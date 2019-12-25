Головні новини 25 грудня: Кузьменко подала до суду на МВС, святкування Різдва

Підозрювана у справі про вбивство Шеремета Юлія Кузьменко подала в суд на МВС. У Православній церкві України не виключають, що українці можуть практикувати подвійне святкування Різдва. В одній з військових частин Одеси побили жінку-військовослужбовця. Директор Одеського зоопарку приміряв на себе образ щура – тварини-символа прийдешнього 2020 року. Такими були головні новини середи, 25 грудня.

Найголовніші новини за середу, 25 грудня, в Україні та світі:

Позов Кузьменко до МВС

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Підозрювана у причетності до вбивства Павла Шеремета, волонтерка і медик Юлія Кузьменко, подала позов до Печерського районного суду проти Міністерства внутрішніх справ України. Третіми особами у справі стали глава МВС Арсен Аваков і телерадіокомпанія "Україна". Позов стосується захисту честі, гідності та ділової репутації.

Авторозподіл призначив суддею у цій справі Сергія Вовка – того самого, який виносив рішення про її запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права на заставу.



Кузьменко судитиметься з Аваковим / скріншот з court.gov.ua

Для розподілу були доступні лише три судді.



Для розподілу були доступні лише три судді / скріншот з court.gov.ua

Представницею позивача стала адвокатка Вікторія Дейнека. Вона пояснила, що буде домагатися спростування від Авакова його заяви, зробленої в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" на каналі "Україна". Мовиться про його заяву про те, що Кузьменко відмовилася давати свідчення у справі про вбивство Шеремета.

До слова, раніше основний підозрюваний у справі про вбивство Павла Шеремета волонтер і музикант Андрій Антоненко (Riffmaster) подав до суду на президента Володимира Зеленського, главу МВС Арсена Авакова, першого заступника голови Нацполіції Євгена Коваля і генпрокурора Руслана Рябошапку.

Відзначимо, що 24 грудня суд розглянув апеляцію на запобіжний захід Юлії Кузьменко. Так, суд ухвалив залишити її під вартою. Після оголошення рішення судді мовчки вийшли із залу засідань під крики: "Ганьба".

Кузьменко хотіли взяти на поруки понад 50 осіб, серед яких ветерани АТО, волонтери та депутати. Водночас, суд вирішив інакше.

У чому саме підозрюють Кузьменко

Волонтерку, дитячого кардіохірурга Юлію Кузьменко затримали 12 грудня, а наступного дня суд взяв її під варту до 8 лютого. Слідство вважає, що саме вона прикріплювала вибухівку до авто Шеремета. Окрім того, за версією слідства, Кузьменко планувала здійснити замах на військову волонтерку Марусю Звіробій.

Кого ще підозрюють у вбивстві Шеремета

Яна Дугарь – бойовий медик 25 повітряно-десантної бригади. За даними слідства, вела фотозйомку камер відеоспостереження в межах підготовки вбивства Шеремета та зберігала у себе зброю. 13 грудня суд взяв Дугарь під цілодобовий домашній арешт на 2 місяці.

– бойовий медик 25 повітряно-десантної бригади. За даними слідства, вела фотозйомку камер відеоспостереження в межах підготовки вбивства Шеремета та зберігала у себе зброю. 13 грудня суд взяв Дугарь під цілодобовий домашній арешт на 2 місяці. Андрій Антоненко – ветеран війни на Донбасі, боєць Сил спецоперацій, музикант. 13 грудня суд взяв Антоненка під варту на 2 місяці. Після розгляду апеляції суд залишив чинним цей запобіжний захід.

– ветеран війни на Донбасі, боєць Сил спецоперацій, музикант. 13 грудня суд взяв Антоненка під варту на 2 місяці. Після розгляду апеляції суд залишив чинним цей запобіжний захід. Владислав Грищенко – ветеран війни на Донбасі з позивним "Буча".

– ветеран війни на Донбасі з позивним "Буча". Інна Грищенко – його дружина, військова з позивним "Пума". Сім’я Грищенків перебуває під вартою через підозру в іншій справі – підготовці вбивства Михайла Чекурака на Прикарпатті, яке так і не відбулося.



Підозрювані у справі про вбивство Павла Шеремета / Інфографіка 24 каналу

Святкування Різдва

Важливо: Чи перенесуть Різдво Христове та коли його хочуть святкувати в Україні

Президент Володимир Зеленський, політики, депутати та керівництво ПЦУ привітали християн в Україні, які відзначають Різдво за григоріанським календарем 25 грудня.

Зеленський у своєму фейсбуці побажав християнам миру, щастя, доброботу та закликав забути про усі чвари.

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук записав святкове відеозвернення до українців.

Мер Львова Андрій Садовий доповнив своє привітання відеороликом з різдвяними локаціями міста. Найособливіша з них – святковий ярмарок.

Долучились до привітань і лідер "Голосу" Святослав Вакарчук, лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко, міністр інфраструктури Владислав Криклій, політики, народні депутати та відомі українці.

Чи перенесуть святкування Різдва

У Православній церкві України не виключають, що українці можуть практикувати подвійне святкування Різдва.

Таку думку озвучив митрополит Олександр Драбинко. За його словами, більше чніж половина, тобто 10 з 15 помісних православних церков, вже відзначають Різдво за юліанським календарем.

В нас зараз відбувається євроінтеграція. І не треба забувати, що у нас 10 мільйонів, а може й більше, православних українців перебувають за кордоном на заробітках. А їм ніхто 7 січня не виділить як окремий святковий день, так як у нас,

– вважає Олександр Драбинко.

До слова, нещодавно предстоятель Православної церкви України Епіфаній заявив, що ПЦУ не проти змінити церковний календар і дату святкування Різдва , однак на сьогодні ще немає підтримки з боку суспільства.

Довідка: до кінця IV століття Різдво Христове святкувалося в один день з хрещенням Ісуса на Йордані – 6 січня під іменем Богоявлення. Ні в Євангелії, ні в Святому переданні церкви немає вказівки на точну дату, в який день чи навіть місяць народився Господь Ісус Христос.

Водночас, предстоятель Української греко-католицької церкви Святослав вважає, що треба шукати шляхи переходу усіх українських церков на новий календар святкувань. Проте зміна дати Різдва та інших релігійних свят потягне за собою і зміни державних свят.

Архієпископ Святослав зауважив, що питання святкування Різдва – це не питання дати. Важливішим є сам сенс свята, "переживання Божої присутності між нами". На його думку, якщо в Україні вирішать перенести святкування Різдва з 7 січня на 25 грудня, це мають зробити усі церкви одночасно.

Предстоятель УГКЦ також відзначив, що ймовірна зміна церковного календаря призведе до зміни громадянських і державних свят. Серед них – День захисника України, що відзначається 14 жовтня – в день християнського свята Покрови Богородиці за юліанським календарем. Якщо ж церкви перейдуть на григоріанський чи новоюліанський календар свято Покрови буде 1 жовтня.

УКГЦ належить до спільноти Католицької церкви, але офіційно користується юліанським церковним календарем – так само, як і православні церкви в Україні. Проте частина громад УГКЦ за межами України користується григоріанським календарем як своїм церковним.

Коли українцям варто святкувати Різдво? 7 січня

25 грудня



Чим відрізняється Різдво східного обряду від західного / інфографіка 24 каналу

Побиття військової в Одесі

До теми: В Одесі побили військову: міністр оборони взяв справу під свій контроль

В одній з військових частин Одеси побили жінку-військовослужбовця. Про цю ситуацію дізнався міністр оборони України Андрій Загороднюк та взяв її під особистий контроль.

З робочим візитом в Одесі саме перебуває заступник міністра оборони Іван Руснак, який розбирається із ситуацією на місці.

Паралельно Військова служба правопорядку проводить службове розслідування і надає відповідні матеріали до Військової прокуратури.

Відзначимо, що у Збройних силах України на військовій службі перебувають понад 27 тисяч жінок. Під час проведення військових дій на Донбасі загинули 7 жінок-військовослужбовців.

Статус учасника бойових дій за участь в Антитерористичній операції, а згодом в рамках Операції об'єднаних сил (з квітня 2018 року) надано 9916 жінкам, 166 жінок-військовослужбовців у період з 2014 року відзначені державними нагородами України.

До слова: Одяг для військових у 2020 році оновлять: на які зміни слід чекати оборонцям

Що відомо про жінок в українській армії?У сучасній Україні Збройні Сили доволі тривалий час залишалися традиційно одними з найконсервативніших щодо питання перебування жінок на військовій службі. З 2016 року жінок допустили до раніше закритих військових спеціальностей, зокрема і танкістів. Законодавчо ці права закріпили лише у 2018 році. Тож навчальні заклади потроху відкривають свої двері для дівчат.



З вересня 2019 року українські дівчата також зможуть навчатися у військових ліцеях та закладах вищої освіти. Сьогодні кількість жінок, які навчаються у військових вишах та навчальних підрозділах, складає 8% від загальної чисельності зарахованих на навчання.



За інформацією Генштабу, зараз в армії перебуває 27 074 жінок-військовослужбовців, з них 949 – старші офіцери. Для порівняння: минулого року в армії проходили службу 24 897 жінок, у 2017 році – більш ніж 23 тисячі, а в 2008 році їх було всього 1800.



Жінки в армії

Традиційний перформанс директора Одеського зоопарку

Дивіться фото: "Жопа Одесі": "Думская" випустила новий провокативний еротичний календар на 2020 рік

Директор Одеського зоопарку Ігор Бєляков приміряв на себе образ щура – тварини-символа прийдешнього 2020 року. У костюмі щура чоловік зняв уже традиційне святкове відеопривітання.

В образі щура Бєляков гуляв зоопарком і робив добрі справи. В кінці відео персонаж зустрівся з трьома героями з попередніх серій – свинею, собакою і півнем.

Зауважимо, що відео в образі свині – з попереднього 2019 року – Бєляков видалив через критику.

Дивіться відеопривітання з новим роком від директора Одеського зоопарку в образі щура:

Пропонуємо також згадати новорічні відео Бєлякова, записані в 2016 та 2017 роках.

Дивіться відео з Бєляковим в образі собаки:

Дивіться відео з Бєляковим в образі півня: