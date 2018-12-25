Головні новини 25 грудня: санкції РФ проти України та прохання Папи Римського про мир

Росія ввела нові санкції проти України. Папа Римський попросив миру для України у різдвяному вітанні. З'явилися нові деталі про постраждалих дітей унаслідок смертельної стрілянини в коледжі у Керчі. Відбулася зустріч Путіна та Лукашенка. Такими були головні новини вівторка, 25 грудня, в Україні та світі.

Росія ввела нові санкції проти України

Прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв розширив список санкцій проти фізичних і юридичних осіб України. За його словами, це зроблено нібито з метою захистити інтереси РФ та росіян.

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Згодом російський уряд опублікував розширений список осіб і організацій з України, проти кого Кремль запровадив нові санкції. Загалом до списку увійшли 245 фізичних осіб і компаній.

Список фізичних і юридичних осіб України, щодо яких будуть застосовуватися спеціальні обмежувальні заходи, розширено. Я підписав відповідну постанову,

– зазначив Медведєв.

Це, зокрема, нардеп від "Самопомочі" Альона Бабак, колишній міністр з питань надзвичайних ситуацій і екс-голова Закарпатської ОДА, а нині позафракційний депутат Віктор Балога, депутати "Опозиційного блоку" Євген Балицький, Борис Колесніков, Михайло Добкін і Олександр Вілкул, колишній генеральний директор каналу "112 Україна" Єгор Бенкендорф і мер Одеси Геннадій Труханов.

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Додамо, що ця постанова набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Перелік усіх фізичних осіб і організацій з України, включно з новими, проти яких Росія застосувала санкції:

Папа Римський згадав про Україну у різдвяному вітанні

Папа Римський Франциск у традиційному різдвяному привітанні попросив миру для України.

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Папа Римський висловив свою "близькість християнським спільнотам цього регіону", а також сказав, що молиться за те, аби "могли будуватись стосунки братерства та дружби".

Нехай же Господь, Який народжується, принесе полегшення любій Україні, що з нетерпінням прагне наново повернути тривкий мир, який все ще запізнюється. Лише з миром, що шанує права кожного народу, країна зможе піднятися після зазнаних страждань та відновити гідні життєві умови для своїх громадян,

–заявив Папа Римський.

Крім того, у своєму зверненні Папа згадав про Сирію, якій побажав "віднайти братерство після цих довгих років війни".

До слова, на Львівщині ще три парафії Української православної церкви Московського патріархату приєднались до помісної Православної церкви України. Відповідне рішення прийняли парафії із сіл Піщани та Верчани, що у Стрийському районі Львівської області, а також міста Угнів Сокальського району.

Нові деталі про смертельну стрілянину в коледжі у Керчі

З лікарень Москви виписали чотирьох дітей, які постраждали під час стрілянини та вибухів у політехнічному коледжі в тимчасово окупованій Росією Керчі. Вони повернулися в окупований Крим.

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В анексованому Криму на постраждалих чекає ще курс реабілітації в одному з євпаторійських санаторіїв. Крім того, уповноважена з прав людини в Москві Тетяна Потяєва зазначає, що більшість дітей, спрямованих на лікування в Москву, випишуть до Нового року.

У клініках російської столиці залишаються ще шестеро постраждалих, стан яких оцінюється як задовільний.

Нагадаємо, 17 жовтня у політехнічному коледжі в окупованій Керчі хлопець влаштував масовий розстріл людей. Після цього він підірвав бомбу та застрелився у бібліотеці. Підозрюваним у скоєнні злочину є Владислав Росляков – студент цього ж коледжу.



Внаслідок масового побоїща в Керчі загинула 21 людина, ще понад 50 осіб зазнали поранень.



За фактом розстрілу та вибуху у коледжі в Керчі спершу відкрили справу про теракт, проте згодом перекваліфікували її на масове вбивство.

Що відомо про масовий розстріл людей у коледжі в Керчі: дивіться відео

Відбулася зустріч Путіна та Лукашенка

Раніше 24 канал повідомляв, що президент Білорусі Олександр Лукашенко запропонував не називати Росію братньою державою. Пояснив білоруський лідер це тим, що "у Росії це не сприймається, нібито прийшли нові люди, яким це поняття неприйнятне".

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У Москві відбулися 4-годинні переговори між президентом Росії Володимиром Путіним і президентом Білорусі Олександром Лукашенком. Все ж Москва і Мінськ впритул наблизилися до створення єдиного паливно-енергетичного ринку – їм вдалось досягнути усіх домовленостей. Окрім того, дві країни працюють над формуванням загального правового простору Союзної держави.

Пізніше перший віце-прем'єр Росії Антон Сілуанов попри "союзницькі взаємини" звинуватив Білорусь у невиконанні союзного договору та порушенні митного режиму.

Так, російський політик вважає, що останнім часом довіра Росії до Білорусі втрачена.

Усі ці розчинники, санкційні продукти йдуть до нас, підакцизні товари — сигарети, заповнюють наші ринки,

– сказав Сілуанов.

Крім того, Сілуанов наголошує, що у Мінську не повністю виконують умови союзного договору, підписаного в 1999 році. Він передбачає єдину для двох країн податкову, митну, валютно-кредитну, акцизну та економічну політики.

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Варто додати, що Путін виділився дивною поведінкою на зустрічі з Лукашенком.

На опублікованому відео особливо помітно, яку реакцію викликали лідера Кремля слова глави Білорусі. "Ми з вами глибоко присвячені в ті проблеми і ті питання, які треба сьогодні вирішити", – говорить у цей час Лукашенко.

Путін сильно однією рукою тримається за ручку крісла, а іншу стискає в кулак, одночасно президент РФ кілька разів відриває носки черевиків від килима.

Відео, на якому помітно дивну поведінку Путіна