В окупованому Криму арештували 12 українських моряків, захоплених Росією під час конфлікту в Азовському морі. Порошенко пояснив головні особливості введеного в Україні воєнного стану. Народну депутатку без мандата, яку звинувачують у державній зраді, Надію Савченко прооперували. Такими були головні новини вівторка, 27 листопада, в Україні та світі.

Судилище над українськими моряками в окупованому Криму

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В анексованому Криму відбувся "суд" над полоненими українськими моряками. Для 12 затриманих вже обрали запобіжний захід.

Так, Київський районний суд у Сімферополі заарештував до 25 січня 2019 року 12 українських моряків з кораблів ВМС України, які були затримані в Керченській протоці.

Серед заарештованих: Андрій Оприск, Сергій Цибізов, Юрій Будз, Володимир Терещенко, Віктор Безпальченко, Володимир Варимез, Михайло Власюк, Богдан Головаш, Сергій Чуліба, Владислав Костишин, Сергій Попов, Роман Мокрюк.

Всіх заарештованих підозрюють у незаконному перетині кордону Росії.

"З 11:00 ранку я з активістами перебував під будівлею "Київського районного суду" Сімферополя. З 14:00 години почалися судові процеси. Хлопці, яким вже обрали запобіжний захід, наразі перебувають у різних містах. Зокрема, є у Білогірському слідчому ізоляторі тимчасового утримання", – повідомив в ефірі 24 каналу заступник глави Меджлісу кримськотатарського народу Наріман Джелялов.

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За його словами, адвокати заявили, що вони будуть переміщені у Сімферопольський слідчий ізолятор, де зараз перебуває дуже багато українських політв'язнів.

Судові процеси відбувалися дуже швидко. Один з адвокатів сказав, що близько 10 хвилин знадобилося судді, аби винести рішення. Хтось з активістів спілкувався із суддею, було зрозуміло, що фактично вони самі не приймають рішення, а виконують лише вказівки ФСБ РФ,

– зазначив представник Меджлісу.

Зауважимо, що воїнів Військово-Морських Сил "судять" за російським законодавством.

Разом з тим, як заявив командир буксира "Яни Капу" Олег Мельничук своєму адвокату Едему Семедляєву, українські моряки, які були затримані Росією у районі Керченської протоки, не визнають своєї "провини" перед окупантами.

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Мельничук розповів своєму адвокатові, що коли їх затримували, то він "піддався фізичній дії, але сильно не били".

Його допитали, він розповів, як було: "Стояли, чекали лоцмана, потім на нас напали. Нічийого кордону ми не порушували, винним себе не вважаю",

– сказав Мельничук адвокату, додави, що розуміє: "це – політична справа, і моряки стали заручниками ситуації".

Додамо також, що в СБУ підтвердили те, що їх співробітники перебували на борту одного із українських суден, захоплених Росією в Азовському морі.

Так, відомо, що один із них – Василь Сорока отримав важкі поранення та перебуває у одній із кримських лікарень.

Зазначимо, що у мережі з'явилися фото наслідків атаки російських військових по українському артилерійському катеру "Бердянськ". На ньому видно, що росіяни мали на меті влучити в особовий склад.

Вогонь вели на ураження особового складу прямо в рубку, а не по двигунах,

– зазначив військовий кореспондент Влад Волошин.

Пошкодження МБАК "Бердянськ".

Броня явно не рятує в наш час...

Детально хронологічний розбір інциденту в Керченській протоці читайте за посиланням - https://t.co/foJ9PAARyz pic.twitter.com/2aBrcE3hGU — Taras Chmut (@TarasChmut) 27 листопада 2018 р.

Воєнний стан в Україні: Порошенко пояснив головні умови

Президент України Петро Порошенко дав інтерв'ю журналістам українських телеканалів, у якому розповів про головні особливості воєнного стану в Україні.

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Так, Порошенко зазначив, що воєнний стан в Україні вступив в силу 26 листопада. Тож термін дії воєнного стану в низці областей закінчиться 26 грудня.

Відповідно до закону, термін дії (режиму воєнного стану) буде припинено двадцять, наскільки я розумію, шостого грудня. Коли я робив звернення, там була ще інша дата. А зараз вже дата стояла 26-е, тому і вступив у силу режим воєнного часу з 26-го числа,

– сказав президент.

У цьому ж інтерв’ю Порошенко пояснив, що необхідність введення в Україні воєнного стану викликана загрозою повномасштабної війни з Росією. Це підтверджується збільшенням військового контингенту Росії біля українського кордону.



Воєнний стан в Україні

Так, за словами глави держави, кількість російських танків, які розташовуються уздовж російського кордону зросла утричі. Крім того, за його словами, збільшилася кількість російських військових підрозділів, які було передислоковано уздовж всього кордону.

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Також президент заявив, що в разі агресії Росії проти України буде оголошена часткова мобілізація резерву першої черги.

"Якщо буде агресія – буде мобілізація часткова. В першу чергу, буде мобілізований резерв першої черги", – сказав Порошенко.

Він додав, що в числі перших будуть мобілізовані підготовлені воїни з досвідом участи в Антитерористичній операції на сході України.



Воєнний стан в Україні

Порошенко запевнив, що під час воєнного стану повноваження президента не розширюються. Проте це рішення дозволяє очільнику держави в максимально стислі терміни організувати захист країни від потенційно можливої агресії.

Зазначимо, що під час інтерв'ю Порошенко заявив, що збирався поговорити із Путіним після обстрілу та захоплення Росією українських кораблів в Азовському морі, проте його запит в РФ проігнорували. Тому йому довелось просити посередництва у канцлера Німеччини Ангели Меркель.

Савченко прооперували

Народній депутатці без мандата, яку звинувачують у державній зраді, Надії Савченко зробили операцію на коліні. Раніше політикиня неодноразово заявляла про проблему з колінним суглобом.

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