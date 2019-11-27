Головні новини 27 листопада: затримання Альперіна і запобіжний захід Садовому

Вадима Альперіна затримали працівники НАБУ. Суд обрав запобіжний захід мерові Львова Андрієві Садовому. Кабмін встановив фіксовану ціну на газ на весь опалювальний сезон, а також зробив крок до введення електронних трудових книжок. Такими були головні новини 27 листопада.

Найважливіші новини за сьогодні в Україні та світі:

Затримання Альперіна

Вадим Альперін, про чий розшук напередодні оголосив президент, сам з’явився до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Він разом з адвокатом планували зустрітися з прокурором. Але на місці Альперіна затримали працівники НАБУ у справі про махінації з розмитненням товарів.

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Дивіться відео моменту затримання Альперіна:

Напередодні з закликом допомогти знайти Альперіна звернувся президент Володимир Зеленський і навіть пообіцяв за це подарунок. Глава держави назвав розшукуваного "хрещеним батьком контрабанди в Україні".

Альперіна підозрюють у створенні злочинної організації, зловживанні владою або службовим становищем та ухиленні від сплати податків. За словами адвоката затриманого, саму підозру Альперіну не вручили.

Так, слідство вважає Альперіна очільником злочинної організації, що скоювала злочини, пов’язані з махінаціями із розмитненням товарів за заниженими цінами, імпортованих в Україну. Правоохоронці вирішують питання про обрання Альперіну запобіжного заходу.

У цій же справі напередодні НАБУ та САП затримали та повідомили про підозру 10 особам, 7 з яких – посадовці ДФС та митниці.

Запобіжний захід Садовому

Вищий антикорупційний суд обрав міському голові Львова Андрієві Садовому запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 1 мільйон 56 тисяч 550 гривень. Справа стосується продажу містом у 2015 році землі на відкритому конкурсі інвестиційній компанії CTP за 54 мільйони гривень.

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САП клопотала перед судом про заставу для Садового у 50 мільйонів гривень без можливості взяття під варту. Проте суд прислухався до сторони захисту і обрав м’якший запобіжний захід.

Сам садовий заявив, що оскаржуватиме цей запобіжний захід в апеляційному суді.

Під час судового засідання вдень перед будівлею Антикорупційного суду мітингували кілька десятків невідомих "протестувальників". Журналісти намагались поспілкуватися з тими, хто виступав проти мера Львова, але жодної конкретики від них не вдалось почути.

Що цікаво, люди прийшли з різними проблемами, які взагалі не мають стосунку до справи Садового. До прикладу, хтось скаржився на забудови у Львові, хтось – на ціни на комуналку і гречку у Києві та співпрацю українських політиків із російськими олігархами.

За попередньою інформацією, так званий мітинг мав ознаки замовності.

Дивіться відео з мітингу під судом у справі Садового:

Що відомо про підозру Садовому

21 листопада САП оголосила Садовому підозру у справі будівництва індустріального парку у Рясному під Львовом. Мовиться про старе провадження, в межах якого правоохоронці кілька разів 2016 року проводили обшуки у міськраді Львова, а самого Садового у липні 2017 року викликали на допит у Генпрокуратуру. Тоді її очолював Юрій Луценко.

У 2016 році, повідомляючи про цю справу, прокуратура заявила, що міськрада Львова задешево продала землю під цей індустріальний парк – за 52 мільйони гривень. На думку прокурорів, ринкова ціна цієї ділянки становить 140 мільйонів гривень.

Підозру оголосили також Сергієві Коровайнику, який раніше обіймав посаду керівника управління земельних ресурсів ЛМР.

Що каже про підозру Садовий

Андрій Садовий пояснював, що у повідомленні про підозру мовиться, що надана компанії СТР земля не належить громаді Львова. Насправді ж у рішенні Апеляційного адмінсуду від 27 березня 2019 року вказано ця земля була і залишається власністю громади Львова. Садовий пояснив, що мерія мала право здавати цю землю в оренду і продавати.

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Щодо звинувачення у заниженні вартості землі, то Садовий відповів, що згідно з інвестиційним конкурсом, компанія CTP отримала право орендувати земельну ділянку, а також уклала відповідну угоду. Після цього скористалася своїм правом викупити землю.

Мер Львова наголосив, що ЛМР не має права оцінювати вартість землі. Це здійснювала сертифікована компанія.

Ціна на газ

Кабмін встановив фіксовану ціну на газ на весь опалювальний сезон. Українці добровільно зможуть обрати: або платити за звичною системою формування ціни щомісяця, або просто по 8 гривень за один кубометр газу. Про старт спеціальної програми для українців "Гарантована ціна на газ" повідомив прем'єр Олексій Гончарук у телеграм-каналі.

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Ціна на газ у платіжках буде 8 гривень за кубометр на весь опалювальний період. Це рекордно низька ціна для опалювального сезону за останні 2 роки,

– написав Гончарук.

Перейти на програму можна добровільно, як і відмовитися від участі в ній та повернутися до звичної системи нарахування за регіональним принципом.

Гончарук наголосив, що газу Україні на опалювальний сезон вистачить: "Сьогодні у нас рекордні запаси у сховищах – 21,7 мільярда кубічних метрів".

Додамо, що у листопаді газ для українців коштує приблизно 6 гривень з ПДВ за 1 кубометр. На зиму вартість газу зазвичай зростає, наприклад у першому кварталі 2019 року за газ платили 8,5 гривні за кубометр.

Електронні трудові книжки

Кабмін схвалив проєкт закону щодо переведення у цифровий формат трудових книжок. Але для остаточного переходу законопроєкт повинна ще схвалити Верховна Рада.

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Відтепер з’являється можливість того, що паперова трудова книжка перестане бути документом суворої звітності та відійде у минуле,

– повідомила міністерка соціальної політики Юлія Соколовська.

Про погодження урядом проєкту повідомив і міністр Кабміну Дмитро Дубілет. Саме він раніше анонсував, що скасування паперових трудових книжок стане додатковою зручністю для людей і дозволить державі заощадити 50-100 мільйонів гривень, які вона витрачає лише на канцелярію для кадрових документів.

Які переваги електронних трудових книжок