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УСИК – БРІЄДІС МІТИНГИ В РОСІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Головні новини 28 січня: протести у Росії, перемога збірної України з біатлону та вбивство чиновника

08:16, сьогодні 1207 Читать новость на русском
Головні новини 28 січня в Україні та світі
Головні новини 28 січня в Україні та світі / Колаж 24 Канал

У неділю, 28 січня, у всій Росії люди вийшли на протести "Страйк виборців". Збірна України з біатлону здобула " у змішаній естафеті чемпіонату Європи. На Сумщині під час полювання застрелили заступника голови Лебединської райдержадміністрації Івана Легкого. В Азовському морі на Херсонщині замерзла вода. Такими були головні новини 28 січня в Україні та світі.

Протести в Росії

У Росії пройшли акції протесту, організовані опозиційним політиком Олексієм Навальним, під назвою "Страйк виборців". Учасники протестів хочуть переконати виборців не йти голосувати на вибори президента Росії у березні.

У соцмережах опубліковані фото і відео з різних куточків Росії, де відбувалися протести. Зокрема, люди вийшли на вулиці у Москві, Санкт-Петербурзі, Південно-Сахалінську, Магадані, Владивостоці, Омську, Тюмені та низці інших міст.

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Додамо, у Москві учасники "Страйку виборців" скандували "Путін орк!" та "Кто не скачет, тот чекист!", стрибаючи під час цього. Окрім того, протестувальники вигукували фрази "Геть царя!", "Скільки можна боятися?", "Путін – злодій", "Путін – орк".

Хто не скаче, той чекіст!

У більшості міст акції були непогоджені із владою. Зазначимо, що загалом у неділю на мітинги по всій Росії вийшли 5 тисяч 85 людей.

Традиційно, у Росії відбулися масові затримання учасників мітингів. Так, було затримано більше 250 осіб та самого організатора Олексія Навального. Поліція затримала опозиціонера на одній із вулиць Москви.

До слова, на "Страйк виборців" у Москві прийшов лідер ЛДПР Володимир Жиріновський. Там він посперечався з активістами, заявляючи, що їхні дії – "це повторення України. Київський варіант". На це йому відповіли: "До чого тут Україна? Мені ніде працювати!"

Перемога України

Збірна України з біатлону у складі Юлії Журавок, Ірини Варвинець, Артема Прими та Дмитра Підручного виборола "золото" у змішаній естафеті чемпіонату Європи в Ріднау.

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Зазначимо, що на останньому етапі змагань відбулося протистояння збірних України та Росії. Всього 5 секунд – такою була різниця між командами. Натомість Підручний відстрілявся з шести патронів, а Логінов – із восьми. Українець пішов з перевагою у 16 секунд. А трійку призерів гонки замкнули норвежці.

До слова, загалом це третя медаль України на чемпіонаті Європи.

Вбивство чиновника на Сумщині

У Сумській області під час полювання було застрелено заступника голови Лебединської районної державної адміністрації Івана Легкого.

Про смерть людини в лісовому масиві поблизу села Московський Бобрик повідомили вранці 28 січня.

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"Особу загиблого встановили швидко: ним виявився заступник голови місцевої райдержадміністрації. Поки що поліція кваліфікує пригоду як нещасний випадок. Але на місці працює слідчо-оперативна група, допитують всіх учасників полювання", – розповіли у поліції.

Про остаточну кваліфікацію події в поліції обіцяють повідомити пізніше.

Замерзло море

На Херсонщині біля села Щасливцеве в Азовському морі замерзла вода. Неймовірні фото та відео опублікував користувач Тимур Аджібіляков на своїй сторінці у Facebook.

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"Азовське море на Арабатській Стрілці біля села Щасливцеве, на вулиці -1, ходити по льоду не рекомендується", – мовиться у підписі до фото.

Теги: Новини Росії Новини політики Новини України Кримінальні новини Вибори в Росії 2018 Мітинги в Росії Суми Новини Херсона Жертви Європа Новини біатлону Олексій Навальний протести
Джерело: 24 Канал
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