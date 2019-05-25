Головні новини 25 травня: рішення трибуналу ООН і відкриття "мосту Кличка"

Міжнародний трибунал ООН наказав Росії відпустити з полону українських моряків і віддати захоплені кораблі. Петиція про звільнення Богдана з посади глави Адміністрації президента набрала необхідну кількість голосів. Вибухи в Таїланді та Ліоні. Вражаюче виверження вулкана на Балі. Відкриття "мосту Кличка". Такими були головні новини 25 травня в Україні та світі

Рішення трибуналу ООН

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Міжнародний трибунал ООН виніс рішення стосовно українських моряків, яких РФ незаконно захопила на морі у листопаді 2018 року. Так, трибунал у Гамбурзі зобов’язав Росію негайно відпустити 24 полонених українців з полону, а також віддати 3 захоплені кораблі.

Рішення трибуналу оголосив його голова південнокореєць Пак Чжин Хьон. У ньому, зокрема мовиться, що подальше утримання українських моряків викликає занепокоєння у "гуманітарному контексті" й існує реальна загроза завданню непоправної шкоди правам України.

Суд вважає за необхідне вимагати від Росії негайно звільнити трьох затриманих українських кораблів "Нікополь", "Бердянськ" і "Яни Капу", а також 24 затриманих моряків, і дозволити їм повернутися до України,

– зазначив він.

За таке рішення проголосували 19 суддів, проти був один – російський суддя Роман Колодкін.

У російському МЗС миттєво відреагували на таке рішення міжнародного трибуналу ООН. Там заявили, що трибунал взагалі не мав права розглядати цю справу. Заяву Росії очільник українського зовнішньополітичного відомства Павло Клімкін назвав "беззубою і млявою".

Як ще реагують політики на рішення міжнародного трибуналу ООН:

Почитайте мляву і беззубу заяву МЗС РФ щодо рішення Міжнародного Трибуналу з морського права, і зрозумієте масштаб нашої сьогоднішньої перемоги. Росія має повернути кораблі, а головне - звільнити наших моряків. P.S. А так виглядає просте дипломатичне щастя. Вітаю, колеги pic.twitter.com/JAZGAFyxhW — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 25 мая 2019 г.

It’s past time for Russia to release the crewmen and vessels it illegally seized:



UN Court: Russia Must Free 3 Detained Ukraine Ships, Sailors - The New York Times https://t.co/6sBPG08TqT — Kurt Volker (@SpecRepUkraine) 25 мая 2019 г.

Міжнародний трибунал ООН з морського права може лише зобов'язати Росію звільнити українських полонених моряків та їхні судна, що він і зробив. Якщо ж РФ не виконає умови, то це означатиме пряме порушення норм і правил міжнародного права. Тому у майбутньому Кремль не зможе звертатися до інших міжнародних судів, аби захистити свої інтереси.

Як українські моряки і кораблі потрапили у російський полон?25 листопада 2018 року російські прикордонники протаранили буксир українських військових в Азовському морі на їх дорозі до Маріуполя.



Трохи пізніше росіяни обстріляли українські кораблі, внаслідок чого поранень зазнали 3 моряки. Так, РФ захопила 3 українські судна (катери "Нікополь" і "Бердянськ", а також – буксир "Яни Капу"), а 24 членів екіпажу взяла в полон.



Українців відправили до московських СІЗО. Там їх утримують під вартою і періодично продовжують терміни арештів.

Петиція про звільнення Богдана

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Станом на 25 травня петиція з вимогою звільнити Андрія Богдана з посади голови Адміністрації президента набрала необхідну для розгляду кількість голосів. Її зареєстрували на сайті глави держави 23 травня, а вже за 2 дні петиція набрала понад 25 тисяч голосів.

Автор петиції Андрій Качор нагадав, що в 2010-2011 та в 2013-2014 роках Богдан працював на посаді урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики в уряді прем’єра Миколи Азарова. У 2014 році Богдан звільнився з посади за власним бажанням.

Згідно з законом "Про очищення влади", протягом 10 років (тобто до 2024 року) посади, які підлягають люстрації, не можуть обіймати ті, хто обіймав не менше 1 року посаду у період з 25 лютого 2010 року по 22 лютого 2014 року та не був звільнений у цей період за власним бажанням. Зокрема в законі вказана посада, яку займав Богдан, – урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики.

Відповідно Богдан Андрій Йосипович загалом був понад рік на зазначеній посаді урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики (18,5 місяця), а також не звільнився за власним бажанням у зазначений період,

– зауважив автор петиції.

Окрім того, посада голови Адміністрації президента підпадає під люстрацію, свідчить друга стаття Закону "Про очищення влади".

Чи справді Богдан підпадає під закон про люстрацію і які ще аргументи наводить автор петиції – читайте тут.

Вибухи в Таїланді та Ліоні

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У центрі французького Ліона прогримів вибух. На щастя, без жертв. Проте, внаслідок інциденту 13 людей зазнали поранень, серед них – дитина. 11 осіб госпіталізували.

Вибух стався у другому окрузі Ліона, на пішохідній вулиці Віктора Гюго поруч із головною міською площею Белькур.

Explosion à #Lyon angle rue Victor Hugo et rue Sala. Périmètre de sécurité mis en place. Pour votre sécurité éviter le secteur. pic.twitter.com/g9bAgH2oaf — Préfet de région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône (@prefetrhone) 24 мая 2019 г.

Найімовірніше, вибухнула бомба в пакунку. Вона була начинена цвяхами і болтами. За непідтвердженими даними, за 2 хвилини до вибуху на місці інциденту пакунок залишив чоловік на велосипеді. Так, поліція шукає чоловіка віком 30−35 років. Він був у темних окулярах, чорному светрі та світлих шортах.

Президент Франції Емманюель Макрон вже назвав вибух у Ліоні терактом.

Тим часом у Таїланді вибух стався в порту Лаем Чабанг. Унаслідок нього спалахнула масштабна пожежа на вантажному судні. На щастя, теж – без жертв, але щонайменше 130 людей – травмовані. Вибух стався на південнокорейському судні KMTC Hongkong. За попередніми даними, вибухнув вантаж із хімічним гіпохлоритом кальцію. Понад 40 осіб доставили до лікарні з опіками і подразненням очей.

#Noticetotrade : Class 6.1 Chemical Exploded!!

Several port workers were injured and local people were evacuated following an explosion in a container on a ship at #LaemChabangPort in Chon Buri, Thailand Sri Racha district on Saturday morning. pic.twitter.com/3FLzvOUsl2 — Trade Expeditors USA (@teuinc) 25 мая 2019 г.

Лікар місцевої лікарні Виттхая Чокчайпайсарн розповів, що більшість постраждалих є працівниками порту і мають опіки шкіри обличчя, рук і ніг.

Виверження вулкану на Балі

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У ніч з п'ятниці на суботу, 25 травня, на індонезійському острові Балі сталося виверження вулкану Агунг.

Виверження тривало близько 5-ти хвилин. Потік лави поширився на відстань 3 кілометрів від кратера вулкана. Дев'ять поселень, що розташовані поруч з вулканом, були покриті вулканічним попелом.

Here’s the moment a volcano erupted over night in Bali, potentially causing havoc for Australian travellers. #9News pic.twitter.com/ZbD3NuZJIG — Nine News Australia (@9NewsAUS) 24 мая 2019 г.

Влада Індонезії не підвищила рівень небезпеки в районі вулкану Агунг. Однак 4 рейси, які направлялися у міжнародний аеропорт Балі, були направлені в інші аеропорти. Окрім того, п'ять рейсів, які повинні були вилетіти з острова, було скасовані.

Відкриття "мосту Кличка"

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У Києві відбулося урочисте відкриття пішохідно-велосипедного мосту. Він з'єднує два пагорби фактично у центрі столиці – Володимирську гірку та Хрещатий парк. Оскільки міст є ініціативою київського міського голови Віталія Кличка, жителі столиці охрестили його "мостом Кличка".



Брати Клички на відкритті мосту// 24 канал

Відкриття розпочалось о 20:00. На ньому були присутні мер Києва Віталій Кличко разом із братом Володимиром. Першими мостом проїхали маленькі велосипедисти.

Скло мосту втримує навантаження понад 1000 кілограмів на 1 квадратний метр. Ось він витримує мою вагу, яка становить понад 110 кілограмів,

– сказав мер Києва та разом із братом продемонстрував міцність мосту, пострибавши на ньому.

Протяжність мосту становить 210 метрів, а висота – 22 метри. Його ширина відрізняється у різних місцях – від 6 до 14 метрів. На будівництво мосту витратили понад 400 мільйонів гривень.

Більше фото та відео із відкриття нового мосту у столиці – дивіться тут.