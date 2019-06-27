Головні новини 27 червня: емоційний брифінг Зеленського, звільнення полонених, ураган у Києві

Президент Володимир Зеленський дав 27 червня емоційний брифінг, на якому розкритикував і Павла Клімкіна, і Віктора Медведчука, і ПАРЄ. У Медведчука заявляють, що він нібито домовився про звільнення 4 полонених, про яких СБУ нічого не знає. Проти Росії продовжили санкції. Київ накрила шалена злива, яка наробила лиха та вбила людину. Такими були головні новини 27 червня в Україні та світі.

Звільнення полонених

Співголова партії "Опозиційна платформа – За життя" Вадим Рабінович несподівано заявив, що інший лідер цієї політсили Медведчук домовився з ватажками бойовиків на Донбасі про обмін 3 колишніх бійців ЗСУ Дмитра Великого, Якова Веремійчика, Максима Горянова та ще 1 українця Едуарда Міхєєва. Їх мали б передати Україні 28 червня.

Зауважимо, що Медведчук не має повноважень ні вести перемовини з бойовиками, ні перебувати у складі контактної групи, адже вийшов з переговорного процесу з Росією, коли Зеленський став президентом.

В СБУ заявили, що не мають офіційної інформації щодо осіб, яких представники бойовиків збираються повернути в Україну.



Медведчук і Рабінович

Що відомо про полонених, яких планують повернути бойовики?

Дмитро Великий – колишній військовий ЗСУ, починав службу у добровольчому батальйоні "Донбас". Потрапив у полон бойовиків у вересні 2016 року. А за даними бази "Миротворця", Великий – дезертир та розшукується за це в Україні. Окупанти "засудили" бійця до 15 років в'язниці, і чоловік перебуває у полоні бойовиків Луганщини. Яків Веремійчик – старший солдат ЗСУ родом з Волині, боєць 14-ї окремої механізованої бригади. Був захоплений в полон диверсантами бойовиків у сірій зоні на Донбасі у травні 2018 року. Едуард Міхеєв – колишній працівник "міліції ЛНР", мешканець Луганщини. За непідтвердженою інформацією, поїхав на територію України по пенсію. Після повернення його взяли у полон окупанти, звинуватили у шпигунстві. Максим Горянов – старшина 53-ї окремої механізованої бригади, потрапив у полон окупантів у травні 2019 року разом зі ще 7 українськими військовими. Всі захоплені були зі складу 43-го мотопіхотного батальйону 53-ї ОМБР ЗСУ.

Брифінг Зеленського

Зеленський на брифінгу дав словесної прочуханки голові МЗС Павлові Клімкіну через полонених моряків, розкритикував Віктора Медведчука через полонених, звернувся до президента Росії Володимира Путіна з закликом відпустити українських моряків та прокоментував рішення ПАРЄ повернути Росію в асамблею.

За що отримав на горіхи Клімкін?

Зеленський заявив, що Клімкін, не порадившись із ним, відповів на ноту Росії щодо 24 полонених українських моряків. У російській ноті мовилося, що РФ готова передати Україні моряків, якщо Київ дасть гарантії їхнього кримінального переслідування за російськими законами.

У відповідь на цю ноту МЗС України заявило, що пропозиція Росії є неприйнятною і такою, що загострює суперечку між державами щодо імунітету воєнних кораблів. Тож Україна поінформувала про це Міжнародний трибунал ООН з морського права, та вимагає від Росії без будь-яких подальших умов виконати рішення трибуналу і невідкладно звільнити моряків.

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До речі, 25 червня було останнім днем, коли Росія мала передати Україні 24 полонених моряків.

Я не розумію, чому, не порадившись зі мною, міністр робить твердження від України як від держави, коли це є компетенція президента. Хочу нагадати, що я несу особисту відповідальність за зовнішню політику України, за Конституцією,

– обурився глава держави.



Фото з брифінгу Зеленського

Що на обурення Зеленського відповів Клімкін?

Клімкін сказав, що МЗС відповіло на ноту Росії в межах своїх повноважень, і додаткових погоджень із президентом це не потребувало. Він додав, що ця нота не містить якихось нових тверджень і лише фіксує міжнародно-правову позицію України без будь-яких "політичних моментів".

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Звернення Зеленського до Путіна

Президент України закликав президента Росії звільнити 24 полонених українських моряків і відпустити їх додому.

Я хочу звернутися до президента Російської Федерації Володимира Путіна: у нас всіх є діти. Поверніть дітей батькам, – звернувся Зеленський до Путіна.

Чому Зеленський розкритикував Медведчука?

Зеленський розкритикував дії Медведчука щодо обміну полоненими. Президента розлютили перемовини кума Путіна щодо обміну полоненими з ватажками проросійських бойовиків на Донбасі.

Коли у нас є країна велика, незалежна та самостійна, я не розумію, чому у нас повинні бути посередники. Він (Медведчук) знає мій стосунок до цього питання. Це не про якісь особистості, це дуже важливе питання. Чому піднімають питання повернення полонених, чому піднімають питання припинення війни з його боку тільки під вибори?, – обурився глава держави.

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Дивіться відео з брифінгу Зеленського зі словами про Медведчука:

Зеленський про повернення Росії в ПАРЄ

Президент сказав, що питання повернення Росії до Парламентської Асамблеї Ради Європи він обговорював під час кожної зустрічі у Брюсселі, Парижі та Берліні. Проте, на думку Зеленського, рішення про повернення Росії в ПАРЄ Європи було ухвалене вже давно.

Кожна з цих людей, з якою я зустрічався, говорили мені: "Володимире, зрозумійте, така ситуація, ПАРЄ – це майданчик для перемовин" Тобто це рішення було (прийняте) вже давно у кожної людини, з якою я обговорював це питання. Вони знали відповідь всі на 100%,

– заявив глава держави.

Санкції проти Росії

Євросоюз продовжив на півроку економічні санкції проти Росії через агресію в Україні, зокрема – невиконання мінських угод. Обмеження діятимуть до 31 січня 2020 року.

Економічні санкції проти Росії стосуються фінансового, енергетичного, оборонного секторів і товарів подвійного призначення.

Рішення про збереження санкцій ЄС ухвалив на основі інформації про стан втілення мінських угод, яку канцлерка Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Еммануель Макрон представили Єврораді 20-21 червня.

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"Після цього Європейська Рада закликала до термінового відновлення переговорних зусиль з метою імплементації мінських угод і заходів, спрямованих на відновлення довіри між сторонами. У цьому контексті лідери ЄС одностайно погодилися зберегти економічні санкції проти Росії", – додали у ЄС.



Євросоюз продовжив економічні санкції проти Росії

Негода в Києві

У Києві вирував справжній ураган: місто затягнуло хмарами, піднявся сильний шквальний вітер, розпочалась гроза та злива. Негода повалила у столиці дерева, позривала дахи, паркани, рекламні щити, монтажні конструкції, затопила вулиці та спровокувала чималі затори.

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За даними надзвичайники, через негоду в Києві постраждали 2 людей, ще 1 людина загинула в Бучі на Київщині.

Окрім того, ураган у Києві обірвав лінії електропередач, а на одному з будмайданчиків взагалі зірвав підйомник з людьми.