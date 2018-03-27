Головні новини 27 березня: ГПУ взялася за Медведчука, мітинги у Росії, футбольна перемога
Генеральна прокуратура перевіряє причетність Віктора Медведчука до підготовки теракту у Києві. У Кемерово відбувся масовий мітинг через пожежу у торговому центрі. Збірна Україна перемогла збірну Японії у товариському матчі. Такими були головні новини в Україні та світі у вівторок, 27 березня.
Причетність Медведчука до підготовки "теракту" Савченко
Справа про підготовку теракту, в якому звинувачують Надію Савченко та Володимира Рубіна, набирає обертів. Цього разу одним із звинувачених може стати кум президента Росії Володимира Путіна Віктор Медведчук. Принаймні про таке заявляє генпрокурор Юрій Луценко. За його словами, у ГПУ "є запитання до діяльності "Українського вибору" як центру антиукраїнської пропаганди".
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"Те, що є якийсь глобальний план по зміні, усуненню конституційного ладу в Україні, я упевнений – існує. І ми шукаємо цей мозковий центр", – заявив генпрокурор.
Однак у цій справі є "одна маленька деталь". За словами Романа Безсмертного, історія стосунків чинного Президента України Петра Порошенка та Віктора Медведчука має свій початок ще з 1997 року з моменту обрання на додаткових виборах депутатом Верховної Ради нинішнього очільника держави.
Щодо справи підготовки теракту, то, за словами Юрія Луценка, після нападу, де мало загинути керівництво України, планувався наступ російських військ і повернення Віктора Януковича до України.
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Нові видворення російських дипломатів
Кількість країни (і не тільки країн), звідки видворять російських дипломатів, зростає з кожним днем. Хтось висилає з території країни одного росіянина, а США можуть позволити собі і 60, при цьому навіть закрити консульство країни у Сіетлі. При цьому президент США Дональд Трамп провів телефонну бесіду з Володимиром Путіним. І навіть заявив про бажання зустрітися з ним.
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У той же час Словаччина заявила, що не планує висилати російських дипломатів. До цього Австрія та Нова Зеландія теж заявили, що не будуть висилати російських дипломатів.
Окрім цього, до списку цих країн додалося і НАТО. Альянс заявив, що акредитація семи російських представників при альянсі буде відкликана в рамках дипломатичних заходів. Також Столтенберг заявив, що НАТО не затвердить ще три запити на акредитацію від Росії. https://24tv.ua/nato_visilaye_simoh_rosiyskih_spivrobitnikiv_pri_alyansi__stoltenberg_n944180
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Нові правила роботи для сімейних лікарів
У Міністерстві охорони здоров'я затвердили новий порядок надання медичної допомоги для лікарів первинної ланки. Документ вступить у дію з 1 липня цього року.
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Мітинг у Кемерово
Після пожежі у торговому центрі у Кемерово місцеві мешканці вийшли на мітинг. Він тривав понад 11 годин – з 8 ранку. Попри те, що оголошено про 64 загиблих, у тому числі 41 дитина, містяни не надто вірять цим даним.
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Загалом на мітинг зібралося близько 4 тисяч осіб, серед них і родичі жертв. Хоча на думку губернатора Кемеровської області Амана Тулєєва, це не родичі постраждалих, а "вороння". При цьому він вирішив вибачитися не перед людьми, які постраждали, а перед Путіним, за те, що така трагедія сталася.
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До слова, Путін лише на другий день прибув у Кемерово. Там він поклав квіти до місця трагедії та відвідав постраждалих у лікарні. До цього він серед причин пожежі в торговельному центрі "Зимова вишня" у Кемерово, внаслідок якої загинуло 64 людини, назвав "недбалість і нехлюйство".
Варто відзначити, що пожежа у Кемерово знайшла і відголосок в Україні. Кабмін дозволив рятувальникам перевіряти ТРЦ та навчальні заклади щодо пожежної безпеки. До цього на такі перевірки діяв мораторій.
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Перемога збірної України з футболу
І до приємних новини. Збірна України з футболу перемогла збірну Японії у товариському матчі. Гра відбувалася у Бельгії, а українці двічі відзначилися у цій грі. Голи на рахунку захисників Ярослава Ракіцького та Олександра Караваєва.
У ще одному товариському матчі збірна Росії вдома програла збірній Франції.