Російський корабель протаранив український буксир поблизу Керченського мосту на Азовському морі. Президент Латвії відвідав Донбас: пересвідчився у реаліях неоголошеної Росією війни. Лідери Євросоюзу схвалили угоду про Brexit. Такими були головні новини неділі, 25 листопада, в Україні та світі.

Ескалація в Азовському морі

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Вранці 25 листопада Росія вдалась до відвертої агресії в Азовському морі. Прикордонний корабель РФ протаранив рейдовий буксир українських військових. Інцидент трапився, коли два малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово і відповідно до міжнародних норм.

Військовий корабель РФ протаранив український буксир (обережно, на відео присутня нецензурна лексика):

Своєю чергою, у Федеральній службі безпеки РФ заявили, що українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.

Пізніше стало відомо, що російські кораблі перекрили арки під Кримським мостом та заблокували Керченську протоку.



Російське судне блокує Керченську протоку

Окрім цього, РФ підняла у небо свої винищувачі, а військові гвинтокрили Росії розпочали супровід українських суден.

Росія направила винищувачі до Керченської протоки:

Попри це командування Військово-морських сил України запевнило, що українські судна продовжать виконувати поставлене перед ними завдання.

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Близько 19:00 українські військові повідомили про погрози з боку російської сторони, а вже за годину стало відомо, що РФ застосувала зброю проти кораблів ВМС ЗСУ.

На виході з Керченської протоки росіяни застосували зброю проти корабля ВМС України. На борту є поранений. Сили ВМС ЗСУ розгортають заходи допомоги, – повідомив представник президента України в АР Крим Борис Бабін.

Згодом цю інформацію підтвердили у Військово-морських силах. За словами українських військових, у результаті було пошкоджено малий броньований артилерійський катер "Бердянськ".

"Катер втратив хід, є поранені. Зброя застосовується на ураження", – наголошують у ВМС.