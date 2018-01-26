Головні новини 26 січня: Саакашвілі під домашнім арештом, підсумки Давосу і конфуз на обкладинці Vanity Fair

Екс-президента Грузії та колишнього губернатора Одеської ОДА Міхеїла Саакашвілі посадили під нічний домашній арешт. У швейцарському Давосі завершився Всесвітній економічний форум. США посилили санкції проти Росії, а відомий журнал Vanity Fair, обкладинку якого прикрасили голлівудські зірки, оскандалився конфузом. Такими були головні новини в Україні та світі у п'ятницю, 26 січня.

Саакашвілі посадили під нічний домашній арешт

Апеляційний суд Києва частково задовольнив клопотання Генеральної прокуратури України і призначив екс-президенту Грузії та лідеру партії "Рух нових сил" Міхеїлу Саакашвілі запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту з 22:00 до 7:00.

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26 січня Апеляційний суд Києва продовжив розгляд апеляційної скарги прокуратури на рішення суду першої інстанції про необрання Саакашвілі жодного запобіжного заходу.

Прокуратура просила обрати Саакашвілі запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту із зобов’язанням носити електронний браслет.

У партії "Рух нових сил" показали судове рішення.

Сам Саакашвілі відреагував на нічний домашній арешт заявою, що діятиме "дуже радикально".

Це не зупинить наші наступні дії, а наступні дії наші будуть дуже радикальні. І я діятиму з моєї квартири, яку я винаймаю, і ми закликатимемо до масових акцій, яких вони дуже бояться,

– сказав Саакашвілі.

Підсумки форуму у Давосі

26 січня закінчився Всесвітній економічний форум у Давосі, в якому брав участь й президент України Петро Порошенко.

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У п'ятницю Порошенко виступив в основній програмі. Разом з ним у панелі брали участь президент Польщі Анджей Дуда, єврокомісар Йоганнес Хан та президент Литви Даля Грібаускайте.





Економічний форум у Давосі

Дивіться повне відео виступу Петра Порошенка на форумі у Давосі:

Вперше за останні 20 років на форумі виступив президент США.

Порошенко поговорив із Трампом і мав зустріч з державним секретарем США Рексом Тіллерсоном і запевнив, що для України у цьогорічному економічному форумі у Давосі "все було дуже добре".

Під час зустрічі з Держсекретарем США Рексом Тіллерсоном говорили про те, що американські інвестори помічають позитивні зміни в інвестиційному кліматі в Україні та у боротьбі з корупцією



Також подякував Держсекретареві за надання Сполученими Штатами оборонної зброї Україні pic.twitter.com/aty7zeuQgG — Петро Порошенко (@poroshenko) 26 січня 2018 р.

США розширили санкції проти Росії

США вкотре розширили санкційний список проти Росії через її агресію проти України.

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Мінфін США оприлюднив одразу два списки щодо російських компаній, які опинились під санкціями. У них перерахована 21 організація.

Серед фізичних осіб, які потрапили під розширені санкції США, – заступник міністра енергетики Росії Андрій Черезов, директор департаменту оперативного контролю та управління в електроенергетиці РФ Євген Грабчак. У цьому переліку також 21 особа.

До переліку віднесли як громадян РФ, так і тих, хто причетний до діяльності "ДНР" та "ЛНР".

We welcome the U.S. decision to impose new personal sanctions against persons and companies from #Russia and temporary occupied territories of #Ukraine.

Embassy's statement: https://t.co/S5tcpEvV4k pic.twitter.com/W6fspyZ6Ep — UKR Embassy in USA (@UKRintheUSA) 26 січня 2018 р.

Конфуз на обкладинці Vanity Fair

Напередодні вручення кінопремії Оскар іменитий глянець Vanity Fair випустив традиційну обкладинку, яку прикрасили 12 голлівудських зірок.

На сторінках спецвипуску журналу з'явилися Опра Уїнфрі, Різ Уізерспун, Ніколь Кідман, Джессіка Честейн, Зенден, Галь Гадот, Харрісон Форд, Роберт Де Ніро, Том Хенкс, Майкл Б. Джордан, Клер Фой, Майкл Шеннон і головний редактор Vanity Fair Грейдон Картер.





Голлівудські зірки на обкладинці Vanity Fair

Проте не обійшлось без курйозу. Уважні користувачі соцмереж помітили, що творці зіркової обкладинки перестарались із фотошопом.

Як наслідок в Опри Вінфрі знайшли третю руку, а у Різ Візерспун виявили ще одну ногу.

Курйоз дня: на обкладинці Vanity Fair у Опри Уінфрі нарахували три руки, а в Різ Візерспун – три ноги



https://t.co/NyjzrOecej pic.twitter.com/lNasdjCa98 — 24 канал (@24tvua) 26 січня 2018 р.

Oprah has 3 hands in this photo. THREE HANDS. Reese: 3 legs. Oprah 3: hands. pic.twitter.com/l7EtCQc6FP — Nichole (@tnwhiskeywoman) 25 січня 2018 р.

Зірки на такий конфуз просто віджартувались.