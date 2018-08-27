Головні новини 27 серпня: "зрада" від екс-лідера Pink Floyd , одкровення Муженка про Іловайськ

Засновник гурту Pink Floyd у коментар російським ЗМІ зробив кілька антиукраїнських заяв, за що потрапив у базу ресурсу "Миротворець". Начальник Генштабу ЗСУ Віктор Муженко оприлюднив цікаві дані про бої за Іловайськ у 2014 році. День незалежності у Молдові відзначився антиурядовим мітингом і його розгоном. Такими були головні новини понеділка, 27 серпня, в Україні та світі.

Антиукраїнські заяви від Вотерса

Один із засновників та колишній лідер легендарного британського рок-гурту Pink Floyd Роджер Вотерс вразив заявою про нібито законну анексію Росією Криму та Революцію гідності в Україні.

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Так, у коментарі російським ЗМІ, відповідаючи на питання про анексію Росією Криму, музикант визнав, що є не надто сильним у геополітиці.

Я знаю, що Севастополь – дуже важливий для Росії і росіян. Існує безліч договорів і паперів, за якими Росія має всі права на це місто. Зміна влади в Україні, спланована Вашингтоном, просто спровокувала Москву на подальші дії,

– заявив екс-лідер легендарного гурту.

На його переконання, у всьому винна "політична верхівка США, яка не розумію справжнього змісту угод".

"Вони постійно їх порушують і заявляють, що можуть робити все, що захочуть. Така позиція мене просто лякає, тому що коли-небудь це просто вб'є нас усіх", – обурився Вотерс.

У зв'язку з такими заявами активісти ресурсу "Миротворець" внесли його до своєї бази. За їхніми словами, причина такого кроку – "антиукраїнська пропаганда, замах на територіальну цілісність України і участь у спробах легалізації анексії Криму Росією" з боку Вотерса.



Екс-лідер Pink Floyd Вотерс потрапив до бази "Миротворця"

Що відбувалося у Іловайську в 2014-му

Начальник Генерального штабу Збройних сил України Віктор Муженко напередодні 4-ї річниці трагедії під Іловайськом дав коментар для документального фільму про ті події. Зокрема, він розповів про стратегічне значення цього населеного пункту.

Іловайськ в липні (2014-го, – ред.) ще мав певний інтерес для нас як велика вузлова станція. В наших планах він розглядався як одне з тактичних завдань, яке вирішувалось в ході всієї операції. Операція мала широкий розмах – більше ніж 300 кілометрів по фронту і сам Іловайськ як населений пункт був одним із тактичних завдань цієї операції,

– пояснив начальник Генштабу.

За його словами, "якогось стратегічного значення" це місто уже не мало.

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Крім того, Муженко припускає, що деякі політики були зацікавленими у штурмі Іловайська в 2014 році.

"Думаю, що такий вплив (з боку певних політиків і бізнесменів – 24 канал) був. Я не можу привести якусь фактуру Вам, я думаю, що є достатньо компетентних органів, які повинні займатися та мати певну інформацію. Це одне, а друге те, що я знаю про цю нараду, яка була у Корбана. Така інформація у нас була", – підкреслив військовий.

Крім того, він розповів і про схожу нараду у Курахові.

"Там також питання розглядались щодо важливості критичних об’єктів на території Донецької області. Були й там, я так розумію, і певні плани взяття під контроль Іловайська. Це був просто проміжковий етап до володіння якимись серйозними об’єктами. Можливо ТЕС, можливо якийсь інший об’єкт на території Донецької області", – зазначив він.

За словами керівника Генштабу, у 2014 році військові були слабко проінформованими про об’єкти інфраструктури, що впливали на життєдіяльність у всьому регіоні – зокрема, про бази державного резерву, як до прикладу, у Докучаєвську). Водночас Муженко додав, штаб робив відповідні запити до міністерств і Кабінету міністрів, але повного переліку таких об’єктів військові не отримали.

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"Майдан" по-молдовськи

Вдень 26 серпня тисячі людей вийшли на антиурядовий мітинг в центрі столиці Молдови. Проте вже під ранок 27 серпня правоохоронці розігнали антиурядовий протест в центрі Кишинева.

За словами активістів, близько 5 ранку до площі приїхало 15 автобусів поліції, вони перекрили рух в центрі міста та оточили протестувальників, які сиділи біля пам'ятника Штефану чел Марі.

ECR Secretary General speaking at a paid protest in #Chisinau and campaigning for a guy that orchestrated the theft of 1 billion USD

What a shame. Although, wait, it's ECR.



Meanwhile, protests are continuing pic.twitter.com/M6KdcpPVen — Cristi Vlas (@cristivlas) 26 August 2018

Правоохоронці зачитали розпорядження мерії, у якому йшлось, що нібито на 27 серпня тут заплановане проведення заходів.

Один із лідерів протестної акції заступник голови партії "Платформа гідності та правди" Александр Слусарь зазначив, що протестувальникам пригрозили, якщо вони не підуть з площі добровільно, буде проведена "насильницька евакуація".

Сюжет 24 каналу про протести та їхній розгін у Кишиневі

Інцидент 24 каналу прокоментував журналіст Іван Святченко.

На запитання, що зараз відбуваєтся в центрі міста, Святченко відповів: "Зазвичай, у цей час в центрі Кишенева проходить святковий концерт, проте сьогодні тут тиша і пустота. Такого Дня незалежності у Молдові ще не було".

Тих людей, яких силоміць витягали з натовпу, нині відпустили. Проте вони збираються подавати заяви до прокуратури з вимогою розслідувати цю подію та хочуть відновити свої права,

– зазначив журналіст.

Зауважимо, що наразі ситуація тут більш-менш врегулювалася, але ніхто не знає напевне, чи вийдуть люди знову на "Майдан".

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Кому не можна їсти виноград

Виноград є потужним антиоксидантом, він уповільнює процеси старіння шкіри і корисний при таких захворюваннях як астма, герпес, хвороби серця і судин, сечокам'яна хвороба, проблеми із зором. Та не всім можна споживати цей фрукт.