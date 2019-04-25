Головні новини 25 квітня: закон про мову, захоплення храму ПЦУ і реакція Путіна на вибори

Депутати прийняли закон, який має забезпечити функціонування української мови як державної. Проросійські бойовики і представники Московського патріархату захопили на Донбасі храм ПЦУ. Президент РФ Володимир Путін вперше прокоментував результати виборів президента Україні. Епіфаній і Філарет освятили паски і писанки для воїнів на передовій. Такими були головні новини 25 квітня в Україні та світі.

Рада прийняла закон про мову

25 квітня – історичний день для України. Народні депутати у Верховній Раді проголосували за закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної". Його підтримали 278 народних депутатів. Проти проголосували 38 нардепів, 25 не голосували, а 7 утримались від голосування.



Закон про українську мову: що він передбачає

Вранці 25 квітня під стіни парламенту прийшли активісти, письменники, мовознавці та військові з прапорами та плакатами на підтримку мовного закону. На голосування у Раду аби підтримати депутатів, прийшли екс-президент Віктор Ющенко та почесний патріарх Православної церкви України Філарет.

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Коли законопроект було прийнято, більшість нардепів щиро раділи, а в залі прозвучало: "Слава Україні" – "Героям Слава!". Також усі присутні заспівали Гімн України.

Проте, не всі народні обранці зраділи прийняттю закону про мову. Депутати від "Опозиційного блоку", двоє – з "Відродження" та частина позафракційних відверто виступали проти цього рішення. Опоблоківці навіть заблокували підписання закону та вже зареєстрували два проекти постанови про його скасування.

Як відреагували Порошенко і Зеленський?

Президент України Петро Порошенко назвав ухвалений закон про українську мову історичним, рівним відновленню армії і отриманню Томосу. Він наголосив, що українська мова – це символ нашого народу, держави та нації. Глава держави пообіцяв підписати закон, щойно отримає цей документ.

Це – ще один надважливий крок на шляху нашої ментальної незалежності,

– зауважив Порошенко.

Водночас, майбутній президент Володимир Зеленський не привітав українців із ухваленим рішенням, а лише пообіцяв ретельно проаналізувати документ, як тільки вступить на пост глави держави.

"Моя принципова позиція – держава має сприяти розвитку української мови шляхом створення стимулів і позитивних прикладів, а не заборон і покарань, ускладненням бюрократичних процедур, множенням кількості чиновників замість їхнього скорочення. Закон про державну мову розглядався під час виборчого циклу, що зробило його заручником політичної риторики. Він був ухвалений без попереднього достатньо широкого обговорення із громадськістю. До проекту закону було внесено понад 2 тисячі поправок, що свідчить про відсутність згоди щодо окремих його положень навіть у Верховній Раді", – заявив Зеленський.

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Окрім того, на прийняття закону вже відреагували зірки – Святослав Вакарчук, Джамала, Андрій Любка, політики – Арсеній Яценюк, Уляна Супрун, Ірина Геращенко, Павло Клімкін, Андрій Садовий, журналіст Роман Скрипін, історик Володимир В'ятрович, шоумен Сергій Притула та мільйони українців. Вони відзначили важливість прийняття закону про мову, адже він формує основу державності та патріотизму.

Як каратимуть порушників?

За невиконання норм закону про українську мову передбачена відповідальність перед спеціальним уповноваженим та загальна адміністративна. Проте діяти система покарань і штрафів почне аж через три роки.

Штрафи за порушення закону про мову:



У діловодстві та правоохоронцями передбачений штраф від 3 400 до 6 800 гривень.



У сфері культури, освіти, реклами – штраф від 3 400 до 6 800 гривень.



У друкованих ЗМІ – штраф від 6 800 до 8 500 гривень.



У сферах публічного спілкування – штраф від 3400 – 5100 гривень.



На телебаченні або радіо – штраф від 8500 до 10200 гривень



В наданні інформації у сфері послуг – від 5100 – 6800 гривень.



Публічне приниження чи зневажання державної мови – штраф 850 гривень.



В інших випадках передбачений штраф, розміром від 3 400 до 5 100 гривень. Проте якщо порушення відбулося вперше, можна відбутись лише попередженням. Якщо ж хтось порушить закон вдруге за рік, то штраф складе вже 8 500 – 11 900 гривень.

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Захоплення храму ПЦУ на Донбасі

Проросійські бойовики на окупованому Донбасі разом з представниками Московського патріархату захопити храм Православної церкви України у Кузнецово-Михайлівці на Донеччині.

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Майже зруйнований храм передали у власність колишньої УПЦ МП ще в 90-роках ХХ століття. Його допомагали відновити українські меценати і сам патріарх Філарет.

Щойно прийшла сумна звістка з тимчасово окупованої території: представники "правоохоронних органів" так званої "ДНР" натиснули на голову та депутатів сільської ради села Кузнецово-Михайлівка і відібрати наш стародавній храм... Нам повідомили, що цей український храм найближчим часом буде переданий представникам Московського патріархату. Невідомо яким чином окупаційна влада не допустить священика у найближчі дні звершити Великодні богослужіння

– повідомили у ПЦУ.

Храм цінний монументальним живописом, та унікальними іконами на стінах. Протягом багатьох років там проводилися урочисті богослужіння та благодійні акції для всіх нужденних.



Храм Православної церкви України у Кузнецово-Михайлівці

Реакція Путіна на вибори в Україні

Президент Росії Володимир Путін заявив, що результати президентських виборів в Україні свідчать про "повний провал політики" чинного глави держави Петра Порошенка.

Що тут оцінювати? Це повний, абсолютний провал політики Порошенка. Я впевнений, що нова влада не може цього не розуміти. Подивимося хоча б на перші кроки (Зеленського, – 24 канал). Розуміти – це одне, а вибудувати реалістичну політику, що відповідає інтересам свого народу – це інше"

– сказав він.

Глава Кремля цинічно додав, що Росія нібито готова до відновлення стосунків з Україною, але "не може це робити в односторонньому порядку".

"Якщо люди, які приходять до влади в Києві, знайдуть у собі сили реалізувати Мінські угоди, то ми будемо всіляко цьому сприяти і будемо робити все, щоб нормалізувати ситуацію на південному сході України", – заявив Путін.

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До слова, президент РФ поки не привітав Зеленського із перемогою на президентських виборах. Він вирішив подивитися, що політик почне робити на посаді глави держави. Також у Путіна наголосили, що поки ЦВК не оприлюднила офіційних підсумків.

Проте, Путін завжди затягує з привітанням переможців президентських виборів в Україні.

– Віктор Ющенко переміг 26 грудня 2004 року. Через 16 днів з’явилось офіційне рішення ЦВК. Через 25 днів Верховний суд України ухвалив відповідне рішення – і тоді Володимир Путін привітав Ющенко із перемогою.



– Віктор Янукович переміг у другому турі 7 лютого 2010 року. Вже через два дні Дмитро Медведєв привітав Януковича із "успіхом". Через 7 днів з’явилось офіційне рішення ЦВК.



– Петро Порошенко переміг у першому турі 25 травня 2014 року. Рішення ЦВК з’явилося через 8 днів. Кремль вперше назвав Порошенка Президентом через 18 днів. Офіційних вітань від Путіна так і не було.

Великодні гостинці для воїнів на Донбасі

Вже у неділю, 28 квітня християни православного обряду відзначатимуть світле свято Великодня. На жаль, не всі українці матимуть змогу відсвяткувати у родинному колі, а військові зустрінуть Пасху, захищаючи країну на Донбасі. Тому, у Києві почесний патріарх Філарет та глава Православної церкви України Епіфаній освятили кілька тисяч пасок та писанки для воїнів на передовій.



Писанки для військових на передовій Донбасу

Великодні яйця з різних куточків світу зібрали в резиденції патріарха Філарета. До миротворчої акції долучилася діаспора з Німеччини, Італії, Канади та ще 21 країни. Після освячення патріарх заклика молитвою підтримувати наших захисників та їхні сім'ї.



Філарет освятив писанки для українських воїнів

"Ми в групі офіцерів виїжджаємо з цими подарунками в район проведення ООС до міста Словянська. Звідти вже по спланованому маршруту – це Лисичанськ, Покровське, Донецька і Луганська області", – розповів начальник служби з питань військового духовенства Національної Гвардії України Олександр Іздебський, який повезе паски на фронт.



Епіфаній освятив паски для воїнів у Михайлівському соборі у місті Києві

Освячення пасок Філаретом для воїнів України: відео