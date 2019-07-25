Головні новини 25 липня: СБУ затримала російський танкер, Порошенка допитали в ДБР

СБУ затримала в порту Ізмаїла російський танкер NEYMA, який блокував українські військові кораблі у Керченській протоці у 2018 році. Петро Порошенко побував на допиті в ДБР. В Одесі затримали екс-начальника поліції Дмитра Головіна. Президент Володимир Зеленський порозмовляв з Дональдом Трампом. Такими були головні новини 25 липня в Україні.

Затримання російського танкера NEYMA

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СБУ затримала в порту Ізмаїла російський танкер NEYMA, який за прямим наказом ФСБ 25 листопада 2018 року блокував українські військові кораблі та допомагав брати у полон 24 моряків у Керченській протоці. Окрім танкера NEYMA, прохід українських кораблів блокували також буксири "Быстрый" та "Гандвик".

В ФСБ заявляли, що в 2018 році NEYMA нібито сів на мілину у Керченській протоці, через що українські кораблі не могли дістатися до порту Бердянська. При цьому NEYMA пропустив 3 російські кораблі. Зрозумівши, що Росія навмисно блокує українські кораблі, вони вирішили повернутися в пункт базування в Одесі. Тоді російські військові і захопили українські судна "Бердянськ", "Нікополь" та "Яни Капу" разом з 24 моряками.

За фактом блокування танкером NEYMA каналу в Керченській протоці слідчі СБУ почали розслідування. Згодом вони заочно повідомили про підозру 15 посадовцям вищого військового керівництва Росії, а тому числі одному контрадміралу, 2 віце-адміралам та генерал-полковнику.

Дізнайтесь, як Росія відреагувала на затримання СБУ свого танкера NEYMA

Як російський танкер опинився в Ізмаїлі?

Танкер NEYMA прибув до порту Ізмаїла з окупованої Керчі. Причиною прибуття російські ЗМІ назвали необхідність ремонту судна. Проте перехід з Керчі в Ізмаїл судно здійснювало підозріло довго – аж 3 доби. Тривалий час танкер перебував біля територіальних вод України.

Цілком ймовірно, російські спецслужби очікували на силове захоплення судна поза територіальними водами, перевіряли, яка буде реакція. Але ніяких сигналів тривоги не було. NEYMA зайшла в Ізмаїл під двома прапорами – українським на носі і російським на кормі. Тобто про те, що неприємності можливі, власники NEYMA знали – і намагалися зовні дезорієнтувати спостерігачів,

– повідомив журналіст Юрій Бутусов.

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Зрештою, танкер затримали (він – речовий доказ у справі захоплення українських кораблів), провели там обшук, вилучили документи, бортові журнали та записи радіоперемовин під час подій у Керченській протоці. Затримання танкера NEYMA сталося за ініціативи українського президента Володимира Зеленського – це було його першою антиросійською операцією.

Усіх 10 членів команди танкера NEYMA допитали і відпустили. Зауважимо, що це – не ті люди, які були причетні до захоплення українських моряків восени 2018 року. Напередодні виходу з Керчі в Ізмаїл власник судна змінив не лише його назву на NIKA SPIRIT, а і весь екіпаж.

Дивіться відео про затримання російського танкера NEYMA:

Допит Порошенка

В Держбюро розслідувань допитали п’ятого президента України Петра Порошенка. Допит тривав близько 1,5 години. Коли Порошенко покидав приміщення ДБР, невідомі намагалися заблокувати вихід та влаштували сутички. Охоронцю політика просто в обличчя приснули з газового балончика.

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Після допиту Порошенко розповів журналістам, що дав ДБР всі необхідні пояснення щодо прозорості угоди купівлі-продажу його заводу "Кузня на Рибальському". Цю справу і розслідує ДБР, а саме – продаж "Кузні" бізнесменові Сергію Тігіпку. Слідчі гадають, що це було відмиванням грошей.

До 2016 року завод був збитковим, допоки уряд не дозволив йому експортувати товари військового призначення. Згодом Порошенко продав свій пакет акцій заводу Тігіпку за 235,8 мільйона доларів. Тож загальні прибутки п’ятого президента за 2018 рік зросли до 6,6 мільярда гривень з 19 мільйонів роком раніше.

Окрім цієї справи, ДБР розслідує ще 8, де фігурує ім'я Порошенка.



Порошенко прибув на Допит до ДБР / Фото Марії Писаренко (24 канал)

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Порошенко також розповів після допиту, що звернувся до ДБР з проханням відкрити справу проти Андрія Портнова за повідомлення неправдивих даних про злочин.

Твердо наголошую, під час сьогоднішнього спілкування ми ще раз отримали запевнення, що жодної кримінальної справи, де б фігурувало моє ім'я, не існує,

– запевнив Порошенко.

Він додав, що ДБР продовжує слідчі дії проти телеканалу "Прямий", що на його думку, є посяганням на свободу слова.

Затримання екс-начальника поліції Одещини

НАБУ затримало колишнього голову поліції Одещини Дмитра Головіна. Його та заступника підозрюють у заволодінні в 2017 році великою партією контрафактної тютюнової продукції. Цей тютюн був речовим доказом у справі, яку розслідувала поліція Одещини.

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Після заволодіння тютюном його випустили в незаконний обіг. Мовиться про партію обсягом 7 морських контейнерів. Ринкова вартість цього тютюну становила 50 мільйонів гривень.

Загалом слідство викрило 4 причетних до незаконного заволодіння тютюновими виробами: самого Головіна, його колишнього першого заступника та 2 керівників приватних компаній.

Поліція намагається затримати екс-заступника Головіна, полковника Костянтина Гейка. Але останній зник – його оголошують у розшук.

Дивіться сюжет 24 каналу про затримання Головіна:

Розмова Зеленського з Трампом

Президент України Володимир Зеленський домовився з президентом США Дональдом Трампом предметно обговорити практичні питання взаємодії обох держав під час візиту Зеленського до США.

Трамп також привітав Україну з успішним проведенням вільних і демократичних парламентських виборів, а Зеленського – з перемогою партії "Слуга народу", повідомили в Офісі Президента України.

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Дональд Трамп висловив переконання, що оновлена українська влада зможе швидко покращити імідж України, завершити розслідування корупційних справ, які стримували взаємодію між Україною та США,

– зауважити в Офісі Президента.

Трамп також підтвердив незмінну підтримку з боку США щодо суверенітету та територіальної цілісності України, а також готовність американської сторони всебічно сприяти реалізації масштабної програми реформ у нашій країні.

Зеленський подякував Трампу за лідерство США у збереженні та посиленні санкційного тиску на Росію.



Зеленський і Трамп / колаж 24 каналу

Це вже не перша телефонна розмова Зеленського і Трампа. Попередня відбулася у квітня: президент США зателефонував Зеленському, щоб привітати його із перемогою на виборах президента. Трамп також тоді запевнив Зеленського в тому, що США надалі підтримуватимуть зусилля України щодо відновлення територіальної цілісності.

Зеленський сподівається, що його перший візит до США відбудеться вже влітку 2019 року. Щодо точної дати, то зараз це питання обговорюють українська та американська сторони. Зустрітися з президентом США президент України висловив бажання одразу після своєї інавгурації. Тоді він назвав США "потужним і дуже серйозним партнером для України, передусім, у подоланні агресії Росії".