Головні новини 26 жовтня: скандал із Зеленським у Золотому, суд заарештував заступника Філатова

Президент Володимир Зеленський відвідав Золоте на Донбасі, і у нього там виникла суперечка з тутешніми добровольцями. Суд узяв під варту заступника міського голови Дніпра Бориса Філатова, якого підозрюють у привласненні бюджетних коштів на ремонті Нового мосту. У Києві пройшли два яскравих заходи – "Конопляний марш свободи" та "Парад зомбі". Такими були головні новини 26 жовтня.

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Зеленський у Золотому: чому виник резонанс

Президент України Володимир Зеленський здійснив дводенний візит до Золотого на Донбасі. Тут він поспілкувався як з місцевими жителями, так і з добровольцями. Головною темою цих розмов було розведення військ, яке має найближчим часом відбутися у Золотому. Річ у тім, що український президент виступає та агітує за розведення, натомість добровольці висловлюються проти, наголошуючи, що це буде капітуляцією.

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У підсумку між добровольцями та президентом пройшла надемоційна розмова. Відзначалася вона й гучними заявами з обох боків. Зокрема, Зеленський заявив, що йому "пофіг, з ким буде перемир'я".

Відео словесної перепалки між Зеленським і добровольцями

Доливає олії у вогонь й те, що за словами українського президента, про добровольців йому розповіли місцеві жителі – нібито" група озброєних людей оселилася на околиці у приватному будинку", чим неабияк перелякала людей.

У Командуванні Об’єднаних сил, зі свого боку, заявили, що ці люди не мають жодного стосунку ані до ЗСУ, ані до силових відомств, тому не мають права перебувати та діяти у районі проведення ООС. Крім того, у Штабі наголосили, що ці добровольці перебувають у Золотому зі зброєю нелегально та порушують закон про Операцію Об’єднаних сил.

Згодом добровольці заявили, що після цієї розмови президент нібито віддав наказ їх звідти викинути, чим примушує капітулювати. Але нікуди вони йти не збираються та залишатимуться тут до останнього.

Натомість Зеленський наголошує, що жодної капітуляції не буде.

Ми маємо шукати шляхи та працювати для завершення війни. І не будь-якою ціною – наголошую на цьому,

– підкреслив він.

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Резонансний ремонт мосту в Дніпрі: справа отримала новий виток

Щонайменше упродовж наступних 60 діб Михайло Лисенко, заступник міського голови Дніпра Бориса Філатова, перебуватиме під вартою. Таке рішення щодо нього ухвалив суд. Перед цим чиновника затримали. Підозрюють його у привласненні бюджетних коштів на ремонті Нового мосту.

Цікаво, що у вересні через підозри в розкраданні грошей під час ремонту Нового мосту у мерії Дніпра пройшли масштабні обшуки, які увінчалися врученням підозр близькому оточенню міського голови та чиновникам, що займалися організацією ремонтних робіт. Михайла Лисенка тоді оголосили в розшук.

Зауважимо, що саме через Новий міст президент Зеленський уклав з мером Дніпра Борисом Філатовим парі. Гарант навідався до Дніпра ще раз 14 вересня. Він проїхався мостом, підтвердив, що його встигли відкрити, однак поразки у парі не визнав. На думку Зеленського, якість ремонту переправи ще треба перевірити.

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У Києві влаштували Конопляний марш свободи та "Парад зомбі"

У суботу в Києві відбулися два яскраві заходи. Спершу люди вийшли на "Конопляний марш свободи", вимогою якого є легалізація доступу до медичного канабісу. Активісти наголошують, медична марихуана допомагає онкохворим легше перенести хіміотерапію та без побічних ефектів.

"Питання, яке нас хвилює – врегулювання медичного канабісу законом. Це вирішують у Верховній Раді. Ми вимагаємо невідкладного внесення законопроєкту до ВР. Ми говоримо про перекваліфікацію канабісу та його діючої речовини з забороненої на такий статус, де контрольований державою обмежений обіг є можливим для медичних пацієнтів, для застосування в медицині та науці", – сказав один з організаторів акції.

Також активісти підкреслюють, що вони не наполягають на вільному продажі канабісу, а говорять про його виключення з переліку наркотичних речовин.

До слова, сьогодні в Україні є близько 2 мільйонів хворих, яким би міг допомогти медичний канабіс.

"Конопляний марш" у Києві: дивіться відео 24 каналу

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Друга не менш цікава хода відбулася дещо пізніше. Так, па п’ятий поспіль зомбі-парад, який пройшов біля пам'ятника Ярославу Мудрому, зібралася здебільшого молодь. Охочі повеселитися були у яскравих костюмах і гримі зомбі, відьом й інших міфічних персонажів. Також учасники параду увімкнули музику біля Золотих Воріт і станцювали.

"Парад зомбі" у Києві: Фото: 24 канал