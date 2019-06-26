Головні новини 26 червня: Демарш України через Росію в ПАРЄ, ДБР обшукало Міноборони

ПАРЄ поновила права Росії у повному обсязі та без жодних санкцій, внаслідок чого Україна та делегації ще 6 країн заявили про демарш. ДБР через корупцію провело десятки обшуків у Міноборони. Росія висунула умову передачі Україні полонених моряків. Такими були головні новини середи, 26 червня.

ПАРЄ та Росія: нові гучні події

Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію в цілому, за якою поновлено повноваження Російської Федерації в організації у повному обсязі. Тобто жодні санкції до РФ застосовано не буде. За документ проголосували 116 депутатів, проти висловилися 52, натомість 15 утрималися.

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Зауважимо, у документі ПАРЄ все ж визнають численні порушення принципів Ради Європи з боку як самої Росії, так і з боку російського парламенту. Однак асамблея вирішила обмежитися лише "закликом" виконати попередні резолюції, винісши окремо 5 вимог:

– відпустити 24 українських моряків, захоплених поблизу Керченської протоки;

– невідкладно заплатити внески до бюджету Ради Європи;

– безумовно співпрацювати зі слідством щодо збиття авіалайнера MH17;

– докласти зусиль, щоби зупинити переслідування ЛГБТ у Росії, особливо в Чечні, та покарати тих, хто порушував права цих людей раніше;

– співпрацювати зі світовою спільнотою у розслідуванні вбивства Бориса Немцова.

Україна, зі свого боку, пропонувала розширити цей список новими порушенням в анексованому Криму та на окупованому Донбасі, але її пропозиції було відхилено.

PACE has voted, by 116 votes to 62, with 15 abstentions, to ratify the credentials of the Russian delegation, after they were challenged yesterday. Full text of the resolution coming soon... — PACE (@PACE_News) 26 June 2019

Раніше Регламентний комітет організації визнав достатніми підстави для оскарження повноважень російської делегації. Крім того, було надіслано до Венеціанської комісії звернення вивчити питання, чи є у російській делегації депутати з окупованого Криму. Мовиться про тих депутатів, яких обрали до російського парламенту за допомогою голосів з Криму в одномандатному окрузі РФ, тобто за партійними списками. Річ у тім, що їх обирали, зокрема, завдяки вкраденим голосам.

Якщо Венеціанська комісія займе сторону України, це зробить дуже імовірним припинення повноважень російської делегації, доки у ній буде принаймні один депутат, обраний за партійним списком,

– пояснив представник української делегації Володимир Ар'єв.

Через події, що відбулися у ПАРЄ, делегації України, Польщі, Литви, Латвії, Словаччини, Естонії та Грузії заявили про демарш. Представники цих країн також звернулися до своїх парламентів і урядів з закликом ухвалити рішення щодо майбутньої участі в організації.

Текст спільного рішення тих делегацій, які заявили про демарш

Сьогодні ми, як делегати наших країн, не маємо відповідей перед нашими людьми, як саме Рада Європи захищає їхні права, якщо вона проявляє більшу зацікавленість у захисті добробуту агресора, ніж жертв агресії та репресій.

Майбутнє Ради Європи в цілому перебуває під загрозою, тому що Рада Європи втрачає довіру людей, яких вона захищає, зазначається в заяві: "Ми повертаємося додому, щоб проконсультуватися з нашими парламентами і урядами про спільні дії в асамблеї на наступних сесіях".

Делегації наголошують, що безумовне відновлення прав російської делегації без дотримання Росією будь-якої з численних вимог асамблеї суперечить головним цінностям Ради Європи та її статуту.

Цей крок посилає дуже неправильний сигнал країні, яка вдається до збройної агресії, отруєння людей із застосуванням хімічної зброї, і яка не сприяє, а прагне дестабілізувати демократії по всій Європі.

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Захоплені українські моряки: у Росії зробили заяву

Кремль є готовим передати Україні 24 захоплених моряків, якщо Київ дасть гарантії їхнього кримінального переслідування за російськими законами. Відповідну ноту 25 червня отримало Міністерство закордонних справ України від своїх російських колег.

В українському МЗС, зі свого боку, заявили, що вважають цю пропозицію Кремля неприйнятною та такою, що загострює суперечку між Москвою та Києвом щодо імунітету воєнних кораблів.

Крім того, у відомстві підкреслили, що українська сторона вже поінформувала про це Міжнародний трибунал ООН з морського права. У зв'язку з цим Україна вимагає від Росії без будь-яких подальших умов виконати рішення Міжнародного трибуналу і невідкладно звільнити захоплених 24 українських моряків.

Яким є рішення Міжнародного трибуналу щодо українських моряків?

Міжнародний трибунал ООН з морського права 25 травня ухвалив рішення, згідно з яким Росія повинна була протягом місяця звільнити 24 полонених українських моряків та повернути Україні 3 кораблі, захоплені в районі Керченської протоки в листопаді 2018 року.

Однак Росія досі відмовляється виконувати рішення суду. У президента країни Володимира Путіна заявили, що "повноваження цього суду просто не поширюються на цю ситуацію".

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Масові обшуки в Міноборони

Працівники Держбюро розслідувань і ГПУ провели близько 40 обшуків у межах розслідування кримінального провадження про закупівлю для потреб Збройних сил майна за завищеними цінами. Обшуки відблися у помешканнях посадовців Міноборони, працівників комерційних структур та офісах, зокрема і у екс-позаштатного радника п'ятого президента Петра Порошенка – Юрія Бірюкова.

Збитки, яких зазнало Міноборони внаслідок завищення цін, за попередніми даними, становлять близько 100 мільйонів гривень. Зокрема, мовиться про закупівлю 100 тисяч комплектів військової форми за завищеними цінами і 20 тисяч бронежилетів, велика частина з яких не відповідає заявленим характеристикам.

До цих схам є причетними посадовці Міноборони і приватних структур, однак поки що про підозру у злочині нікому не оголошували. Поки що всі, в кого відбуваються обшуки, є свідками у справі.



За словами директора ДБР Романа Труби, жодного політичного підґрунтя у справі про закупівлю майна для Міноборони немає.

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Кияни за проїзд у транспорті платитимуть по-новому

У Києві запустили новий вид оплати за проїзд у громадському транспорті. Тепер оплатити проїзд можна буде за допомогою оновленого додатка Portmone.com. А купити таким чином квитки можна будеи в автобусі, трамваї, тролейбусі або іншому виді громадського транспорту.

Як здійснити оплату. Спочатку додаток Portmone.com потрібно встановити на смартфон. Далі в головному меню вибрати розділ "Проїзд в Києві" після чого можна купити необхідну кількість квитків, просканувавши одноразовий QR-код.

Кияни можуть платити у громадському транспорті за допомогою додатка

Ціна одного дорівнює вартості звичайного паперового квитка – 8 гривень. Водночас ні комісія, ні будь-які інші платежі з пасажира не стягуються. У додатку також можна перевірити кількість квитків, які залишилися, а також час і дату, коли ви використовували попередні.

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