоні.