Головні новини 24 жовтня: газ в Україні більше не здорожчає, масова розсилка бомб у США
24 жовтня стало відомо, що до кінця поточного опалювального сезону ціна на газ в Україні більше не зростатиме. У США низці ЗМІ та подружжям Клінтонів і Обам надіслали пакунки з бомбами. У Дніпрі невідомі обстріляли тролейбуси. В Україну гряде потепління. Такими були головні новини 24 жовтня в Україні та світі.
Ціна на газ
Уряд вимушений був підвищити ціни на газ для населення в Україні, проте до кінця поточного опалювального сезону зростання тарифів більше не буде. У цьому 24 жовтня під час засідання уряду запевнив прем'єр-міністр Володимир Гройсман.
24 канал повідомляв, що раніше Кабмін схвалив підвищення ціни на газ для українців. Тож з 1 листопада 1000 кубометрів газу коштуватиме 8550 гривень замість 6900, як було раніше.
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Хочу чітко повідомити, що ні в цьому році, ні в цьому опалювальному сезоні більше ціна на газ підвищуватися не буде. Крапка,
– наголосив Гройсман.
Гройсман заявив, що ціна на газ більше не зросте: дивіться відео
Окрім того, напередодні глава Кабміну зазначив, що наразі не стоїть і питання про чергове зростання тарифів на третину.
Масова розсилка вибухівок у США
У США знайшли вибухівку у пошті, відправленій у дім Гілларі та Білла Клінтонів у Нью-Йорку. Вибухівку також надіслали в офіс екс-президента США Барака Обами.
Вибухові пристрої були подібні до того, який 22 жовтня знайшли у будинку мільярдера та благодійника Джорджа Сороса.
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Прилад, адресований Гілларі Клінтон у окрузі Вестчестер, був знайдений 23 жовтня спецслужбою секретної служби. Пакет, адресований Обамі, був перехоплений спецслужбами у Вашингтоні 24 жовтня вранці.
Окрім того, 24 жовтня вибуховий пристрій надіслали і до редакції CNN, розташованій у будівлі Time Warner Center у Нью-Йорку. Будівлю оточили правоохоронці та евакуювали людей. Підозрілий пакет був адресований колишньому директору ЦРУ США Джону Бреннану.
Поліція Нью-Йорка підтвердила, що в надісланому до CNN пакунку знайшли вибухівку, а ще конверт із білим порошком.
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Повідомлялося і про надсилання вибухівки до Білого дому, проте згодом спецслужби США спростували цю інформацію.
Цього ж дня підозрілий пакет знайшли і в сміттєвому контейнері в редакції американської газети San Diego Tribune (місто Сан-Дієго, штат Каліфорнія). Будівля, у якій розташована редакція газети, а також офіс сенатора-демократа від Каліфорнії Камали Гарріс, були оточені.
Обстріл тролейбусів у Дніпрі
24 жовтня вранці у Дніпрі з пневматичного пістолета розстріляли тролейбуси №16 та №21. Водій одного з тролейбусів одразу зупинив рух та викликав поліцію. Серед пасажирів та очевидців піднялася паніка.
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Обстріляний тролейбус
Інцидент трапився в районі зупинки "Університет", куди прямував тролейбус №16. Внаслідок обстрілу у транспортного засобу розбиті вікна, проте постраждалих немає.
Через 10 хвилин на цій же ділянці з пневматичної зброї розстріляли тролейбус № 21, який прямував у сторону житлового масиву Сокіл. Правоохоронці зупинили рух в обидві сторони проспекту Гагаріна та одразу оточили ботанічний сад і весь район Казакова.
Потепління в Україні
Холодна та дощова погода в Україні затримається вона не надовго. Вже з п’ятниці, 26 жовтня, в Україні настане потепління, а на початку наступного тижня узагалі почнеться друге бабине літо – температура повітря підніметься до +20 градусів.
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Тенденція іде до покращення. Температура повітря з п’ятниці в Україні почне підвищуватися. І впродовж суботи та неділі в Україні навіть спостерігатиметься +20 градусів,
– сказала синоптик Наталка Діденко.
Окрім того, на вихідних і на початку наступного тижня в Україні буде тепло, сонячно, а температура повітря становитиме +17 градусів тепла.
В Україну гряде потепління