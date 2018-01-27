Головні новини 27 січня: перемога проросійського Земана у Чехії, втрати на фронті

У Чехії відбувся другий тур виборів президента – перемогу здобув Мілош Земан. Ворожий снайпер вбив українського воїна на фронті. У Кабулі стався новий кривавий теракт – кількість жертв наблизилась до 100. Такими були головні новини в Україні та світі 27 січня.

Вибори у Чехії

27 січня у Чехії пройшов другий тур президентських виборів. За попередніми результатами, переміг чинний президент Чехії Мілош Земан.

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За Земана проголосувало більше, аніж половина виборців. Відтак його опонент – колишній очільник Національної академії наук Їржі Драгош, отримав близько 48,4 відсотків голосів.

Варто відзначити, що Мілош Земан відноситься до євроскептиків та виступає за знаття санкцій з Росії через анексію Криму та початок бойових дій на сході України. Однак, значно більше повноважень у Чехії має прем’єр-міністр.

При цьому посол України в Чехії Євген Перебийніс вважає, що переобрання президентом Чеської Республіки Земана нічого не змінює у відносинах між Прагою і Києвом.

У разі такого результату виборів, не думаю, що слід розраховувати на якісь зміни у відносинах між Україною і Чеською Республікою, зміни позиції Чехії щодо України, – заявив він, нагадавши, що Земан уже був президентом останні 5 років.

Втрати на фронті

27 січня на Донбасі загинув боєць ЗСУ. На Донецькому напрямку, у районі Верхньоторецького, стріляв ворожий снайпер – він поранив українського бійця. На жаль, травми не були сумісні із життям.

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Його застрелив ворожий снайпер.

Загалом, протягом дня 27 січня бойовики один раз обстріляли позиції українських воїнів.

Новий теракт у Кабулі

У столиці Афганістану стався новий кривавий теракт. У Кабулі терорист-смертник підірвав замінований автомобіль у дипломатичному районі столиці.

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За останніми даними, щонайменше 95 осіб загинули, понад 185 людей поранені.

Теракт у Кабулі

Відомо, що для атаки терорист використав автомобіль швидкої допомоги і підірвав його у районі, де розташовані іноземні посольства та урядові будівлі.

За попередньою інформацією українського МЗС, українців серед постраждалих немає. Відповідальність за напад вже взяв на себе радикальний рух "Талібан".