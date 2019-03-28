Головні новини 28 березня: паралізований Львів і новий рейтинг кандидатів у президенти
Через візит до Львова Порошенка місто перетворилось на суцільний затор. Коломойський загримів до "Чистилища". Оновлені рейтинги кандидатів: останні результати соціологів. Вибухи у Кропивницькому: як виглядає місце інциденту та люди, які рятували місто. Як "пережити" вибори: поради психологів. Такими були головні новини четверга, 28 березня, в Україні і світі.
Заблокований Львів
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Через візит до Львова Президента України Петра Порошенка місто перетворилось на один суцільний затор, а ще на вулицях було чимало поліцейських авто. Окрім звичайних патрульних автівок, у центрі Львова зафіксували мікроавтобуси Volkswagen Crafter, які використовує спецпідрозділ ТОР, а також військові вантажівки.
Серед бійців ТОРу є не тільки місцеві, а й спецпризначенці з інших областей, зокрема з Рівненщини.
Окрім того, до приїзду Порошенка у центрі Львова перекрили рух чотирьох тролейбусних маршрутів. Так, до центру не їздили тролейбуси №2, №9, №12, №13.
Через приїзд Порошенка у Львові був заблокований рух транспорту
Зазначимо, що чинний президент приїхав до Львова у межах свого передвиборчого туру Україною. Активісти "Нацкорпусу" знову приготувались до "зустрічі" й організували у центрі міста чергову масштабну акцію із вимогою покарати винних у розкраданнях в оборонці, однак периметр оточив щільний кордон поліції.
Активісти "Нацкорпусу" зустріли Порошенка і у Львові
Активісти знову наголошують, що їхня акція є "цілком мирною", однак до місця виступу гаранта правоохоронці колону так і не допустили.
Після перемовин із представниками поліції учасникам таки не вдалось потрапити до сцени: вони вирішили проводити свою акцію на проспекті Свободи перед нею. Організатори акції виступали паралельно із Порошенком, а учасники скандували "Де відрубані руки?" та "Свинарчуків за ґрати".
Коломойський у "Чистилищі"
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Український олігарх Ігор Коломойський потрапив до списку "Миротворця". Серед причин – маніпуляції та дестабілізація суспільно-політичного життя в Україні. Окрім того, Коломойський порушив законодавство України, отримавши громадянство інших країн. Так, з 1995 року Коломойський має громадянство Ізраїлю, про що заявив у Лондонському арбітражному суді в 2007 році.
Які ще причини включення Коломойського до списку "Миротворця":
- свідома участь у дестабілізації суспільно-політичного життя в Україні;
- маніпуляція суспільно-значущою інформацією;
- організація поширення завідомо недостовірної інформації на підконтрольному телеканалі.
За даними "Миротворця", 2014 року Коломойський продав паливо ЗСУ за завищеною ціною. У 2017 році бізнесмена звинуватили в незаконному виведенні 2 мільярдів доларів з "ПриватБанку".
Центр "Миротворець" просить правоохоронні органи розглядати дану публікацію на сайті як заяву про вчинення цим громадянином усвідомлених діянь проти національної безпеки України, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, а також інших правопорушень,
– йдеться в повідомленні.
Останні дані соціологів
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Фонд "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва та Київський міжнародний інститут соціології оприлюднили останні результати опитувань громадян про те, за кого вони планують голосувати.
Редакція 24 каналу застерігає, що будь-які соціологічні опитування можуть не відповідати дійсності, тому пропонує сприймати результати опитувань критично.
Згідно з цими даними, топ-5 лідерів президентської гонки не змінилися серед українців, які готові прийти на вибори й уже визначилися з кандидатом, за якого проголосують:
- Володимир Зеленський – 27,6%;
- Петро Порошенко – 18,2%;
- Юлія Тимошенко – 12,8%;
- Юрій Бойко – 11,1%;
- Анатолій Гриценко – 8,4%.
Про те, де якого кандидата найбільше підтримують – читайте за посиланням.
Вибухи у Кропивницькому: як виглядає місто сьогодні
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У мережі публікують фото з автостоянки у Кропивницькому, де надвечір 27 березня пролунали декілька вибухів та виникла велика пожежа. Внаслідок неї чотири людини отримали опіки і поранення та були госпіталізовані.
Так, на фото, які з'явилися вранці 28 березня видно, що автостоянка перетворилася на велике згарище. Від автомобілів залишилася лише купа обгорілого металобрухту.
Згарище у Кропивницькому
Вогонь також сильно пошкодив кілька автомобілів, що були припарковані поруч з автостоянкою.
Згарище у Кропивницькому
До речі, у прокуратурі кажуть, що інцидент стався на прилеглій до газової заправки території та не пов’язаний з її діяльністю. Масштабні вибухи прогриміли через порушення техніки безпеки під час перевезення та перекачування газу між автоцистернами. Зараз слідчі з’ясовують всі деталі події та всі причини.
Окрім фотографій згарища, в мережу потрапили знімки рятувальників, які робили все можливе, щоб загасити вогонь і не дати йому поширитись.
Зокрема, у соцмережах поширили світлини Костянтина Назаренка та Ярослава Жаботинського. Ярослав Жаботинський – 29-річний старший лейтенант, а Костянтин Назаренко – 45-річний підполковник. Обоє зазнали опіків першого та другого ступенів важкості та перебувають у стані середньої тяжкості в лікарні.
Саме вони прийдуть на допомогу, коли ти будеш в біді! Скромно, без пафосу, і зайвих рухів тіла, дістануть тебе з вогню. Ступнуть у пекло і назад...,
– написав у Facebook український десантник Євген Жуков із позивним "Маршал".
Дивіться відео про пожежу і вибухи у Кропивницькому
Як "пережити" вибори
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Передвиборча кампанія триває, скрізь – активна агітація. Уся країна в очікуванні вибору, увага ЗМІ прикута до статистичних даних головних політичних перегонів та їх учасників. Проте, слово "виборець" сприймається, як щось стихійне і безлике.
Чи задумувались ви коли-небудь над тим, які емоції і переживання переживає пересічний виборець? Який вплив на його психічне та фізичне здоров’я має передвиборчий та виборчий процес? Чому люди надмірно схвильовані та роздратовані під час цього періоду. На ці питання Здоров'ю 24 відповіли психологи Галина Гурак та Антоніна Агілова. Про те, як уникнути стресових ситуацій у день виборів і "пережити" вибори – у матеріалі.