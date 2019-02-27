Головні новини 27 лютого: Україна не їде на Євробачення та раптовий удар Індії по Пакистану

Україну на Євробаченні не представлятиме ніхто – національна суспільна телерадіокомпанія України відмовилася від участі у пісенному конкурсі. Індія завдала авіаудару по Пакистану вперше за 50 років – напруга зростає, бо обидві країни ядерні. Конституційний суд оприлюднив рішення щодо скасування статті про незаконне збагачення. Такими були головні новини четверга, 27 лютого, в Україні та світі.

Україна відмовилась від участі в Євробаченні-2019

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Україну на Євробаченні 2019 не представить ніхто. Національна суспільна телерадіокомпанія України відмовилася від участі України в пісенному конкурсі. У НСТУ зазначають, що Нацвідбір-2019 виявив системну проблеми музичної індустрії в Україні, зокрема – зв’язки артистів із шоу-бізнесом на території держави-агресора.

У відомстві стверджують, що для частини суспільства концерти і зв'язки з РФ - це прийнятно, однак у інший це викликає обурення й осуд.

Закони України не пропонують жодних обмежень щодо роботи виконавців та артистів на території РФ попри великий суспільний запит на врегулювання цієї ситуації,

– також зазначають у Суспільному.

Тому в умовах надмірної політизації перебігу національного відбору НСТУ вирішив відмовитися від участі в міжнародному пісенному конкурсі Євробачення-2019.

Окрім того, там наголошують – необхідно розпочати суспільний діалог щодо проблеми концертних поїздок до Росії. А ще – розробити проекту закону, який цю співпрацю регулюватиме.

До слова, НСТУ стверджують, що після відмови переможниці Нацвідбору MARUV підписувати договір мовник міг обрати будь-якого виконавця не з числа учасників Нацвідбору, але відмовився від такої альтернативи і звернувся до інших фіналістів.

Проте від поїздки напередодні відмовилися ще Freedom Jazz, Kazka та Brunettes Shoot Blondes.

Чому в Україні виник скандал навколо Євробачення-2019?Після перемоги MARUV у фіналі Євробачення-2019 постало питання чи підпише Національна суспільна телерадіокомпанія України (НСТУ) фінальний договір про представлення України в Ізраїлі. Представників Суспільного мовлення обурило те, що співачка гастролює у Росії і має заплановані концерти у квітні в Санкт-Петербурзі та Москві. Також права на пісню Siren Song, з якою співачка виграла у фіналі Нацвідбору та мала з нею їхати на міжнародний конкурс, належать російській компанії Warner Music Russia.



Співачка оприлюднида умови договору НСТУ, де висловила своє обурення. 25 лютого після кількох годин перемовин угоду все ж не підписали. MARUV зазначила, що причиною непідписання контракту були не російські гастролі, від яких вона була готова відмовитись, а зовсім інші умови договору, які вона вирішила не називати.

А ще – Кабінет міністрів України ухвалив рішення, яким пропонує внести зміни до правил Національного відбору на Євробачення-2019. Так, уряд доручив Держкомтелерадіо і "Суспільному" вдосконалити правила відбору представника України з урахуванням "обставин, які викликали широкий громадський резонанс". Однак наразі це вже не надто актуально.

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Індія завдала авіаудару по Пакистану вперше за останні 50 років

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Індія завдала авіаудару по бойовиках у пакистанському місті Балакот. Пакистан у відповідь знищив два індійських військових літаки. Авіаудар став першим за 48 років – з часу останньої війни між країнами у 1971 році.

Влада Індії заявила, що удар був попереджувальним після нападу смертника, який стався напередодні. Міністр закордонних справ країни Віджай Ґокхале вважає, що бойовики планували нові атаки в Індії. Авіаудар знищив багато бойовиків разом із їхніми ватажками.



Країни, які мають ядерну зброю

Натомість Пакистан оцінив такі дії Індії як вторгнення на територію держави, заявивши, що удар здійснили по лісовій місцевості, де бойовиків не було. Тож підняв власні бойові літаки для самооборони і знищив два винищувачі Індії.

Pakistan gives first surprise to india.

pakistan responded to india agression in day light.

#pakistanstrikesback#PakistanArmyZindabad pic.twitter.com/a6iWhU0Bno — ZAHID Shah (@ZAHIDSh21959066) 27 лютого 2019 р.

Конфлікт може ускладнитись тим фактом, що і Пакистан, і Індія є ядерними державами.

Наразі обидві країни закрили повітряний простір. А посольство України попереджає – українцям варто утриматися від поїздок до Індії через конфлікт цієї країни з Пакистаном. Не слід відвідувати індійські штати Джамму, Кашмір, Панджаб і Хімачал Прадеш.

Конституційний суд оприлюднив рішення щодо скасування статті про незаконне збагачення

На сайті Конституційного суду опублікували рішення суду щодо скасування статті 368-2 Кримінального кодексу, яка передбачає покарання для чиновників за незаконне збагачення. Кажуть, вона "така, що не відповідає Конституції України". Стаття втрачає чинність, а рішення КС є "обов’язковим та остаточним", і оскаржити його – ніяк.

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Натомість національне бюро вважає, що позбавлення кримінальної відповідальності за незаконне збагачення, відкриває посадовцям можливості для зловживань та надає індульгенцію на вчинення ними кримінальних корупційних правопорушень. А от Президент Петро Порошенко пообіцяв розробити нову статтю – таку, що "комар носа не підточить".

Отже, відтепер Антикорупційний суд не зможе притягнути до відповідальності можновладців за їх електронними деклараціями. Депутати, які ініціювали це рішення тепер святкують.

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Кого сьогодні в Україні підозрюють у незаконному збагаченні?Підозри за цією статтею оголошені екс-виконувачу обов'язків голови Державної фіскальної служби Мирославу Продану, міністру інфраструктури Володимиру Омеляну, екс-чиновнику Генпрокуратури Дмитрові Сусу, екс-військовому прокурору сил АТО Костянтину Кулику. А ще справи про можливе незаконне збагачення відкриті щодо лідера Радикальної партії Олега Ляшка та заступника голови СБУ Павла Демчини.

Хто вимагав скасувати статтю про незаконне збагачення? Скасувати статтю про незаконне збагачення вимагала велика група з 59 народних депутатів. У Конституційному суді їх представляє нардеп з "Народного фронту" глава регламентного комітету Павло Пинзеник.

Якими будуть наслідки скасування статті про незаконне збагачення? Норму про відповідальність за незаконне збагачення прийняли ще у 2015 році. Завдяки прийняттю цієї норми Євросоюз надав Україні безвізовий режим. Крім того, норма про відповідальність за незаконне збагачення була умовою підписання угоди з Міжнародним Валютним Фондом. Україна взяла на себе це зобов'язання для отримання кредитів від МВФ.

Що призвело до скасування статті? Швидше за все, розслідування журналістів програми "Наші гроші", у якому розкрили корупційну схему в "Укроборонпромі", призвели до скасування статті.

Кернес та Добкін вправляються в обзиванні людей

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Їм обом "красномовності" не позичати. Так, нардепу із фракції "Опозиційного блоку" Михайлу Добкіну не сподобались українські артисти, які говорять про свою громадянську позицію.

Без лайки політик ніяк не зміг прокоментувати скандал довкола Нацвідбору на Євробачення-2019.

Джамала, Зібров, Мухарський, Приходько, Ягольник та інший музично-патріотичний відстій, після відмови їхати на Євробачення Freedom Jazz і КAZKA, сподіваюся, зрозуміли, що вони не тільки ніякі як артисти, музиканти, продюсери, але і люди гі*няні?! А НСТУ – у відставку, нах*р!,

– написав Добкін у Twitter.

Джамала, Зибров, Мухарский, Приходько, Ягольник и прочий музыкально-патриотически-свихнувшийся отстой, после отказа ехать на Евровидение Freedom-jazz и КAZKA,надеюсь поняли что они не только никакие как артисты,музыканты,продюсеры,но и люди дерьмовые?! А НТКУ - в отставку, нахер! — Добкин Михаил (@mdobkin) 27 лютого 2019 р.

На істерику Добкіна бурхливо зреагували інші користувачі мікроблогу. Так, один із них запропонував Добкіну самому представити Україну на Євробаченні-2019.

"Мішко, а їдь ти на Євробачення. Поставиш стіл на сцені, почитаєш що-небудь по-дебільному написане...,"– рекомендують йому.

Мишка, а езжай ты на Евровидение... Поставишь стол на сцене, почитаешь что-нибудь по дурацкому написанное... — Blaip (@BlaipG) 27 лютого 2019 р.

І така лайлива заява у Добкіна не одна. І навіть не дві. Так, у серпні 2018 року політик обізвав україномовну музику "низькопробним гі*ном". А перед цим, навесні того ж року, Добкін образливо висловився на адресу української мови.

"Філіжанка. Мешти. Коцик. Гарбата. Жевжик. Це не лайливі слова. Це українська мова від "не рабів", – писав політик у своєму Twitter.

Не відстає від Добкіна інший оратор століття – Кернес. Міський голова Харкова 27 лютого облаяв активістів, які протестують проти підвищення тарифів на проїзд у громадському транспорті. Назвав їх "дебілами".

Скандальний інцидент трапився під час засідання Харківської міської ради. На сесії депутати підтримали рішення виконавчого комітету про підвищення цін на проїзд у трамваях і тролейбусах до 6 гривень, а в метро до 8 гривень.

Через це на сесію міськради прийшли майже два десятки незадоволених харків'ян. Вони скандували "Кернеса – у відставку" та вимагали виконати рішення суду про призупинення дії нових тарифів на проїзд у транспорті.

Шановні депутати! Хто хоче дати слово ось цим буйно-гучним дебілам, прошу проголосувати,

– звернувся Кернес до міськради у відповідь на прохання мітингувальників.

Кернес обізвав активістів на сесії Харківської міськради: відео

Представники громадських організацій на сесії міськради: Кернес оголосив перерву UPD: // 10:40. До акціянтів на вулиці вийшов представник антикорупційного центру Дмитро Булах. Він розповів про те, що відбувається в сесійній залі та закликав людей залишатися під стінами міської ради до завершення сесії. Також, за його словами, присутній на сесії нардеп Віталій Купрій викликав поліцію. UPD: // 10:25 Геннадій Кернес оголосив перерву на 10 хвилин та попросив депутатів вийти з зали. Під час перерви з рупором біля трибуни виступає нардеп Віталій Купрій. "Це лузери, які нікуди не потрапили, які називають себе активістами", – сказав Кернес. ______________ Учасники протесту під міськрадою пройшли до сесійної зали. Вони вимагають від міської влади виконання рішення суду щодо призупинення дії тарифів. На сесії вони просять дати їм слово, вигукують з зали. На трибуні плакат: «Кернес, исполняй!». Харківський міський голова Геннадій Кернес вікдрив сесію, а після вигуків з зали, оголосив перерву на 10 хвилин. Під час перерви Кернес назвав присутніх представників громадських організацій, які вимагали слова, «дебілами». Близько 10:15 сесія відновилася. Дивіться, що відбувалося перед сесією і на її початку. Опубліковано UA: Харків Середа, 27 лютого 2019 р.

Окрім цього, Кернес грубо висловився в сторону колишнього депутата Харківської міськради і активіста Дмитра Мариніна.

"Послухай, ти, негіднику, ти не вмієш розмовляти з людьми, ти розумієш це чи ні? Виведи свою групу людей звідси. І досить тут взагалі нам вказувати. Ти кнопка, бл*дь, ти зрозумів чи ні?", – сказав Кернес.

Увага! На відео та у дописі присутні нецензурні висловлювання! (18+)