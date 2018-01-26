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НОВИНИ КРЕМЕНЧУКА ДАВОС ВІЙНА НА ДОНБАСІ КІР

Головні новини 25 січня: падіння гелікоптера у Кременчуці та форум у Давосі

08:10, сьогодні 516 Читать новость на русском
Головні новини в Україні та світі у четвер 25 січня
Головні новини в Україні та світі у четвер 25 січня

У Кременчуці впав вертоліт. Четверо осіб, які перебували на борту – загинули. У Давосі триває Всесвітній економічний форум. 25 січня відбулося чимало подій, присвячених саме Україні. Такими були головні новини в Україні та світі у четвер, 25 січня

Падіння гелікоптера у Кременчуці

У Кременчуці, що на Полтавщині, у телевізійну вежу місцевого телеканалу "Візит" врізався гелікоптер. Він упав на землю, а після цього розпочалася велика пожежа. Вертоліт здійснював навчально-тренувальної політ. За попередніми даними, на борту перебувало четверо осіб. Вони загинули.

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У гвинтокрилі перебували представники компанії "Українські вертольоти". Вони проходили заплановані навчання.

Візит Курта Волкера до України

Спецпредставник Державного департаменту США Курт Волкер прибув з візитом до України. Правда, на Донбас так і не потрапив. Хоча й планував. Причина – негода на сході України. Зате Курт Волкер зустрівся з журналістами і дав свою оцінку подіям, що відбуваються в Україні, та на Донбасі зокрема.

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Американський дипломат переконаний, що Росія переслідує політичні цілі завдяки окупації українських територій, але вона не змогла їх досягнути. Тож прийде час, коли Кремль перегляне свою позицію, і ця окупація стане йому невигідною. Причина такого кроку – санкції. Попри те, що наразі санкції проти Росії не привели до миру в Україні, проте у майбутньому вони все ж вдарять по керівництву Росії. Окрім того, всім вигідно, щоб Росія вийшла з конфлікту на Донбасі.

Хоча Волкер і переконаний, що закон про реінтеграцію Донбасу нічого не змінить.

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Всесвітній економічний форум у Давосі

Президент України Петро Порошенко відправився на Всесвітній економічний форум у Давосі. Варто відзначити, коштувала така поїздка українському бюджету не так вже й дешево.

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Там він став жертвою російської журналістки-провокаторки, яка у вишиванці намагалася його спровокувати. Провокацією це назвали і організатори форуму у Давосі. І заборонили журналістці перебувати на подіях разом з Порошенком.

Але не тільки в Президента України виникли проблеми у Давосі. Президенту США Дональду Трампу "дісталося" від європейських лідерів через свою політику, іспанський міністр знепритомнів під час дебатів, робот Софія "зламалась" під час відповіді на питання про корупцію в Україні, а брати Клички отримали спеціальну нагороду в Давосі.

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Звільнення суддів Євромайдану

Вища рада правосуддя звільнила шістьох суддів. Вони відправляли за грати учасників Революції Гідності та "Автомайдану", а двоє з них перейшли служити до країни-агресора Російської Федерації чи прислуговувати окупантам з "ДНР".

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Арешт Плотницького у Росії

Колишнього ватажка терористичної "ЛНР" Ігоря Плотницького заарештували у Росії. Повідомляють про це російські ЗМІ з посиланням на співробітника донецького "МГБ".

У Росії його начебто затримали за "спробу здачі Донбасу". Зазначається, що після так званого перевороту у псевдореспубліці Плотницький до останнього перебував у Луганську і навіть не робив спроби втекти.

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Смерть Людмили Сенчіної

25 січня у російському Санкт-Петербурзі померла народна та заслужена артистка Росії та України Людмила Сенчіна. Актрисі було 67 років. Упродовж останніх 1,5 року вона хворіла.

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Людмила Сенчіна померла внаслідок онкологічного захворювання. Попри недугу, вона продовжувала концертну діяльність до останніх днів життя.

Свято виноробів

В Україні з’явиться нове свято. Професійне. Свято виноградарів, виноробів та садівників відзначатимуть щорічно у другу неділю листопада. Таке рішення було прийняте на засіданні Уряду.

Теги: Аварії та ДТП Новини України Новини політики Новини Кременчука авіація Петро Порошенко Давос Курт Волкер
Джерело: 24 Канал
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