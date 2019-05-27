Головні новини 27 травня: партія "Слуга народу" розкрила карти та бунт ув’язнених в Одесі

Партію "Слуга народу" очолив радник президента України з політичних питань Дмитро Разумков, з’їзд політичної сили відбудеться вже незабаром. У виправній колонії в Одесі ув'язнені вчинили бунт – вони забарикадувались та навіть взяли заручників. Володимир Зеленський вперше з’їздив на передову як президент України. Такими були головні новини понеділка, 27 травня, в Україні та світі.

"Слуга народу" йде на вибори: хто, коли і як

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Таємниці стало менше – у партії "Слуга народу" назвали перші імена та дати. Очолив її радник президента України Володимира Зеленського Дмитро Разумков. Керівником виборчого штабу партії став Олександр Корнієнко. Під час президентської кампанії він був мотиваційним спікером "ЗЕ-команди".



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З’їзд політичної сили відбуватиметься у два етапи – перший призначили на 8 червня, дату другого ще не назвали. На першому зібранні представлять кандидатів по мажоритарних округах, список партії з 225 осіб та програму партії.

На другому етапі з'їзду сформують остаточний список кандидатів у депутати від "Слуги народу".

Дивіться відео: хто потрапить до партійного списку "Слуги народу"

Лідери партії хотіли провести публічні праймеріз – тобто дати можливість виборцям проголосувати за кандидатів до списків. Та через обмеженість часу тривалості виборчої кампанії будуть іти іншим шляхом – кандидатам виставлять певні критерії.

Перше – це документальна перевірка, друга – перевірка доброчесності, третя – фахова оцінка,

– розопвів Корнієнко.

Так, кандидатів відбиратимуть за заявками на сайті політсили після перевірки відповідності вимогам партії та інтерв'ю з її керівництвом і кадровиками.

"Ми запускаємо проект "Ліфт" – ми хочемо зробити ремонт соціальних ліфтів, щоб вони запрацювали... На це у нас надалі спрямований процес комунікації з людьми, які можуть бути депутатами від партії "Слуга народу", – додав очільник штабу.

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А ось фінансуватимуть "Слугу народу" фізичні та політичні особи. Там кажуть, що вони надають невеликі суми, але сама кількість охочих підтримати партію – велика.

При цьому очільник виборчого штабу політсили Олександа Корнієнко наголосив, що кампанію "Слуги народу" не фінансуватимуть ті, хто давав гроші на президентську кампанію Володимира Зеленського, бо це не передбачено законом.

Бунт у колонії

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У Південній виправній колонії №51, що на Люстдорфській дорозі, ув’язнені вчинили бунт, там навіть спалахнула пожежа. Новину відразу підхопили російські ЗМІ та усе перебільшили так, як вони це вміють.

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Так, спочатку з’явилась інформація про те, що 15 в’язням вдалось втекти, а частину з них вдалось затримати правоохоронцям. Це фейк – насправді затримали не втікачів, а кількох осіб, які прийшли до колонії підтримати в'язнів.

До колонії стянули військових Нацгвардії та спецназ, Люстдорфську дорогу перекрили. Правоохоронці взяли ситуацію під свій контроль.



Бунт у Колонії в Одесі



Правоохоронці затримали учасників бунту в колонії

Трьох медпрацівників та трьох охоронців, яких ув'язнені тримали у заручниках, звільнили. П'ятьох учасників заворушень вивезли з виправного закладу.

За словами мого представника, порушення прав ув’язнених під час придушення бунту з боку правоохоронців не було, ніхто істотно не постраждав. З колонії вивезли п’ятьох порушників режиму,

– зазначила українська омбудсвумен Людмила Денісова.



Нікому із ув'язнених під час бунту не вдалось втекти

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Причини заворушення

Денісова попередньою причиною заворушень називає обшуки, які проводили у засуджених. За іншими даними, ув'язнені розпочали бунт у колонії через погану якість їжі. Також за словами самих засуджених, у колонії процвітає корупція і з ними жорстоко поводяться. Безпорядки в одеській колонії тривають кілька днів.

Натомість перший заступник голови Нацполіції В'ячеслав Аброськін заявив, що заворушення стались за вказівкою "злодіїв в законі", ті таким чином хотіли дестабілізувати ситуацію.

"Злодіям в законі" жити в нашій країні буде ще важче,

– пообіцяв він.

Що сталось в Одеській колонії, дивіться відео:

Зеленський вперше на передовій як Президент

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Володимир Зеленський здійснив першу робочу поїздку – і одразу на передову. Там глава держави оглянув позиції військових у Станиці Луганській і Щасті.



Володимир Зеленський поїхав на передову/ Джерело: president.gov.ua Володимир Зеленський поїхав на передову/ Джерело: president.gov.ua

Зеленський поспілкувався з бійцями щодо побутових умов, якості харчування, забезпечення технікою, житлом і соціальним пакетом та укомплектування підрозділів.

Оглянувши побутові умови, у яких перебувають захисники, Володимир Зеленський відзначив необхідність покращення забезпечення,

– йде мова у повідомленні.

Окрім того, Володимир Зеленський заслухав доповідь командувача операції Об’єднаних сил Олександра Сирського про ситуацію в районі бойових дій.

Із "мостом Кличка" знову сталася халепа

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Знову тріщина у скляній поверхні. Для пішохідно-велосипедного мосту в Києві вона стала вже третьою. Лише кілька годин перед нею працівники замінили розбите скло.

Дивіться відео: на "мосту Кличка" знову тріснуло скло

За словами очевидців, скло тріснуло у той момент, коли поряд нікого не було. Що стало причиною чергової тріщини на скляній поверхні – невідомо. Проте робітники запевняють, що таке гартоване скло не може тріснути самостійно.

Що відомо про "міст Кличка"?Він з'єднує два пагорби фактично у центрі столиці – Володимирську гірку та Хрещатий парк. Оскільки міст є ініціативою київського міського голови Віталія Кличка, жителі столиці охрестили його "мостом Кличка".



Його протяжність становить 210 метрів, а висота – 22 метри. Ширина переправи відрізняється у різних місцях – від 6 до 14 метрів. На будівництво мосту витратили понад 400 мільйонів гривень.