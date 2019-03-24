Головні новини 24 березня: жахлива ДТП з мажорами в Одесі, смерть актора на Хортиці

В Одесі BMW влетіло у припарковане авто, а тоді в опору лінії електропередач. Внаслідок ДТП загинули діти місцевих бізнесменів. На Хортиці впав з коня та помер відомий актор Віктор Лейнерт. На Львівщині обвалилася шахта "Надія", загинув 41-річний чоловік. У Норвегії завершили порятунок пасажирів круїзного лайнера, що потрапив у шторм. Такими були головні новини 23 березня в Україні та світі.

Смертельна ДТП з мажорами в Одесі

В Одесі на проспекті Шевченка у ніч на 24 березня водій BMW втратив керування та на шаленій швидкості врізався у припаркований Hyundai Sonata. Після удару іномарку розвернуло та викинуло на опору лінії електропередач.

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Одразу після зіткненя BMW загорівся. Машину "буквально розірвало на частини" – уламки розлетілися на десятки метрів.

Дивіться відео з місця смертельної ДТП одразу після трагедії:

У моторошній аварії загинув 22-річний водій та 33-річна пасажирка – обоє діти впливових одеських бізнесменів. Відомо, що за кермом елітного авто BMW X6 був Шаміль Гаджиєв. Його батько Газанфар Гаджиєв є власником нічного клубу Bono в Аркадії, а брат Раміль Гаджиєв – чемпіон світу з боксу.



Загиблий в ДТП в Одесі Шаміль Гаджиєв

Пасажиркою іномарки виявилася Вікторія Кравченко. Вона є дочкою Валерія Кравченка – власника клініки пластичної хірургії "Доктор Моцарт". У загиблої Вікторії залишилися двоє дітей.



Вікторія Кравченко загинула у ДТП в Одесі

За словами очевидців, загиблі на своєму авто влаштували гонку вулицями Одеси з водієм Porsche.

Смерть автора на Хортиці

У Запоріжжі на острові Хортиця чоловік у костюмі козака впав з коня вранці 23 березня та помер. Ним виявився актор театру козацького бою "Січові козаки" Віктор Лейнерт.

У мережі повідомили обставини смерті чоловіка – козак їхав на коні, йому стало зле, тому він упав. Проте, остаточні причини смерті будуть відомі лише після результатів судово-медичної експертизи. Попередньо медики лише встановили, що смерть могла настати внаслідок проблем із серцем.

Ми припускаємо, що він міг померти на коні, а не впасти, як пишуть деякі видання. Перед цим з ним все було гаразд, і він навіть привітався з селянами. Він добре знав коней і прекрасно з ними порався. Був досвідченим козаком,

– зазначила представниця театру у коментарі 24 каналу.

За її словами, Віктор Лейнерт їхав на Хортицю сам (актори вранці забирають коней з театру та ведуть їх на місце вистави). Коли йому стало погано та він впав з коня, поруч зупинився водій авто, що проїжджав повз. Саме він приглядав за кіньми, поки актора оглядали медики.

Що відомо про Віктора Лейнерта? Козаку було 50 років. У нього залишилися дружина та двоє дітей. Як козак Наливайко він виступав на Хортиці, де демонстрував майстерність козацького бою. Також Віктор був відмінним вершником і брав участь у зйомках фільмів.

Аварія на шахті поблизу Львова

На шахті "Надія" у селі Сілець Сокальського району Львівської області вранці стався обвал породи. Внаслідок інциденту на місці загинув 41-річний шахтар Ярослав Лунич з великим стажем.

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Гірник очисного забою шахти вийшов на роботу в нічну зміну. Він спустився на глибину близько 500 метрів, де на нього обвалилася порода.

Ярослав – досвідчений гірник, 10 років видобував вугілля. Диспетчер отримав повідомлення про обвал о 2:58 вночі. Ніхто не міг припустити, що таке трапиться, адже шахтарі мають усі необхідні засоби захисту. За вісім років на шахті "Надія" – це перший такий нещасний випадок. Спеціальна комісія вивчить ситуацію та дасть точнішу оцінку про причини трагедії,

– розповіли диспетчери шахти "Надія".

Рятувальники витягнули тіло загиблого гірника з-під завалу. Ярослав Лунич мешкав у Червонограді та мав двоє дітей – 23-річного сина, який працює на тій же шахті, та 20-річну доньку.

Кінець рятувальної операції у Норвегії

Круїзний лайнер Viking Sky, що прямував з міста Тромсе на півночі країни в Ставангер, зазнав аварії 23 березня біля берегів Норвегії. Через сильний шторм у судна відмовили всі двигуни. На борту корабля перебували 1300 пасажирів. Усіх їх вдалося евакуювати лише 24 березня, адже до цього проведенню рятувальної операції заважав шквальний вітер.

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У районі аварії курсували 3 вертольоти, які доставляли людей у безпечне місце. Поліція організувала табір з прийому людей на суші. З судна забрати 915 пасажирів і 258 членів екіпажу. 20 з них відправили до лікарень. Решту людей вивели на палубу й одягли на них рятувальні жилети.

Троє з евакуйованих пасажирів отримали серйозні травми і відправлені до лікарні. Всього ж постраждалих вісім.

Passengers from #VikingSky are received by #RødeKors on arrival #Hustadvika evacuation centre. They receive dry clothes, blankets and first aid. We see bruising, broken bones, and cuts. Many need a hand to hold, a shoulder to lean on, someone to talk to. https://t.co/87I9J5L60x pic.twitter.com/fBiob0vyeY — Norges Røde Kors (@rodekorsnorge) 24 березня 2019 р.

Сам лайнер Viking Sky також нарешті дістався до норвезького порту Молде. Його команді вночі вдалося запустити 3 двигуна. Корабель супроводжували буксир та 2 судна постачання.

У мережі з'явилося відео пасажирів, як корабель починає гойдати на велетенських хвилях. По палубі каталися меблі, на людей падали панелі зі стелі.

Дивіться відео, як пасажири побачили гігантські хвилі, що насуваються на вікна:





#Update: Pictures of #Norway is airlifting 1300 passengers off a cruise ship, after #VikingSky received a "SOS" call of that the engines broke down on sea, and emergency unites are responding with helicopters heading towards the scene. pic.twitter.com/5lSA5hLs6K — Sotiri Dimpinoudis ❁‏ (@sotiridi) 23 березня 2019 р.

Стильний Усик

Абсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик став переможцем в номінації "Спортсмен року" під час нагородження володарів престижного титулу "Людина року – 2018".

Боксер прийшов на церемонію з дружиною Катериною. Для проходу по червоній доріжці Усик вибрав строгий чорний костюм у поєднанні з білою сорочкою і краваткою. Але особливістю образу українського боксера став його піджак з червоними квітами.



Олександр Усик під час нагородження титулом "Людина року 2018"



Олександр Усик отримав нагороду "Людина року 2018"