Головні новини 24 лютого: Насіров повертається, страшна негода накрила Україну

Суд дозволив Роману Насірову поновитися на посаді керівника Державної фіскальної служби. Здебільшого на Південь України обвалилися складні погодні умови – тут вирував буревій. В Італії – спалах коронавірусу. У Фолькмарзені (Німеччина) в натовп людей в’їхав автомобіль – постраждали кілька десятків людей, зокрема діти. Такими були головні новини 24 лютого.

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Насіров – знову голова ДФС

Як мовиться у реєстрі судових рішень, Шостий апеляційний адміністративний суд, 17 лютого, підтвердив рішення Окружного адміністративного суду Києва від 11 грудня 2018 року про поновлення Романа Насірова на посаді керівника Державної фіскальної служби України.

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Окружний адмінсуд визнав, що відсторонення Насірова від виконання посадових обов'язків у березні 2017 року та його звільнення 31 січня 2018 року були незаконними. А апеляційний суд залишив без змін рішення Окржного в частині скасування розпорядження уряду про звільнення Насірова.

Постанова набирає чинність з дати ухвалення. Щоправда, її можна оскаржити у Верховному Суді протягом 30 днів після складання повного судового рішення.

За словами адвокатки Олени Грицаєнко, вважати Насірова чинним фіскалом – незаконно, тому що Кабмін таке рішення планує оскаржити. Адже в Україні не може перебувати на державній службі людина, яка має іноземне громадянство.

Вона додала, що раніше Мінфін отримав інормацію про те, що Роман Насіров має громадянство Великобританії. Відповідно до закону, якщо є така інформація, Кабмін протягом трьох днів має звільнити особу із займаної посади, що і було зроблено.

Водночас Гиценко підкреслила, що ми маємо патову ситуацію, тому що фактично є три розпорядження Кабміну:

розпорядження, яким Насірова призначили на посаду, і воно діюче – ніхто його не скасовував;

розпорядження про звільнення, яке скасував суд;

розпорядження про відсторонення від займаної посади – однак це розпорядження Кабімн сам скасував після розпорядження про звільнення з посади.

У чому саме підозрювали Романа Насірова? Його підозрювали в ухваленні низки незаконних рішень щодо розтермінування рентних платежів на суму у понад 2 мільярди гривень для компаній, підконтрольних нардепу-втікачу Олександру Онищенку. Сам Насіров запевняв, що таким чином "зміг детінізувати частину збору податків і заробити державі 170 мільярдів гривень".



Насірова звинувачують у тому, що рішення ухвалювали заднім числом і без узгодження з Міністерством фінансів. Крім того, слідство стверджує, що він збрехав "Укргазвидобуванню" та Державній службі геології та надр про відсутність у цих компаній податкового боргу. Цим він приховав факт невиконання ними умов договорів про спільну діяльність в частині сплати ренти, що могло б стати підставою для розірвання договорів.

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Буревій розбушувався на півдні: є жертви

Південь України накрили складні погодні умови. Зокрема, буревій вирував на Одещині, Херсонщині та Миколаївщині. Відомо про щонайменше одну загиблу. Також дерево впало на дитину. Причина такої негоди – циклони Ксантипп і Юлія.

Одеса

В Одесі пориви вітру сягали 25 – 28 метрів за секунду. Тому на Чорному морі здійнявся потужний шторм: висота хвиль подекуди сягала 4 метрів. У результаті сильно затопило й Окружну дорогу в Одесі. Також шторм вирував на двох одеських лиманах – Хаджибейському та Куяльницькому.

Шторм на Чорному морі в Одесі: відео

У самій Одесі наразі вирував шквальний вітер. Внаслідок негоди в місті повалило дерева, білборди, металеві конструкції, зірвало дахи з будівель та потрощило автомобілі. Окрім того, в центрі Одеси на 60-річну жінку впало дерево – вона загинула на місці.

Окрім того, через сильний вітер на Одесу пішла потужна піщана буря. Видимість на дорогах скоротилася до кількох метрів.

Пилова буря під Одесою: відео

Миколаїв

У Миколаєві штормовий вітер обвалив один із прольотів пішохідного мосту через ріку Інгул. У результаті він відірвався від пішохідної частини та впав у воду.

З оприлюднених кадрів видно, що міст наче поділився навпіл. За інформацією місцевих ЗМІ, вітер обірвав трос, що утримував частину конструкції. НА щастя, внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Додамо, що цей міст з’єднує місто з півостровом Аляуди.

Вітер повалив міст через річку Інгул у Миколаєві: відео

Загалом у Миколаєві пориви вітру сягали 29 метрів за секунду. Негода повалила дерева у місті, а ті, зі свого боку. пошкодили автомобілі та перекрили дороги. Окрім того, вітер позривав лінії електропередач, повалив білборди та позривав дахи з будинків.

Херсон

На Херсонщині швидкість поривів вітру в степу сягала 30 метрів за секунду, у решті області – 16 – 17 метрів за секунду. У самому обласному центрі через сильний поривчастий вітер у місті оголосили ІІ рівень небезпеки. Станом на 16:00 було відомо про 60 повалених дерев та пошкодження ліній електромереж. Крім того, сильний вітер повалив рекламні щити. Водночас селище Геологів, що розміщується у передмісті Херсона, залишилося без світла. Також тут у деяких місцях пошкодило дахи.

Внаслідок негоди постраждала щонайменше одна людина. На жаль, мовиться про дитину – її госпіталізували. Наразі нічого невідомо про стан її здоров’я.

Також через негоду довелося призупинити роботу Херсонського аеропорту. За словами очільника Херсонського обласного Гідрометцентру Юрія Кирияка, у його районі пориви вітру були найсильнішими, якщо порівнювати з рештою області, – 25 – 29 метрів за секунду.

Напрямок вітру – бічний, і через нього літак може не втриматися на злітно-посадковій смузі. Це є вкрай небезпечним для повітряних суден, тому до кінця дня жодних рейсів ані приймати, ані відправляти не будемо,

– зауважив директор комунального підприємства "Херсонські авіалінії" Віталій Кучерук.

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