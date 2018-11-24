Україна вшановує 85-ті роковини Голодомору – світ говорить про агресію і небезпеку з боку Кремля. Українські військові встановили прапор та повний контроль над селом Розсадки, що на Світлодарській дузі. Російська православна церква не стримує зухвалих заяв через скасування прав УПЦ МП на Почаївську лавру. Такими були головні новини суботи, 24 листопада, в Україні та світі.

Роковини Голодомору в Україні

Щороку в четверту суботу листопада українці вшановують пам'ять мільйонів тих українців, що померли страшною смертю – від голоду. Цієї осені від часу жахливих подій минуло 85 років.

Читайте також: Історія Голодомору: чому знищували українців

Про жорстокий злочин Радянського Союзу проти українського народу у цей день говорить весь світ. Особливого значення повернення до страшних сторінок історії набуває в контексті агресивних і незаконних дій, які Росія здійснює на території України тепер.

Дивіться відео з головними фактами про Голодомор в Україні:

Так, про загрози з боку Кремля під час заходів із вшанування жертв Голодомору зробили заяви низка країн. Зокрема, у Державному департаменті США заявили, що сьогодні Росія знову намагається зруйнувати українську ідентичність.

Сьогодні українці знову помирають внаслідок спроб Росії знищити їхню ідентичність і прагнення народу України. Російська агресія, що триває на сході України, стала причиною понад 10 тисяч смертей. Однак, Росія не переможе незламний український дух, так само як і не задушить прагнення українців до кращого майбутнього,

– мовиться у тексті документа.

This month we join Ukrainians in marking the 85th anniversary of the Holodomor. As we remember the Holodomor’s millions of innocent victims, we reaffirm our support for #Ukraine’s national sovereignty and territorial integrity, Ukrainian people’s right to chart their own course. pic.twitter.com/TXpjO8egjb — Heather Nauert (@statedeptspox) 23 листопада 2018 р.

Канадський сенатор Рейнел Андрейчак під час вшанування жертв Голодомору в Оттаві заявила про необхідність захистити пам’ять мільйонів жертв. Політик вважає Путіна "хорошим учнем" Сталіна.

"Щороку серед нас залишається дедалі менше свідків і ми втрачаємо важливий людський зв’язок із тими спогадами. Надалі на нас падає відповідальність із захисту пам’яті мільйонів жертв від напливу пропаганди й заперечень, що досі поширюються Кремлем", – сказала Андрейчак.

Вона переконана, що радянський диктатор Йосип Сталін, який є одним з організаторів Голодомору, боявся українців, їх незалежності та небажання підкоритися російському імперському проекту.

Путін як хороший учень також розуміє загрози, які успішна та демократична Україна створює його правлінню. Саме тому друзі України по всьому світу піднялися разом. Саме тому ми маємо пам’ятати про Голодомор і усвідомлювати його релевантність 85 років потому,

– наголосила канадський сенатор.

Різку заяву про Голодомор в Україні та агресію Росії зробив і президент Латвії. Латвійський лідер наголосив, що Росія продовжує дотримуватись поведінки СРСР. Агресивна політика Москви проти України триває.

Читайте також: Чому Росія влаштувала Голодомор і розгорнула агресію проти України: гучні заяви Порошенка

"Це те, що відбувається перед нашими очима, – неоголошена війна на Донбасі, незаконна анексія Криму і де-факто блокада Азовського моря. Таким чином, міжнародна спільнота повинна не лише пам’ятати цю трагічну сторінку української історії, але також показувати чітку, сильну позицію проти агресії і зневажання міжнародного права", – наголосив він.

Натомість у Росії знову дозволили собі цинічні вислови про Голодомор 1932-1933 років в Україні.

Так, У МЗС РФ зазначили, що майже сотню років тому, голод зачепив багато народів СРСР, і жодного цілеспрямованого геноциду українського народу не було.

Окрім того, росіяни додали, що геноцид українського народу нібито зовсім не пов'язаний з історичними фактами.

Спроби представити ці трагічні події виключно як "геноцид українського народу" не мають нічого спільного ні з відновленням справедливості, ні з історичними фактами, вони носять політизований і антинауковий характер,

– сказано в повідомленні.

Українські воїни взяли під повний контроль ще один населений пункт

Сили Спеціальних операцій взяли під повний контроль населений пункт Розсадки на Світлодарській дузі. Прикривала військових піхота, а також вони взаємодіяли із саперами.

Про це повідомляють волонтери фонду "Повернись живим" на своїй сторінці у Facebook.

Як наголошують активісти, попри ворожий обстріл та смертельну небезпеку, бійці ССО підняли під самим носом окупантів український прапор.

Спецпризначенці готувалися до проведення операції понад місяць. Зачистка Розсадок дозволила бійцям Операції об'єднаних сил (ООС), не порушуючи Мінські домовленості, змістити лінію фронту на 1,2-1,5 кілометра. За словами спецпризначенців, взяття селища убезпечить місцевих жителів, адже тепер бойові дії будуть вестися ще далі від мирного населення,

– підкреслюється у дописі.

Встановлення контролю над селом Розсадки підтвердили також у штабі ООС.

Так, на виконання рішення Командувача об'єднаних сил генерал-лейтенанта Сергія Наєва, Сили спеціальних операцій, під прикриттям підрозділів 72-ї бригади та у взаємодії з саперами провели перевірку та зачистку населеного пункту Розсадки, що на Світлодарській дузі.

"Попри ворожий обстріл та смертельну небезпеку, бійці ССО під самим носом окупантів підняли український прапор", – повідомилиу штабі.

Також відомо, що населений пункт раніше вже зачищали бійці ЗСУ, проте через складність організації забезпечення піхота у селищі не залишалася. Розсадки були під нашим вогневим контролем, хоч і перебували у "сірій зоні".

Читайте також: Техніка війни. ЗСУ отримали бойову машину "Тритон". Чому затонула аргентинська субмарина

Останнім часом знахабнілі бойовики вели з боку села обстріли, а за день до зачистки використали в районі Розсадок протитанкові керовані ракети. Щоб унеможливити провокації та дати на них адекватну відповідь, селище зачистили саме бійці ССО.

Повернення Почаївської Лаври та істерика РПЦ

У РПЦ захопились новим приводом для численних абсурдних заяв.

Як повідомляв 24 канал, Мін’юст України скасував незаконну перереєстрацію споруд Почаївської лаври, адже передача цього комплексу в користування УПЦ МП відбулася із порушенням законодавства.

Читайте також: Почаївська лавра заявила про загрозу своїм ченцям через рішення Мін’юсту

Звісно, у Московському патріархаті не забарились віз відповіддю. Там заявили, що рішення комісії Міністерства юстиції України позбавити УПЦ Московського патріархату права користування комплексом споруд Свято-Успенської Почаївської лаври свідчить нібито про початок "масштабного тиску на УПЦ".

Інформація, що надходить, свідчить про підготовку масштабного тиску на канонічну Українську православну церкву, її монастирі та храми,

– заявив заступник голови Синодального відділу зовнішніх зв'язків РПЦ протоієрей Микола Балашов.

Балашов також не пропустив нагоди поспекулювати на темі створення єдиної помісної церкви в Україні та перекрутити факти. Так, представник РПЦ заявив, що Президент України Петро Порошенко говорив про добровільний характер приєднання громад до створюваної в країні єдиної помісної церкви.

Але це ще не все.

В УПЦ МП кажуть, що не підуть із Почаївської лаври попри рішення Мін’юсту. Воно, вважають там, нібито не позбавляє лавру права користуватися комплексом споруд.

Так, керівник юридичного відділу УПЦ МП протоієрей Олександр Бахов стверджує, що на сьогодні договір від 2003 року про користування спорудами (храми, дзвіниця, келії та ін.) Почаївської лаври чоловічим монастирем УПЦ МП є "чинним і не скасованим".

Дивіться також: "Хочуть повернути понад 20 храмів": у РПЦ відзначились новою заявою щодо Константинополя

"Звертаю увагу: рішення Мін’юсту про скасування державної реєстрації (вилучення із реєстру запису) про право користування на споруди Свято-Успенської Почаївської лаври не відміняє і не скасовує договір про користування від 2003 року. Водночас право користування, набуте до 2013 року, не підлягає обов’язковій державній реєстрації", – наголосив юрист УПЦ МП.

Таким чином, зазначив він, скасування такої державної реєстрації нібито не позбавляє чоловічий монастир УПЦ МП права на користування спорудами Почаївської лаври. Бахов також наголосив, що це рішення Мін'юсту може бути скасоване в судовому порядку.

Відомий український танцівник знову подякував Путіни за "добро і любов"

Читайте також: У Великобританії порівняли Росію з терористами: з'явилась зухвала відповідь Кремля

Сергій Полунін вирішив не обмежувати себе одним публічним зізнанням у приязні до президента Росії Володимира Путіна. Український танцівник знову опублікував у соціальних мережах скандальних допис, додавши до нього неоднозначну світлину.

Хто такий Сергій Полунін?Сергій, який родом з міста Херсон, вже у 17 років пішов у великий балет. Тоді його прийняли в трупу лондонського Королівського балету, а через два роки обрали наймолодшим прем'єром в історії. У 22 Сергій "втік" з Королівського балету і відправився шукати щастя і самореалізації в Росії. Згодом про нього дізнались у всьому світі.



У вересні минулого року Сергій Полунін потрапив у список кращих чоловіків 2017 за версією британського журналу GQ. Після цього його часто почали запрошувати до участі в американських кінострічках і в модних фотосесіях.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram Полунін вирішив подякувати Путіну і "всім, хто вибрав добро".

Дякую Путіну і всім, хто вибрав добро. Моя вам повага. Нелегко бути сильним і рухатися до світла. Любов – це світло і це найсильніше,

– заявив Полунін.



Публікація Сергія Полуніна в Instagram

Минулу "заяву із освідченням" Полунін зробив у свій день народження 20 листопада. Тоді він переадресув Путіну усі "добрі побажання", які отримав у свій бік.