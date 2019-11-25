Головні новини 25 листопада: відеоблог Зеленського та вибух авто у Харкові

Володимир Зеленський зняв новий відеоблог "Відверто з президентом". У Харкові поблизу житлового будинку вибухнув автомобіль Toyota Camry. Фонд соціального страхування відновив призупинену виплату деяких видів допомоги щодо тимчасової непрацездатності. Стали відомі нові подробиці про ДТП за участю дитячого омбудсмена Миколи Кулеби. Такими були головні новини 25 листопада.

Найважливіші новини України та світу за сьогодні:

Про відеоблог Зеленського

Володимир Зеленський зняв новий відеоблог "Відверто з президентом", прокоментувавши важливі питання з політичного життя України.

Зверніть увагу: Досягнення та провали Зеленського: чим відзначився президент за пів року

Президент озвучив узгоджену дату зустрічі у нормандському форматі. Переговори відбудуться 9 грудня 2019 року у Парижі. За його словами, дату проведення підтвердили усі чотири країни: Франція, Німеччина, Росія та Україна.

Зважаючи на втрати на фронті, Зеленський наголосив, що першочерговим буде обговорення питання припинення вогню на Донбасі.

Він також додав, що до сих пір у Мінську ніхто не обговорював питання, що відбудеться у випадку поновлення бойових дій після домовленості про повне припинення вогню на Донбасі.

Що відомо про підготовку до зустрічі в нормандському форматі?Українська сторона давно наполягала на зустрічі у нормандському форматі, де б обговорили питання врегулювання ситуації на Донбасі. Передумовами для його проведення стало розведення військ у Станиці Луганській, Золотому та Петрівському. Росія довго відтягувала зустріч, пояснюючи це тим, що вона "не принесе користі без ретельної підготовки".

впродовж 3 місяці повернуті Росією військові кораблі будуть відновлені. А також запевнив, що Росія поверне вкрадене обладнання та особисті речі моряків із кораблів. Президент зазначив, що. А також запевнив, що Росія поверне вкрадене обладнання та особисті речі моряків із кораблів.

Після повернення командувач Військово-морськими силами України Ігор Воронченко наголошував, що росіяни угробили кораблі настільки, що вони не могли йти своїм ходом – "познімали навіть плафони, розетки і унітази". Пізніше колишній військовий прокурор Анатолій Матіос заявив, що росіяни передали Україні судна без деяких документів, озброєння, обладнання для радіозв’язку, а і навіть без вогнегасників, двигунів. Росія, зі свого боку, переконує, що передала кораблі у нормальному стані та зі справною сантехнікою.

Володимир Зеленський заявив, що партія пишається виключенням зі своїх лав недобросовісних нардепів. За його словами, очищення фракції та партії відбуватиметься і надалі, якщо виявлятимуть порушників.

Адже найважливіше, на його думку, не кількість депутатів, хоча це теж важливо, а те, щоб депутатами були порядні, чесні та професійні люди.

Раніше з парламентської фракції "Слуга народу" виключили Анну Скороход, Антона Полякова та Романа Іванісова.

Президент повідомив також, що перед другим читанням влада планує внести зміни у закон про ринок землі. Вони стосуватимуться продажу землі іноземцям: фізичним особам і іноземним компаніям.

Глава держави підкреслив, що іноземці отримають можливість придбати українську землю лише після рішення референдуму.

Зеленський заявив, що пріоритетом на наступний рік буде розвиток екстреної медицини. За його словами, МОЗу дали завдання, на підготовку відкриття у містах і містечках відкриття нових пунктів "швидкої допомоги". Будівництво планують розпочати вже навесні 2020 року.

У цьому році ми купимо 500 карет "швидкої", а на наступний рік у нас завдання, щоб не було швидких, яким понад 6 років,

– пообіцяв президент.

Про вибух авто у центрі Харкова

У Харкові поблизу житлового будинку вибухнув автомобіль Toyota Camry. Вибуховий пристрій спрацював усередині авто, водій з машини вибрався. Інцидент трапився вранці 25 листопада на вулиці Чайковського, 6.

Читайте також: Turkish Airlines тимчасово припинила польоти до Одеси

Унаслідок вибуху машина дуже деформувалася. Автомобілі, які були припарковані поруч, також отримали пошкодження. Інформацію про вибух 24 каналу підтвердили в місцеві поліції.

Після вибуху правоохоронці ввели у місті план "перехоплення". Зловмисники, які ймовірно були причетні до злочину, їхали на автомобілі Opel Vectra синього кольору з державними знаками європейської реєстрації.

Згодом поліція знайшла авто зловмисників, воно повністю згоріло. Біля машини також виявили предмет, який, ймовірно, використали для підпалу.



Спалений автомобіль ймовірних зловмисників / фото Нацполіції

За даними місцевих ЗМІ, власником автомобіля, який вибухнув, був Андрій Гагун – колишній працівник прокуратури Харківської області. Сам він розповів журналістам на місці події, що вже отримував погрози через те, що веде адвокатську діяльність.

Вибухівка, встановлена під автомобілем, спрацювала, коли адвокат рушив. Потерпілий сказав, що внаслідок вибуху отримав лише незначні порізи рук.

Водій встиг вибратись з машини

Про відновлення деяких соцвиплат

20 листопада 2019 року Фонд соціального страхування вимушено призупинив перерахування грошей для виплати деяких видів допомоги щодо тимчасової непрацездатності. А саме – допомоги з догляду за хворою дитиною, виплат по вагітності та пологах і на поховання.

До теми: В Україні зростуть соцвиплати для людей з інвалідністю: коли і на скільки

Директор виконавчої дирекції фонду Євген Баженков прокоментував цю ситуацію так: за чинним законодавством фонд не може перерахувати кошти за кожним з напрямів фінансування більше, ніж затверджено в бюджеті фонду на 2019 рік. За його словами, гроші на рахунках є, але щоб їх перераховувати, треба внести зміни до держбюджету.

Тобто виплати призупинено через бюрократичні причини. У фонді повідомили, що вони ведуть перемовини з мінсоцполітики, яке може за погодженням із Міністерством фінансів подати уряду проєкт внесення змін.



Діти мають отримувати виплати вчасно / Фото 24 каналу

Але вже 21 листопада мінсоцполітики повідомило, що гарантує продовження звичного режиму виплат. "Кожного дня у фонд соцстраху надходить від 60 до 250 мільйонів гривень. 20 листопада на рахунках фонду було 429 мільйонів гривень, а 21 листопада вже 550 мільйонів гривень. Гроші у них є", – наголосив заступник міністра соціальної політики Олег Коваль.

Важливо: Ціни на газ для українців можуть рекордно впасти: умови

Чиновник запевнив, що й гроші виплачуватимуться, як тільки міністерство врегулює питання з керівництвом фонду.

Як виявилось, заява про призупинення виплат – особиста ініціатива Євгена Баженкова, поновленого на посаді екскерівника фонду. За інформацією Мінсоцполітики, призупинити перерахування грошей може лише усна або письмова вказівка керівника виконавчої дирекції фонду.

Олег Коваль у фейсбуці розповів, що у 2019 році Баженкова звільнили з посади директора виконавчої дирекції Фонду соціального страхування за те, що він незаконно передав у приватну власність 71 державний об’єкт фонду. Вчинки Баженкова створили передумови для незаконного відчуження майна фонду. За це його звільнення ініціював ексміністр соціальної політики Андрій Рева, який згодом звернувся до правоохоронних органів.

Згодом Печерський районний суд поновив Баженкова на посаді. У Мінсоцполітики вважають це порушенням. 18 листопада Мінсоцполітики подало скаргу на дії виконавця у Міністерство юстиції. Суддя, який вів справу, пішов у відпустку. Крім того, у міністерстві звернулися до ГПУ із проханням прояснити ситуацію у фонді. Попри непорозуміння та кримінальні справи, наразі відновлено всі виплати.

Про аварію за участю Миколи Кулеби

Увечері, 24 листопада уповноважений з прав дитини Микола Кулеба разом зі своїми двома синами потрапив в аварію. Автопригода трапилася в селі Чабани Київської області.

Зверніть увагу: ДТП з Кулебою: подробиці про стан усіх потерпілих

В аварії серйозно постраждали двоє синів Кулеби – 19-річний Тимофій і 10-річний Єлисей, сам Кулеба і водій мікроавтобуса. Кулеба разом із сином перебувають у лікарні Феофанія, стан дитячого омбудсмена – середньої тяжкості, загрози життю немає. У Кулеби медики діагностували струс мозку та численні забої й травми.

Стан старшого сина Тимофія – важкий. Медики кажуть, що юнак – непритомний. У нього діагностували закриту черепно-мозкову травму. Чи є загроза життю, поки не повідомляють. Сергій Козак із оточення Кулеби зазначив, що Тимофій перебуває у комі, за його життя борються лікарі.



Момент зіткнення/ Скрін із відео

Про стан молодшого сина Єлісея наразі нічого невідомо. За непідтвердженою інформацією, ним опікуються лікарі в Охматдиті. За словами знайомого Миколи Кулеби Сергія Козака, у хлопчика переламаний таз і щелепа, також забої різного ступеня.

Водій мікроавтобуса, який зіткнувся з машиною Кулеби, перебуває у Києво-Святошинській лікарні. Його госпіталізували із закритою черепно-мозковою травмою, забійною раною лобної ділянки голови, струсом головного мозку та травмами черевної порожнини.

Правоохоронці уже відкрили кримінальне провадження за статтею про порушення правил дорожнього руху. Санкція статті у випадку, якщо у потерпілого важкі травми, передбачає ув'язнення винуватця терміном від 3 до 8 років. На опублікованому відео аварії помітно, що Кулеба виїхав на червоне світло, а інший учасник ДТП, ймовірно, перевищив швидкість.

Що відомо про місце, де трапилася ДТП? На цьому перехресті лише від початку 2019 року сталося вже понад 50 аварій. Місцеві стверджують, що аварії там трапляються мало не щодня і вони неодноразово виступали з акціями за знесення цього перехрестя.



Перехрестя, де трапилося ДТП / фейсбук Ігоря Розкладая

Біографія Миколи Кулеби

У 2002-2006 роках очолював благодійну організацію "Відкрите серце", яка опікувалась питанням реабілітації дітей вулиці та вирішенню їх проблем. У 2006 році очолив міжнародну благодійну організацію "Служба порятунку дітей".

З 2006 року – начальник Служби у справах дітей КМДА. Там також займався роботою над програмами захисту прав дітей, зокрема, питаннями виховання дітей-сиріт та профілактичної роботи з сім'ями у складних життєвих обставинах. Відкрив "Міський центр дитини", який запровадив навчання для усиновлювачів, активізував влаштування дітей-сиріт у сім'ї.

З лютого 2019 року є одним із засновників і керівник громадських організацій "Світловплив" та "Рух ініціативних батьків".

У ДТП постраждав Кулеба, двоє його синів і водій мікроавтобуса

Володимир Зеленський висловив жаль щодо аварії, в яку потрапив уповноважений з прав людини Микола Кулеба.

"Я впевнений, я вірю. Будемо молитися та тримати кулаки. Щоб все було гаразд і з Вами (Миколою Кулебою – 24 канал), і з дітьми", – заявив Зеленський.