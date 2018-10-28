У Кривому Розі під час автогонок авто на швидкості в'їхало у натовп гладачів. Постраждало четверо осіб – серед яких діти. В американському Піттсбургу чоловік відкрив вогонь по людях у синагозі, щонайменше 8 людей загинуло. В ніч на 27 жовтня Україна переходить на зимовий час – годинники треба перевести на одну годину назад. Такими були головні новини суботи, 27 жовтня, в Україні та світі.

ДТП на автогонках у Кривому Розі

27 жовтня на автодромі "Кривбас-екстрим" у Кривому Розі під час змагань "Гонки на виживання" сталась ДТП.

Дивіться також: У Кривому Розі автомобіль, який брав участь у перегонах, врізався у натовп людей: відео

Один із автомобілів після виконання маневру в’їхав у натовп глядачів.

Внаслідок наїзду постраждали 4 людини, серед яких двоє дітей.



Авто влетіло у людей під час гонок у Кривому Розі

10-річна дівчинка з тяжкими травмами голови та тіла потрапила у реанімацію, 5-річний хлопець зазнав травм середнього ступеня тяжкості.

53-річній жінці діагностували закритий перелом тазу. Четвертий постраждалий отримав незначні травми і від госпіталізації відмовився.

За фактом цього ДТП поліція відкрила кримінальне провадження за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху (частина 2 статті 286 ККУ).

Дивіться відео наїзду на людей під час гонок у Кривому Розі 27 жовтня:

Стрілянина у синагозі

Вранці в суботу, 27 жовтня, у місті Піттсбург, в штаті Пенсильванія (США) чоловік відкрив вогонь у синагозі Tree of Life.

В цей час у будівлі перебувало чимало людей, які саме відзначали шабат.

За словами очевидців, нападник вигукнув "Всі євреї повинні померти" і почав стріляти по людях.

Місцеві ЗМІ спершу повідомляли про 4 загиблих, згодом їхня кількість зросла до 8 осіб. Ввечері у суботу стало, що загиблих щонайменше 11.

Стрілець вступив у перестрілку з поліцією, яка прибула на виклик. За даними місцевих ЗМІ, після переговорів нападник отримав поранення і здався.

#BREAKING: Suspect has surrendered. He is injured. Here is the scene just a few blocks away from the synagogue. At least 8 people killed @KDKA pic.twitter.com/AwhjC3iyH4 — Meghan Schiller (@MeghanKDKA) 27 жовтня 2018 р.

Ймовірним стрільцем є 46-річний американець на ім'я Роберт Бауер. Журналісти відшукати його сторінки у соцмережах, на яких чимало антисемітських дописів.

Looks like I have found the name of active shooter involved in mass shooting at Synagogue. Look at Robert Bowers profile on GAB & check his last message posted an hour ago. "Screw your optics, I'm going in."#Pittsburgh #squirrelhill pic.twitter.com/CYW5aeegXk — Soheil Khan (@SoheilKhanzada) 27 жовтня 2018 р.

Президент США Дональд Трамп відреагував на події у Піттсбургу дописом у Twitter.

Watching the events unfolding in Pittsburgh, Pennsylvania. Law enforcement on the scene. People in Squirrel Hill area should remain sheltered. Looks like multiple fatalities. Beware of active shooter. God Bless All! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 27 жовтня 2018 р.

Переведення годинників

В ніч на 28 жовтня в Україні переводять годинники на зимовий час.

Читайте також: Як легше пережити переведення годинника на зимовий час: цінні поради

Стрілки годинників потрібно перевести на годину назад, а значить спати будемо на годину довше.

Навіщо переводити годинник?Перехід на літній і зимовий час вперше запровадили у Великій Британії в 1908 році для економії та раціональнішого розподілу електроенергії впродовж доби. У СРСР почали переводити стрілки годинників уперше лише в 1981 році. Нині понад 110 країн світу переходять на "літній" і "зимовий" час. А от не переводить годинників в цілому аж 161 країна, а саме: Гвінея, В'єтнам, Алжир, Афганістан, Ангола, Китай, Росія, Кенія, Індія, Об'єднані Арабські Емірати, Туніс, Перу, Японія, Південна Корея, Північна Корея, Філіппіни, Пакистан та інші. У 2011 році Верховна Рада намагалася скасувати переведення годинників на зимовий час, але під тиском громадськості ухвалену постанову було скасовано.

Фахівці дають поради, як легше пережити переведення годинників. Зокрема, порадами поділилась виконувачка обов'язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун.

А як ви ставитесь до переведення годинників?