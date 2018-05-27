Головні новини 27 травня: погром кіосків на ринку в Києві, сенсація українки Козлової

У Києві невідомі в неділю, 27 травня, розгромили кіоски на ринку біля станції метро "Лісова", де днем раніше побили пенсіонера екс-військового. Росія і Туреччина підписали угоду про будівництво сухопутної ділянки газопроводу "Турецький потік" для подальшого транзиту газу до країн-членів ЄС в обхід України. Перемога української тенісистки Козлової. Такими були головні новини неділі, 27 травня.

Конфлікт на "Лісовій"

У неділю зранку, 27 травня, у Києві до кіоска біля станції метро "Лісова", де напередодні було побито військового пенсіонера, прийшли невідомі чоловіки і почали трощити торгову точку. Між ними та правоохоронцями спалахнула сутичка.

Нагадаємо, 26 травня на київському ринку біля станції метро "Лісова" група іноземних торговців одного з кіосків побила військового пенсіонера, який заступився за жінку з дітьми. Чоловікові зламали носа.

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У неділю ж невідомі почали трощити кіоски та ламати ролети. Поліції довелося застосувати газ, після чого нападники почали кидати камінням у сторону правоохоронців.

Спочатку повідомлялося, що погроми влаштували представники праворадикальної організації С14, проте пізніше організація опублікувала спростування цієї інформації.

Активісти С14 не громили ринок на "дарнику". Ми разом з ветеранськими організаціями трьох районів під’їхали трохи пізніше – на 11:15. Вже, коли події були у розпалі,

– запевнили в організації.

При цьому в С14 закликали утриматися від подальших погромів на ринках тих, хто збирається займатися шантажем.



Заява членів С14

Учасники С14 розгромили кіоски на ринку біля «Лісової», де побили пенсіонера. Тут сталася сутичка з правоохоронцями pic.twitter.com/iZFyt8ofqe — Hromadske.UA (@HromadskeUA) 27 травня 2018 р.



Фото з місця сутички



Фото з місця сутички



Фото з місця сутички



Внаслідок конфлікту на ринку біля станції метро "Лісова" постраждали 3 правоохоронців. До Деснянського управління поліції доставлені 10 активних учасників події.

Поліцейські втрутилися у ситуацію і припинили протиправні дії. У результаті троє правоохоронців отримали тілесні ушкодження, їм надають медичну допомогу. Десятьох активних учасників затримали і доставили до управління поліції,

– розповів голова поліції Києва Андрій Крищенко. Крищенко зазначив, що слідчі відкрили 2 кримінальні провадження за статтями "Хуліганство" та "Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу". Проводяться першочергові слідчі дії. Дивіться відео, на якому Андрій Крищенко прокоментував погром на ринку в Києві: Спочатку в поліції повідомили про 10 затриманих, однак згодом заявили, що загалом до управління поліції доставили 34 особи. Наразі у відділку поліції залишаються троє затриманих учасників погрому кіоску на Лісовій. "Турецький потік" Російський газовий монополіст "Газпром" підписав угоду з турецьким урядом про будівництво сухопутної ділянки газопроводу "Турецький потік" для подальшого транзиту газу до країн-членів ЄС в обхід України. Відбулося підписання протоколу між ПАТ "Газпром" і урядом Турецької Республіки про сухопутну ділянку транзитної нитки газопроводу "Турецький потік" для поставок російського газу європейським споживачам. У розвиток протоколу "Газпром" і Botas уклали угоду про основні умови і параметри будівництва цієї ділянки,

– мовиться у повідомленні російської газової компанії.

Варто наголосити, що підписання відповідних документів дозволить перейти до практичних кроків з реалізації цього проекту.



"Турецький потік" / Газпром

Наприкінці квітня у "Газпромі" повідомили, що завершили будівництво першої гілки газопроводу "Турецький потік", який постачатиме блакитне паливо до Туреччини, Південної та Південно-Східної Європи.

Що таке "Турецький потік"? Міжнародний проект газопроводу, який планується прокласти по дну Чорного моря з Анапського району Росії до Туреччини.

Перемога української тенісистки

Українська тенісистка Катерина Козлова здійснила справжню сенсацію у першому колі Roland Garros. Її суперницею була п’ята ракетка світу та минулорічна переможниця турніру Єлена Остапенко з Латвії.



Катерина Козлова/sport.ua

Українка першою забрала подачу Остапенко. А у кінці сету чотири гейми поспіль тенісистки помилялися на своїх подачах. Однак українка зуміла виграти перший сет, з першої спроби реалізувавши сет-пойнт.

У другому сеті Остапенко повела 2:0, однак Козлова зуміла у відповідь взяти три гейми поспіль. А за рівного рахунку 3:3 ще три гейми, таким чином вигравши сет і матч загалом.

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Відтак Катерина Козлова проходить у другий раунд Roland Garros. Минулорічна переможниця турніру вилітає вже у першому колі.

Єлена Остапенко – Катерина Козлова 0:2 (5:7, 3:6)

Defending champion shocked!



Kateryna Kozlova scores the biggest win of her career over Ostapenko 7-5 6-3.#RG18 pic.twitter.com/51Y9Z0lOOz — Roland-Garros (@rolandgarros) 27 травня 2018 р.



