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      АВІАКАТАСТРОФА В АФГАНІСТАНІ КОРОНАВІРУС 2020 ЗАГИНУВ КОБІ БРАЯНТ

      Головні новини 27 січня: чи є коронавірус в Україні, зустріч Зеленського з Дудою, падіння літака

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      Головні новини 27 січня / Колаж 24 каналу

      З підозрою на коронавірус до лікарні забрали львів’янина, що прибув з Китаю. Президенти України і Польщі Зеленський і Дуда зустрілись в Освенцимі. В Афганістані розбився літак з американськими військовими. У будівлі Мінкульту спалахнула пожежа. Українка Надія Шпаченко отримала Греммі. Такими були головні новини 27 січня в Україні та світі.

      Найважливіші новини за сьогодні в Україні та світі:

      Коронавірус в Україні

      В Києві підтвердили випадок зараження коронавірусом. Втім, як з'ясувалось згодом, це не китайський вірус 2019-nCoV. У МОЗ пообіцяли, якщо в Україні виявлять небезпечний вірус, відразу повідомлять про це журналістам.

      Важливо: Антибіотики неефективні проти коронавірусу – ВООЗ

      Тим часом у Львові з підозрою на коронавірус госпіталізували хлопця. Львів'янин, який навчається в китайському університеті, вранці 27 січня повернувся в Україну. У хлопця – кашель, нежить та температура. Усі матеріали медики відсилають на аналіз закордон.

      Також встановлюють осіб, які могли контактувати з хлопцем у дорозі, аби перевірити стан їхнього здоров'я. Зараз студент перебуває у спеціальному боксі в інфекційній лікарні Львова.

      Попередньо в Україні розслідували 3 випадки підозри на новий вид смертельного коронавірусу з Китаю, 2 з яких не були підтверджені. Щодо третьої людини епідемічне розслідування триває.

      Дивіться відео про коронавірус:

      Через загрозу спалаху коронавірусу в Україні відбулося засідання Ради нацбезпеки і оборони. Доручення за підсумками наради:

      • МОЗ має постійно та широко інформувати громадськість про ситуацію з поширенням нового коронавірусу. Відомство повинне надати відповідні рекомендації про ознаки інфекції, а також, як її попередити та вилікувати; посилити можливості колцентру, щоб той міг без проблем надавати та отримувати відповідну оперативну інформацію.
      • Мінфін має передбачити додаткові витрати: гроші, які мають піти у медустанови на необхідні медпрепарати та обладнання.
      • Посольство України в Китаї має поширити рекомендації, щоб українці покинули територію Китаю.
      • МЗС має рекомендувати українцям не подорожувати в Китай найближчим часом. МЗС вже опублікувало таку рекомендацію.

      Дивіться відео: Жителі ізольованого через коронавірус Уханя влаштували флешмоб на свою підтримку

      Зауважимо, що у зв’язку з поширенням коронавірусу авіакомпанія SkyUp, яка виконує чартерні рейси для туроператора JoinUp!, призупиняє польоти у Китай у період з 3 лютого по 28 березня. А сам Join UP! поверне туристів з китайського острова Хайнань додому рейсами 29 січня та 1 лютого.

      До речі, Укрпошта запевнила, що на сьогодні немає жодної загрози заразитися китайським коронавірусом через посилки з-за кордону.

      А тим часом у мережі почали з’являтися фейкові оголошення про продаж за 2500 гривень начебто вакцини від китайського коронавірусу nCoV. Ці оголошення є неправдивими, адже точно відомо, що вакцини саме від коронавірусу типу nCoV на сьогодні не існує.

      Насправді перші клінічні випробування вакцини від коронавірусу типу nCoV відбудуться впродовж 3 місяців. Досвід попередніх років свідчить про те, що створення вакцини потребує значно більше часу.

      вакцина від коронавірусу оголошення купити
      Неправдиве оголошення про начебто продаж вакцини від коронавірусу

      Зустріч Зеленського з Дудою

      Президенти України та Польщі Володимир Зеленський та Анджей Дуда зустрілись 27 січня в Освенцимі у межах відзначення 75-річчя визволення нацистського концтабору Аушвіц-Біркенау. Лідери держав обговорили двосторонні відносини.

      Зеленський наголосив, що Україна дозволила пошукові роботи, і польські експерти провели перші розкопки у Львівській області. На черзі – відновлення польською стороною пошкодженої могили бійців УПА на горі Монастир.

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      Нам вдалося знизити градус емоцій навколо спільного трагічного минулого, і сьогодні наші країни з відкритим серцем рухаються вперед, у майбутнє. Віднині у наших відносинах ми акцентуємо увагу на тому, що нас об’єднує,
      – сказав український президент.

      Зеленський анонсував, що в 2020 році Україна та Польща планують провести низку спільних заходів. Він сподівається на візит Дуди в Україну.

      Дивіться відео спільної пресконференції Зеленського і Дуди:

      У свою чергу Дуда на спільній з Зеленським пресконференції заявив, що Польща вимагає повернення повної територіальної цілісності України. Президент Польщі сказав, що обговорив зі своїм українським колегою ситуацію в Україні, відносини з Росією, окупацію Донбасу і Криму.

      Для Польщі питання однозначне – ми вимагаємо повернення переваги міжнародного права і не порушувати норми цього права. Повернення повної територіальної цілісності України – це наша однозначна позиція. Україна завжди може розраховувати на нас,
      – сказав Дуда.

      "Я питав у пана президента про нормандський формат. Я радий, що відбувається обмін полоненими. Для звичайних людей, для суспільства це дуже важливо. Я повністю підтримую вашу позицію та спосіб вашого поведінки", – додав президент Польщі.

      Лідери обох держав також погодили питання подальшої економічної співпраці.

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      "Польща – наш четвертий найбільший торговельний партнер. Я впевнений, що польські інвестори належним чином оцінять реформи та покращення бізнес-клімату в Україні. Ми сьогодні домовились і надалі розбудовувати та зміцнювати наше стратегічне, дружнє партнерство", – сказав Зеленський.

      Катастрофа літака в Афганістані

      Терористичне угруповання "Талібан" заявило, що 27 січня збило американський літак над афганською провінцією Газні. На борту перебували 5 американських військових. У Пентагоні ж кажуть, що літак ВПС США ніхто не збивав, а судно впало через технічні несправності.

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      Точну інформацію про те, кому належало судно, довго не називали. Відтак, з’являлась навіть інформація про те, що впав пасажирський літак з 83 людьми на борту. Місцеві ЗМІ заявляли – розбився літак державної компанії Ariana Afghan Airlines. Втім у самій авіакомпанії цю інформацію спростували.

      За кілька годин з'явилася інша версія – в Афганістані розбився американський військовий борт. Її поширили таліби і відразу додали: за цим стоять вони. Ісламісти передали: серед загиблих – кілька офіцерів і солдатів американської армії.

      Лише ввечері американська сторона підтвердила факт катастрофи, проте залишається небагатослівною.

      Пожежа в Міністерстві культури

      У Києві вранці спалахнула пожежа у будівлі Міністерства культури, молоді та спорту України. Рятувальники евакуювали усіх 220 працівників відомства, постраждалих немає. За попередньою інформацією, займання сталося через несправність проводки.

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      Якщо точніше, то задимлення виникло на 3 поверсі Мінкульту на вулиці Івана Франка. В цій будівлі зберігався архів.

      Під час евакуації пожежники врятували 4 людей: двох вивели по сходах, ще двох – зняли за допомогою автодрабини.

      З вогнем боролися 30 рятувальників та 10 одиниць спецтехніки. Зрештою, пожежу на площі 30 квадратних метрів вдалося ліквідувати.

      Дивіться відео з місця пожежі в Мінкульті:

      Українка отримала Греммі

      Українська піаністка Надія Шпаченко отримала премію Греммі в номінації "Найкраща класична збірка". Українка потрапила одразу в дві номінації Греммі: "Найкраща класична збірка" і "Продюсер року в класичній музиці" у категорії "Класична музика на Греммі-2020".

      Дізнайтеся більше про українку Надію Шпаченко, яка отримала Греммі

      До платівки "Найкраща класична збірка" (The Poetry of Places) увійшли нові сольні твори, виконані разом з піаністом Філармонії Лос-Анджелесa Джоенн Пірсом Мартіном і перкусіоністом колективу Los Angeles Percussion Quartet Ніком Террі і Корі Хіллс.

      Надія Шпаченко Греммі фото
      Українка Надія Шпаченко, яка отримала Греммі / Фото Getty Images

      Відомо, що Шпаченко отримала звання доктора музичних мистецтв і магістра в університеті Південної Каліфорнії. Серед її педагогів – Джон Перрі, Віктор Розенбаум, Віктор Дерев’янко та Серафима Шварц.

      Шпаченко – професорка музики в Каліфорнійському державному політехнічному університеті в Помоні.

      У США українка відома активним виконанням сучасної музики. На рахунку Шпаченко є доволі багато прем'єрних виконань творів перших композиторів світу: Елліотта Картера, Джорджа Крама, Тома Флаерті, Юрія Іщенка, Яніса Ксенакіса та інших.

      Під час своїх концертів українка виконує твори за роялем, але грає також і на іграшкових фортепіано, клавесині та перкусії. Її виступи супроводжуються декламацією, грою на синтезаторі, а також мультимедійними матеріалами.

      Слухайте The Poetry Of Places Надії Шпаченко:

       

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Греммі Музика Новини культури Голокост Новини Польщі Анджей Дуда Володимир Зеленський Надзвичайні ситуації Пожежа Міністерство культури, молоді та спорту Талібан Новини США Жертви Афганістан Авіакатастрофа в Афганістані Катастрофа авіація РНБО Здоров'я Китай Новини політики Коронавірус 2020 Новини України
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