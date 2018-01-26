08:42
27 січ 2018
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
НОВИНИ КРЕМЕНЧУКА ДАВОС ВІЙНА НА ДОНБАСІ КІР
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Кірілл запускає власну криптовалюту. Найпалкіший язик Кавказу
Вєсті Кремля
22:49, 26 січня
Вєсті. UA. Корупція зламала робота. Робін Гуд по-українськи
Вєсті.UA
21:27, 26 січня
На що
ЦРУ
09:18, 24 січня
Чому український олігархат навмисне звертається до британських судів
Підсумки дна
14:00, 31 грудня 2017
Згадати Все. Азартні ігри
Згадати все
00:01, 26 січня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
НОВИНИ КРЕМЕНЧУКА ДАВОС ВІЙНА НА ДОНБАСІ КІР

Головні новини 26 січня: Саакашвілі під домашнім арештом, підсумки Давосу і конфуз на обкладинці Vanity Fair

22:21, 26 січня 887 Читать новость на русском
Головні новини 26 січня в Україні та світі
Головні новини 26 січня в Україні та світі / Колаж 24 Каналу

Екс-президента Грузії та колишнього губернатора Одеської ОДА Міхеїла Саакашвілі посадили під нічний домашній арешт. У швейцарському Давосі завершився Всесвітній економічний форум. США посилили санкції проти Росії, а відомий журнал Vanity Fair, обкладинку якого прикрасили голлівудські зірки, оскандалився конфузом. Такими були головні новини в Україні та світі у п'ятницю, 26 січня.

Саакашвілі посадили під нічний домашній арешт

Апеляційний суд Києва частково задовольнив клопотання Генеральної прокуратури України і призначив екс-президенту Грузії та лідеру партії "Рух нових сил" Міхеїлу Саакашвілі запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту з 22:00 до 7:00.

Читайте також: Саакашвілі можуть позбавити легальних підстав перебувати в Україні

26 січня Апеляційний суд Києва продовжив розгляд апеляційної скарги прокуратури на рішення суду першої інстанції про необрання Саакашвілі жодного запобіжного заходу.

Прокуратура просила обрати Саакашвілі запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту із зобов’язанням носити електронний браслет.

У партії "Рух нових сил" показали судове рішення.

Сам Саакашвілі відреагував на нічний домашній арешт заявою, що діятиме "дуже радикально".

Це не зупинить наші наступні дії, а наступні дії наші будуть дуже радикальні. І я діятиму з моєї квартири, яку я винаймаю, і ми закликатимемо до масових акцій, яких вони дуже бояться,
– сказав Саакашвілі.

Підсумки форуму у Давосі

26 січня закінчився Всесвітній економічний форум у Давосі, в якому брав участь й президент України Петро Порошенко.

Дивіться також: Що пообіцяв Порошенко в Давосі

У п'ятницю Порошенко виступив в основній програмі. Разом з ним у панелі брали участь президент Польщі Анджей Дуда, єврокомісар Йоганнес Хан та президент Литви Даля Грібаускайте.

Економічний форум у Давосі

Економічний форум у Давосі

Дивіться повне відео виступу Петра Порошенка на форумі у Давосі:

Вперше за останні 20 років на форумі виступив президент США.

Порошенко поговорив із Трампом і мав зустріч з державним секретарем США Рексом Тіллерсоном і запевнив, що для України у цьогорічному економічному форумі у Давосі "все було дуже добре".

США розширили санкції проти Росії

США вкотре розширили санкційний список проти Росії через її агресію проти України.

Читайте також: У Росії гостро відреагували на нові санкції США

Мінфін США оприлюднив одразу два списки щодо російських компаній, які опинились під санкціями. У них перерахована 21 організація.

Серед фізичних осіб, які потрапили під розширені санкції США, – заступник міністра енергетики Росії Андрій Черезов, директор департаменту оперативного контролю та управління в електроенергетиці РФ Євген Грабчак. У цьому переліку також 21 особа.

До переліку віднесли як громадян РФ, так і тих, хто причетний до діяльності "ДНР" та "ЛНР".

Конфуз на обкладинці Vanity Fair

Напередодні вручення кінопремії Оскар іменитий глянець Vanity Fair випустив традиційну обкладинку, яку прикрасили 12 голлівудських зірок.

На сторінках спецвипуску журналу з'явилися Опра Уїнфрі, Різ Уізерспун, Ніколь Кідман, Джессіка Честейн, Зенден, Галь Гадот, Харрісон Форд, Роберт Де Ніро, Том Хенкс, Майкл Б. Джордан, Клер Фой, Майкл Шеннон і головний редактор Vanity Fair Грейдон Картер.

Голлівудські зірки на обкладинці Vanity Fair

Голлівудські зірки на обкладинці Vanity Fair

Проте не обійшлось без курйозу. Уважні користувачі соцмереж помітили, що творці зіркової обкладинки перестарались із фотошопом.

Як наслідок в Опри Вінфрі знайшли третю руку, а у Різ Візерспун виявили ще одну ногу.

Зірки на такий конфуз просто віджартувались.

Теги: Новини України Новини політики Курйозні новини Давос Петро Порошенко Новини США Дональд Трамп Санкції Голлівуд Міхеїл Саакашвілі
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 26 січня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Будни
сьогодні, 08:40 Будни "ЛНР": жаждущие "республики" хотят ее только на словах – едят ровно из тех рук, которые притягивают им пищу
Ольга Черненко 1
Трамп и космос: как дурдом в Белом доме чуть не сорвал планы Илона Маска
26 січня, 23:00 Трамп и космос: как дурдом в Белом доме чуть не сорвал планы Илона Маска
Іван Яковина 491
Головні новини 26 січня: Саакашвілі під домашнім арештом, підсумки Давосу і конфуз на обкладинці Vanity Fair
26 січня, 22:21 Головні новини 26 січня: Саакашвілі під домашнім арештом, підсумки Давосу і конфуз на обкладинці Vanity Fair
887
Крути:
26 січня, 22:01 Крути: "Вмерти за Неньку"
Олекса Коба 558
Швейцарський історик: Росія мусить припинити дивитись на Україну, як на молодшого брата
26 січня, 21:01 Швейцарський історик: Росія мусить припинити дивитись на Україну, як на молодшого брата
Борис Немировський 703
З’явилось нове відео аварії у Харкові: ДТП видно крупним планом (18+)
 19 жовтня 2017 , 11:54
Смертельна ДТП у Харкові: журналістка розбила усі аргументи на захист Зайцевої
21 жовтня 2017 , 19:11
Прогноз погоди на 24 жовтня: холодно, вітряно та туманно
 24 жовтня 2017 , 09:05
Україна знову зазнає непоправної втрати на Донбасі
30 грудня 2017 , 08:30
Тест-драйв Honda Civic 5D: ще гарячіше!
 22 січня , 19:00
Hyundai Santa Fe: потужність у дії
 23 листопада 2017 , 19:00
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук