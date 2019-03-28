Головні новини 28 березня: паралізований Львів і новий рейтинг кандидатів у президенти

Через візит до Львова Порошенка місто перетворилось на суцільний затор. Коломойський загримів до "Чистилища". Оновлені рейтинги кандидатів: останні результати соціологів. Вибухи у Кропивницькому: як виглядає місце інциденту та люди, які рятували місто. Як "пережити" вибори: поради психологів. Такими були головні новини четверга, 28 березня, в Україні і світі.

Заблокований Львів

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Через візит до Львова Президента України Петра Порошенка місто перетворилось на один суцільний затор, а ще на вулицях було чимало поліцейських авто. Окрім звичайних патрульних автівок, у центрі Львова зафіксували мікроавтобуси Volkswagen Crafter, які використовує спецпідрозділ ТОР, а також військові вантажівки.

Серед бійців ТОРу є не тільки місцеві, а й спецпризначенці з інших областей, зокрема з Рівненщини. Окрім того, до приїзду Порошенка у центрі Львова перекрили рух чотирьох тролейбусних маршрутів. Так, до центру не їздили тролейбуси №2, №9, №12, №13.

Через приїзд Порошенка у Львові був заблокований рух транспорту Зазначимо, що чинний президент приїхав до Львова у межах свого передвиборчого туру Україною. Активісти "Нацкорпусу" знову приготувались до "зустрічі" й організували у центрі міста чергову масштабну акцію із вимогою покарати винних у розкраданнях в оборонці, однак периметр оточив щільний кордон поліції.

Активісти "Нацкорпусу" зустріли Порошенка і у Львові Активісти знову наголошують, що їхня акція є "цілком мирною", однак до місця виступу гаранта правоохоронці колону так і не допустили. Після перемовин із представниками поліції учасникам таки не вдалось потрапити до сцени: вони вирішили проводити свою акцію на проспекті Свободи перед нею. Організатори акції виступали паралельно із Порошенком, а учасники скандували "Де відрубані руки?" та "Свинарчуків за ґрати". Коломойський у "Чистилищі" Читайте також: Вибори 2019: яка вірогідність перенесення другого туру Український олігарх Ігор Коломойський потрапив до списку "Миротворця". Серед причин – маніпуляції та дестабілізація суспільно-політичного життя в Україні. Окрім того, Коломойський порушив законодавство України, отримавши громадянство інших країн. Так, з 1995 року Коломойський має громадянство Ізраїлю, про що заявив у Лондонському арбітражному суді в 2007 році. Які ще причини включення Коломойського до списку "Миротворця": свідома участь у дестабілізації суспільно-політичного життя в Україні;

маніпуляція суспільно-значущою інформацією;

організація поширення завідомо недостовірної інформації на підконтрольному телеканалі. За даними "Миротворця", 2014 року Коломойський продав паливо ЗСУ за завищеною ціною. У 2017 році бізнесмена звинуватили в незаконному виведенні 2 мільярдів доларів з "ПриватБанку". Центр "Миротворець" просить правоохоронні органи розглядати дану публікацію на сайті як заяву про вчинення цим громадянином усвідомлених діянь проти національної безпеки України, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, а також інших правопорушень,

– йдеться в повідомленні. Останні дані соціологів Читайте також: На Харківщині аварійно сів військовий вертоліт: що відомо Фонд "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва та Київський міжнародний інститут соціології оприлюднили останні результати опитувань громадян про те, за кого вони планують голосувати. Редакція 24 каналу застерігає, що будь-які соціологічні опитування можуть не відповідати дійсності, тому пропонує сприймати результати опитувань критично. Згідно з цими даними, топ-5 лідерів президентської гонки не змінилися серед українців, які готові прийти на вибори й уже визначилися з кандидатом, за якого проголосують: Володимир Зеленський – 27,6%; Петро Порошенко – 18,2%; Юлія Тимошенко – 12,8%; Юрій Бойко – 11,1%; Анатолій Гриценко – 8,4%.

Про те, де якого кандидата найбільше підтримують – читайте за посиланням.

Вибухи у Кропивницькому: як виглядає місто сьогодні

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У мережі публікують фото з автостоянки у Кропивницькому, де надвечір 27 березня пролунали декілька вибухів та виникла велика пожежа. Внаслідок неї чотири людини отримали опіки і поранення та були госпіталізовані.

Так, на фото, які з'явилися вранці 28 березня видно, що автостоянка перетворилася на велике згарище. Від автомобілів залишилася лише купа обгорілого металобрухту.



Згарище у Кропивницькому

Вогонь також сильно пошкодив кілька автомобілів, що були припарковані поруч з автостоянкою.



Згарище у Кропивницькому

До речі, у прокуратурі кажуть, що інцидент стався на прилеглій до газової заправки території та не пов’язаний з її діяльністю. Масштабні вибухи прогриміли через порушення техніки безпеки під час перевезення та перекачування газу між автоцистернами. Зараз слідчі з’ясовують всі деталі події та всі причини.

Окрім фотографій згарища, в мережу потрапили знімки рятувальників, які робили все можливе, щоб загасити вогонь і не дати йому поширитись.

Зокрема, у соцмережах поширили світлини Костянтина Назаренка та Ярослава Жаботинського. Ярослав Жаботинський – 29-річний старший лейтенант, а Костянтин Назаренко – 45-річний підполковник. Обоє зазнали опіків першого та другого ступенів важкості та перебувають у стані середньої тяжкості в лікарні.

Саме вони прийдуть на допомогу, коли ти будеш в біді! Скромно, без пафосу, і зайвих рухів тіла, дістануть тебе з вогню. Ступнуть у пекло і назад...,

– написав у Facebook український десантник Євген Жуков із позивним "Маршал".

Дивіться відео про пожежу і вибухи у Кропивницькому

Як "пережити" вибори

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Передвиборча кампанія триває, скрізь – активна агітація. Уся країна в очікуванні вибору, увага ЗМІ прикута до статистичних даних головних політичних перегонів та їх учасників. Проте, слово "виборець" сприймається, як щось стихійне і безлике.