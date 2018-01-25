Головні новини 24 січня: з полону звільнили ще одного бійця, Vodafone висунув ультиматум бойовикам

24 січня з полону бойовиків вдалось вирвати ще одного українського бійця – додому повернувся старший солдат 92-ї бригади Роман Савков, Vodafone-Україна висунув ультиматум бойовикам. Українка потрапила у топ-30 лідерів Європи. Такими були головні новини в Україні та світі 24 січня.

Звільнення з полону

З полону бойовиків вдалось звільнити старшого солдата 92-ї бригади Романа Савкова. У бійця – цукровий діабет. За час перебування у полоні значно погіршився стан здоров'я, бо він не отримував відповідних медикаментів.

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"Роман ще в шоковому стані і не вірить, що все правда. Його захопили пораненого, утримували в Макіївській колонії, в нього цукровий діабет і йому не давали ліків, було значне погіршення здоров'я", – написала віце-спікер, Уповноважений Президента з питань мирного врегулювання ситуації на Донбасі Ірина Геращенко.

За її словами, Романа Савкова вдалось звільнити завдяки тому, що напередодні Порошенко помилував терористку.

Його взяли в полон під Красногорівкою. Влітку 2017 року там точилися запеклі бої. Чоловіка тоді поранили в ногу, а під час бою троє його побратимів загинули. Бійця мали обміняти кілька разів, чоловіка з речами виводили з колонії, але обміни так і не відбувалися.

Ультиматум Vodafone

На території окупованого Донбасу, у так званій "ДНР" тривають проблеми із мобільним зв’язком. При цьому у компанії "Vodafone-Україна" не будуть перевіряти та ремонтувати зв'язок на окупованих територіях, якщо бойовики не нададуть гарантії безпеки.

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Як розповіла речниця "Vodafone-Україна" Вікторія Рубан, компанія працює відповідно до українського законодавства. Якщо вони отримають офіційний дозвіл на в’їзд на окуповану територію, компанія всерівно нікого туди не надсилатиме без гарантій безпеки.

"На свій страх і ризик, ми, звичайно, робити цього не будемо. Тому що ніхто не візьме на себе відповідальність ризикувати життями людей... Якщо ніхто не може гарантувати їхню безпеку, то, звичайно, ніхто туди наших фахівців не відправить", – наголосила Рубан.

Тим часом кмітливі громадяни вже придумали нову послугу – щоденні поїздки в місця, де ще працює оператор Vodafone.

Люди виїжджають, щоб отримати важливі повідомлення з банків і соцслужб, або ж просто дізнатися, хто їм намагався додзвонитися. Людям навіть не обов’язково робити це особисто, а передати свою SIM-карту.

Современный донецкий стартап.



XXI век на дворе. Пять лет назад этот город принимал матчи Евро-2012. Спасибо, Россия! pic.twitter.com/1ChGaYE2As — Денис Казанський (@den_kazansky) 24 січня 2018 р.

Українка у списках 30 Under 30

Засновниця Вільного університету Майдану Юлія Тичківська потрапила до легендарного рейтингу Forbes "30 до 30" (30 Under 30). Прізвище українки вказано у категорії "Закон та Політика" (Law and Policy) у Європі.

"Відкритий університет Майдану розпочав свою роботу як цикл лекцій для людей, які протестували під час Революції гідності в Україні, і з тих пір став інтернет-платформою для освіти громадянського суспільства", – йдеться в повідомленні Forbes.

Церемонія нагородження учасників рейтингу відбулася 22 січня у Лондоні.